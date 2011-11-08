skin link
HOMENewsTecnologie

Henkel amplia il portafoglio LOCTITE® Hydrogen Ready con nuove soluzioni

  • 16/04/2026
  • 48 volta/e

loctite-hydrogen-ready-sigillanti-flange-510-518-574-gamma

La gamma delle soluzioni LOCTITE® Hydrogen Ready per la sigillatura delle flange.

 

La sigillatura di impianti a idrogeno pone sfide progettuali che non hanno equivalenti con altri fluidi industriali. La molecola H? ha un diametro cinetico di circa 0,289 nm, inferiore a quello di qualsiasi altro gas comune: riesce a permeare materiali che trattengono perfettamente metano, azoto o aria compressa, e a diffondersi attraverso microdiscontinuità che le guarnizioni tradizionali non compensano.

Henkel risponde a questa criticità ampliando il portafoglio LOCTITE® Hydrogen Ready con tre sigillanti anaerobici per flange – LOCTITE® 510, LOCTITE® 518 e LOCTITE® 574 – validati da enti terzi indipendenti per l’uso con idrogeno.

LOCTITE® 510, 518, 574: formulazioni e campi di applicazione

I tre prodotti sono sigillanti anaerobici a base metacrilato che polimerizzano per esclusione dell’ossigeno a contatto con le superfici metalliche. La scelta tra le varianti dipende dalla geometria del giunto e dalle condizioni operative. LOCTITE® 510 è formulato per flange rigide con superfici lavorate, con resistenza fino a 150 °C e pressioni di esercizio fino a 690 bar.

LOCTITE® 518 è indicato per giunti con irregolarità superficiali maggiori, coprendo gap fino a 0,25 mm, e mantiene la tenuta in presenza di vibrazioni. LOCTITE® 574 è la variante a media resistenza, rimovibile con utensili standard per facilitare la manutenzione programmata: caratteristica rilevante negli impianti a idrogeno dove i cicli di ispezione sono frequenti.

Tutti e tre resistono alla degradazione chimica indotta dall’idrogeno e alle variazioni cicliche di pressione e temperatura tipiche degli impianti di elettrolisi, stoccaggio e distribuzione.

Come funziona la sigillatura anaerobica delle flange negli impianti a idrogeno

A differenza delle guarnizioni solide, i sigillanti anaerobici per sigillatura delle flange riempiono in forma liquida tutte le microdiscontinuità superficiali prima di polimerizzare in un solido termoplastico. Il risultato è un’interfaccia continua, senza punti di permeazione preferenziale, che si adatta alla geometria reale delle superfici accoppiate.

Negli impianti a idrogeno questa caratteristica è determinante: la tenuta non dipende dalla planarità delle flange né dalla forza di serraggio dei bulloni, ma dalla qualità della barriera chimica formata dal polimero.

Il ciclo di cura avviene senza calore applicato, eliminando i rischi di deformazione termica nei giunti di piccolo diametro. La compatibilità con l’idrogeno è stata verificata secondo protocolli di test riconosciuti a livello internazionale: requisito non trascurabile in un settore dove le certificazioni condizionano l’approvazione degli impianti.

Implicazioni progettuali per i sistemi H2 e contesto normativo

L’espansione del portafoglio arriva mentre la filiera dell’idrogeno industriale affronta la standardizzazione di componenti e materiali. Le perdite di idrogeno non sono solo un problema di efficienza: in concentrazioni superiori al 4% in volume in aria il gas è infiammabile, oltre il 18% è esplosivo. La scelta dei materiali di tenuta rientra quindi nei requisiti di sicurezza definiti da normative come la ISO/TR 15916.

L’espansione del portafoglio Hydrogen Ready rappresenta un traguardo significativo nel nostro percorso di sostenibilità”, ha dichiarato Simone Zanetti, Global Application Engineer General Manufacturing & Maintenance di Henkel. I tre prodotti saranno presentati in anteprima a Hydrogen Expo, alla Fiera di Piacenza dal 9 all’11 giugno 2026.

 

octite-574-hydrogen-ready-sigillante-flangia-applicazione

Applicazione di LOCTITE® 574 Hydrogen Ready su flangia industriale.

