Emerson reinventa le valvole di sfioro per migliorare le prestazioni e ridurre le emissioni

Emerson ha annunciato due nuovissime tecnologie per valvole di sfioro (PRV) Crosby™ serie J. La prima è una membrana di bilanciamento, che elimina la necessità di soffietti nelle PRV, garantendo un funzionamento bilanciato a fronte della contropressione riducendo i costi di gestione e migliorando le prestazioni.

La seconda tecnologia è il rilevamento delle perdite dei soffietti, che consente di rilevare a distanza le rotture dei soffietti nelle PRV, con la possibilità di ridurre e calcolare con precisione le emissioni volumetriche in tempo reale.

In presenza di contropressione, le PRV a molla utilizzano spesso soffietti per garantire un funzionamento bilanciato. L’analisi dei dati di 30.000 registrazioni di eventi di manutenzione di PRV in diversi settori e su più marche di valvole evidenzia un tasso di guasti dei soffietti compreso tra il 2% e il 6%.

In altre parole, in un impianto con 1.000 PRV a soffietto si possono avere in ogni dato momento da 20 a 60 PRV che funzionano con soffietti danneggiati. Le cause più comuni di rottura dei soffietti sono l’eccessiva contropressione e i cicli rapidi. La rottura dei soffietti provoca emissioni fuggitive e può impedire il funzionamento della valvola alla pressione prevista, con il rischio di eventi di sovrapressione.

La membrana di bilanciamento Crosby può sostituire i soffietti nelle applicazioni con PRV per risolvere questi e altri problemi. Il suo design innovativo estende i limiti della contropressione dal 60% all’80% e aumenta il fattore di correzione della contropressione Kb fino al 15%, ampliando la gamma di applicazioni per le PRV a molla.

Il fattore Kb si utilizza per dimensionare le PRV da installare in sistemi chiusi soggetti a contropressione. L’estensione del limite della contropressione e l'aumento del fattore Kb consentono spesso di utilizzare valvole più piccole.

Inoltre, le membrane sono intrinsecamente più resistenti dei soffietti nelle applicazioni con contropressioni più elevate e cicli rapidi. Il passaggio a una membrana di bilanciamento consente di ridurre i costi di manutenzione, migliorare l’affidabilità e aumentare la stabilità.

La seconda tecnologia, ovvero il rilevamento delle perdite dei soffietti, risolve il problema dei guasti ai soffietti, che sono in genere difficili da rilevare e restano spesso inosservati per anni, fino alla rimozione della valvola per la manutenzione periodica.

I programmi di rilevamento e riparazione delle perdite (LDAR) possono includere le PRV, ma le loro fonti target per il rilevamento delle perdite sono flange o sedi delle valvole.

La rottura dei soffietti genererà quindi emissioni fuggitive attraverso lo sfiato del coperchio della PRV che potrebbe non rientrare nell'ambito dei programmi LDAR. Inoltre, le PRV installate sono spesso di difficile accesso e in luoghi pericolosi, complicando il rilevamento delle perdite.

La soluzione di rilevamento delle perdite dei soffietti è un metodo più sicuro ed efficiente per rilevare i guasti e le emissioni. È costituito da un pistone di backup e da un trasmettitore di pressione Rosemount™ wireless o cablato.

Il pistone di backup può ridurre le emissioni di oltre il 90% in caso di rottura del soffietto, poiché ha un gioco molto ridotto rispetto allo sfiato del coperchio standard e garantisce un funzionamento bilanciato. Il trasmettitore di pressione fornisce una notifica istantanea con data e ora del guasto del soffietto e dati in tempo reale sul volume delle emissioni.

Per entrambe le nuove tecnologie sono disponibili kit di aggiornamento per le PRV Crosby serie J esistenti, mentre le nuove PRV si possono acquistare con queste funzionalità preinstallate.

“Con la crescente enfasi globale posta sulla sostenibilità, un numero sempre maggiore di PRV, che oggi sfiatano in atmosfera, richiederà il collegamento a sistemi di torcia per ridurre le emissioni. Le contropressioni più elevate che ne derivano supereranno i limiti delle PRV esistenti e le innovazioni rivoluzionarie di membrana di bilanciamento e rilevamento delle perdite dei soffietti aiuteranno i nostri clienti a soddisfare questa esigenza”, dichiara Judson Duncan, presidente del business Pressure Management di Emerson.