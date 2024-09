H.I.G. Capital (“H.I.G.”), fondo d’investimento internazionale con 65 miliardi di dollari di capitale in gestione, ha annunciato che la propria portfolio company Berardi (“Berardi” o il “Gruppo”), specializzata nel mercato italiano nella distribuzione di elementi di fissaggio e nella fornitura di servizi logistici integrati, ha completato l’acquisizione di Fixi s.r.l. (“Fixi”), distributore di sistemi di fissaggio.

Con sede a Torino, Fixi offre un’ampia gamma di prodotti come rivetti, inserti filettati, autofissanti, perni per saldatura e relative attrezzature professionali. Con depositi in Veneto, Emilia Romagna, Marche e Abruzzo, Fixi si dichiara il più grande distributore della categoria a livello nazionale, servendo oltre 2.000 clienti industriali in Italia e in tutta Europa.

L’operazione rappresenta un passo significativo nella strategia di crescita di Berardi. Ha l’obiettivo di arricchire la gamma di prodotti e servizi offerti ai clienti attraverso acquisizioni strategiche di distributori specializzati in categorie di prodotto ad alto potenziale.

L’acquisizione rafforzerà la posizione di Berardi come leader nazionale nella categoria dei sistemi di fissaggio, segmento in forte crescita per la propria clientela. Migliorerà, inoltre, la copertura geografica e il servizio in Italia e in tutta Europa, a vantaggio dei clienti.

Una partnership vincente

“La partnership con Fixi è un passo di enorme importanza nel percorso di crescita che abbiamo delineato per il nostro Gruppo, che ci permetterà di avere una maggiore presenza geografica e di fornire ai nostri clienti un portafoglio prodotti e una gamma di servizi adeguati ad ogni loro esigenza”, commentano Giovanni Berardi, presidente di Berardi, e Mauro Pasini, amministratore delegato.

“Siamo entusiasti del nostro ingresso in Berardi, leader indiscusso nella distribuzione di componenti industriali in Italia. La nostra storia e la cultura condivisa di eccellenza, innovazione e massima attenzione ai propri clienti e dipendenti ci consente di valorizzare a pieno le nostre competenze specialistiche nei sistemi di fissaggio e di cogliere nuove opportunità di crescita che permetteranno di accelerare lo sviluppo del business”, aggiungono Maurizio e Alessandro Mora, soci di maggioranza e amministratori delegati di Fixi.

“Siamo lieti di continuare a supportare Berardi nel suo ambizioso progetto di crescita e nel rafforzamento della propria leadership nella fornitura di componentistica industriale con servizi a valore aggiunto. Con l’acquisizione di Fixi, il Gruppo consolida ulteriormente la propria posizione di leadership nel settore e conferma il proprio ruolo attivo di piattaforma aggregatrice del mercato”, conclude Raffaele Legnani, managing director di H.I.G. Capital in Italia.

Nell’operazione, Berardi è stata assistita da Pavia e Ansaldo per le materie legali, da PWC per la due diligence finanziaria e da Spada Partners per la due diligence fiscale. Fixi e i suoi soci sono stati assistiti da Andersen come Advisor finanziario e consulente legale. Lincoln International ha agito in qualità di debt advisor.

I legali coinvolti nel finanziamento dell’operazione sono stati Ashurst per il pool di banche finanziatrici composto da Oldenburgische Landesbank Aktiengesellschaft, Deutsche Bank, Crédit Agricole Italia, Banca Ifis e Nova Kreditna Banka Maribor, e Orrick Herrington Sutcliffe per Berardi.