Se vuoi rimanere aggiornato su
Adesivi industriali
iscriviti alla newsletter di tecnelab.it

Notizie correlate
Farnell Top Tech Voices S2: neuroscienze, AI e BCI per l’innovazione
Farnell Top Tech Voices S2: neuroscienze, AI e BCI per l’innovazione
  • 16/04/2026
Allianz Trade: nel 2026 cresce l’export, ma aumentano i rischi di pagamento
Allianz Trade: nel 2026 cresce l’export, ma aumentano i rischi di pagamento
  • 16/04/2026
PCIM 2026: SiC, GaN e AI guidano l’elettronica di potenza
PCIM 2026: SiC, GaN e AI guidano l’elettronica di potenza
  • 15/04/2026
Saldatura robotizzata accessibile: FANUC e Tecnorobot lanciano HIT PACK
Saldatura robotizzata accessibile: FANUC e Tecnorobot lanciano HIT PACK
  • 15/04/2026
Consergest-Tech: aspiratori industriali e accessori
Consergest-Tech: aspiratori industriali e accessori
  • 15/04/2026
Gunnebo porta il controllo accessi nella sicurezza industriale
Gunnebo porta il controllo accessi nella sicurezza industriale
  • 13/04/2026
AIdAM: taglio retroattivo al credito 5.0 frena investimenti e fiducia
AIdAM: taglio retroattivo al credito 5.0 frena investimenti e fiducia
  • 10/04/2026
John Deere Electronics integra CODESYS nelle ECU serie M
John Deere Electronics integra CODESYS nelle ECU serie M
  • 09/04/2026
Farnell ha portato l’Edge AI applicata a embedded world 2026
Farnell ha portato l’Edge AI applicata a embedded world 2026
  • 09/04/2026
il fatto
Elesa: componenti in super-tecnopolimero
Elesa: componenti in super-tecnopolimero

La versatilità dei super tecnopolimeri Elesa risponde efficacemente a una molteplicità di esigenze, con prestazioni elevate, anche per parti filettate.

Banner ID 3951
Banner ID 3951
osservatorio
Mayr: sicurezza e controllo del movimento
Mayr: sicurezza e controllo del movimento

Soluzioni per la sicurezza e il controllo del movimento di Mayr sono risultate al centro del confronto tecnico con progettisti e costruttori di macchine a MECSP...

BMW Group: 25 anni di motori hi-tech
BMW Group: 25 anni di motori hi-tech

Lo stabilimento di Hams Hall di BMW Group, vicino a Birmingham, festeggia 25 anni di attività all’insegna di una trasformazione digitale e sostenibile.

ROBO FEED di Assistec, asservimento macchine utensili
ROBO FEED di Assistec, asservimento macchine utensili

ROBO FEED FLEXI è una soluzione di Assistec che garantisce un’automazione modulare intelligente per l’asservimento delle macchine utensili CNC.

test
Marposs, la qualità per definizione
Marposs, la qualità per definizione

Da oltre 70 anni, Marposs produce e propone sistemi di misura, ispezione e test per garantire la qualità nelle lavorazioni di rettifica di componenti meccanici.

top trend
ANIE, le vie delle energie rinnovabili
ANIE, le vie delle energie rinnovabili

ANIE Rinnovabili ha presentato l’Osservatorio FER che mostra come, nel 2025, il comparto energie rinnovabili abbia subito una frenata delle installazioni (-8,2%...

Articoli più letti
Video Voci da KEY - The Energy Transition Expo 2026
Attualità Rockwell Automation Italia: Luca Galluzzi è il nuovo Country Director
Start Èureka! PATLITE: segnalazione luminosa Ethernet per la fabbrica connessa
Start Èureka! Fandis: ventilatori EC per raffreddare gli armadi elettrici
Attualità Avviata da Teradyne Robotics un’azione per proteggere l’innovazione europea
Video
Voci da KEY - The Energy Transition Expo 2026
Voci da KEY - The Energy Transition Expo 2026
Endress+Hauser, al servizio dell’automazione sostenibile
Endress+Hauser, al servizio dell’automazione sostenibile
Voci da Ipack-Ima 2025
Voci da Ipack-Ima 2025
Novità e tendenze dall’edizione 2025 di SPS Italia
Novità e tendenze dall’edizione 2025 di SPS Italia
Mitsubishi Electric - Per un futuro sostenibile
Mitsubishi Electric - Per un futuro sostenibile
PolyWorks Europa - Ottimizzare le ispezioni di misurazione 3D
PolyWorks Europa - Ottimizzare le ispezioni di misurazione 3D