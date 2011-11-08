IMI si è aggiudicata un contratto con Polytec Energy per la fornitura di un elettrolizzatore PEM da 1 MW per il suo progetto H2_Polytec a Storo.

Un impianto simbolo della transizione energetica in Trentino. Un elettrolizzatore PEM da 1 MW firmato IMI guiderà la rigenerazione industriale dell’area Ex-Paisoli di Storo, nel cuore della nascente Hydrogen Valley del Trentino.

Il progetto, denominato H2_Polytec, è promosso da Polytec Energy s.r.l. – società del gruppo Polytec S.p.A. – ed è tra i vincitori del bando della Provincia Autonoma di Trento, nell’ambito della Missione 2 del PNRR “Rivoluzione verde e transizione ecologica”.

Idrogeno verde da energia rinnovabile per usi industriali

L’impianto sarà alimentato da energia fotovoltaica dedicata, con una potenza installata complessiva di 4,4 MWp, per produrre idrogeno verde destinato ai siti industriali di Storo.

Il gas rinnovabile sarà impiegato nei processi di verniciatura, essiccazione e nei forni per la lavorazione dei metalli, favorendo la decarbonizzazione dei processi produttivi e la competitività energetica del territorio. L’obiettivo è rigenerare un’area dismessa trasformandola in un polo industriale sostenibile, capace di coniugare innovazione tecnologica e sviluppo locale.

Tecnologia PEM IMI al servizio della decarbonizzazione

“Questo progetto rappresenta un passo concreto verso la decarbonizzazione e la rigenerazione dei siti brownfield”, commenta Alessandro Lauria, Direttore Commerciale di IMI.

“Il nostro elettrolizzatore PEM, alimentato interamente da energia fotovoltaica, dimostra come la tecnologia possa essere sostenibile e performante, favorendo la transizione verso un’industria più pulita”, aggiunge Lauria.

La tecnologia PEM (Proton Exchange Membrane) garantisce alta efficienza, flessibilità operativa e perfetta integrazione con le fonti rinnovabili, rendendola ideale per progetti di idrogeno verde destinati a usi industriali.

Occupazione, competenze e rigenerazione locale

Il progetto H2_Polytec avanza nei tempi previsti e gode del supporto dei fondi PNRR integrati da un investimento diretto di Polytec. Come spiega Mattia Rosa, Project Manager di Polytec Energy, “l’iniziativa contribuirà alla transizione energetica dell’area industriale e genererà nuove opportunità occupazionali e competenze specialistiche, creando valore per la comunità locale”.

Verso una rete di Hydrogen Valley italiane

Con l’impianto di Storo, il Trentino si afferma come polo strategico dell’idrogeno verde in Italia. IMI consolida così il proprio ruolo di partner tecnologico per la transizione energetica, offrendo una gamma completa di elettrolizzatori PEM per la produzione di idrogeno rinnovabile.

Per ulteriori informazioni è possibile visitare il sito https://processautomation.imiplc.com/about-us/brands/imi-vivo.