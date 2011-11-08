skin link
Bosch Rexroth presenta gli assi lineari SMS per la movimentazione veloce

  • 17/10/2025
  • 49 volta/e

I moduli lineari compatti SMS di Bosch Rexroth vengono forniti già completamente configurati.

Soluzioni pronte all’uso per l’automazione industriale. Nel mondo dell’automazione industriale, la movimentazione di piccoli componenti richiede soluzioni sempre più compatte, economiche e rapide da implementare.

A queste esigenze risponde Bosch Rexroth con i nuovi moduli compatti SMS, una proposta pensata per realizzare sistemi monoasse e multiasse con la massima semplicità e convenienza.

Ottimizzati nello spazio e disponibili a magazzino, i moduli SMS vengono forniti con elementi di azionamento e collegamento già configurati, pronti per essere combinati tra loro.

In abbinamento, i nuovi motori ad alte prestazioni con controller integrato, forniti pre-parametrizzati, riducono drasticamente i tempi di messa in servizio e garantiscono un eccellente rapporto qualità/prezzo, rendendo queste soluzioni ideali per chi cerca produttività, compattezza ed efficienza energetica.

Versatilità per ogni settore industriale

Dall’automotive all’elettronica, dai beni di consumo alla tecnologia medicale e alla stampa 3D, Bosch Rexroth offre ai costruttori di macchine e impianti una soluzione modulare e accessibile per la movimentazione di piccoli pezzi.

Basati sui moduli SMS – disponibili in taglie da 30 a 120 – questi sistemi permettono di realizzare configurazioni monoasse o multiasse in modo flessibile, rapido e intuitivo. Grazie alla possibilità di combinare motori configurati, sistemi di fissaggio e tecnologia di connessione, gli utenti possono personalizzare l’applicazione in base alle proprie esigenze, mantenendo al contempo costi contenuti e alta efficienza operativa.

Un vantaggio non trascurabile è la riduzione dei consumi energetici: gli assi elettromeccanici SMS rappresentano una valida alternativa alle soluzioni pneumatiche, più dispendiose e meno sostenibili, contribuendo così a un approccio produttivo più efficiente e orientato alla sostenibilità.

Motori intelligenti e connettività evoluta

L’ampliamento della gamma Bosch Rexroth si completa con i nuovi motori pre-parametrizzati dotati di controller integrato, che semplificano la configurazione e l’avvio del sistema. La parametrizzazione può essere eseguita direttamente tramite il controller, senza ricorrere a strumenti esterni.

La presenza di un’interfaccia multi-Ethernet, compatibile con il protocollo di comunicazione EtherCAT, garantisce connettività avanzata e integrazione immediata con architetture di controllo esistenti.

A completare la proposta, il sistema ctrlX CORE di Bosch Rexroth offre una piattaforma di controllo aperta e flessibile, ideale per applicazioni di automazione scalabili e personalizzabili. Questa sinergia tra componenti meccanici, motori e software di controllo conferma l’impegno dell’azienda nel fornire soluzioni complete e pronte all’uso per la fabbrica connessa.

