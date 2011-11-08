skin link
Mewa rivoluziona la pulizia industriale con panni riutilizzabili

  • 13/02/2026
Mewa

Mewa assicura il panno giusto per ogni attività. Sono panni di elevata qualità, lavabili e riutilizzabili fino a 50 volte.

 

Mewa: economia circolare applicata alla pulizia industriale. Integrare concretamente la sostenibilità nei processi industriali è possibile anche partendo da elementi apparentemente semplici come i panni per la pulizia.

Mewa, fornitore di servizi tessili, definisce nuovi standard grazie a un sistema circolare che consente fino a 50 utilizzi per singolo panno, all’interno di un ciclo chiuso che comprende consegna, ritiro e lavaggio professionale.

Il modello elimina la logica del monouso e riduce in modo significativo la produzione di rifiuti, offrendo alle aziende una soluzione strutturata e facilmente integrabile nelle attività quotidiane.

1,2 miliardi di panni lavati ogni anno

La portata del sistema è evidente nei numeri: Mewa lava ogni anno oltre 1,2 miliardi di panni. Un dato che rende tangibile il peso della pulizia industriale nella gestione operativa di officine, stabilimenti produttivi e tipografie. Solo i panni lavati in un’ora, se impilati, raggiungerebbero un’altezza di circa 137 metri, equivalente a un edificio di oltre 40 piani.

Dietro questi numeri si cela un’organizzazione logistica e impiantistica altamente strutturata, orientata alla rigenerazione dei materiali e alla tutela delle risorse.

Un ciclo chiuso che riduce rifiuti e complessità

Il sistema Mewa si basa su un principio chiaro: i panni resistenti, progettati per garantire elevate prestazioni in funzione dell’impiego e dei materiali trattati, vengono ritirati dopo l’uso, lavati con processi controllati e reimmessi nel ciclo produttivo.

Grazie a questa gestione integrata, ogni panno può essere riutilizzato fino a 50 volte, con un impatto diretto sulla riduzione dei rifiuti, sul consumo di risorse e sulle emissioni di CO2. Le aziende beneficiano di una soluzione che semplifica la gestione operativa, trasferendo al fornitore anche la responsabilità ambientale dei materiali contaminati.

Prestazioni elevate per settori esigenti

Nei comparti automotive, metalmeccanico e tipografico, dove si lavora quotidianamente con oli, lubrificanti, vernici e particelle metalliche, i panni Mewa garantiscono elevata capacità assorbente e robustezza. Il servizio assicura inoltre disponibilità costante, evitando problemi di stoccaggio e approvvigionamento.

La gestione comprende la consegna dei panni puliti in contenitori di sicurezza SaCon, sviluppati internamente, il ritiro degli usati, il lavaggio professionale, il controllo qualità e la sostituzione dei panni non conformi. Le imprese non devono più acquistare, immagazzinare o smaltire materiale monouso, liberando risorse da destinare al core business.

Sostenibilità misurabile e valore economico

Il modello dimostra come l’economia circolare possa generare valore concreto. Oltre alla tutela ambientale, il sistema offre vantaggi economici e risultati misurabili in termini di minore consumo di risorse, riduzione delle emissioni e drastica diminuzione dei rifiuti.

Un piccolo panno diventa così un elemento strategico nell’ottimizzazione dei processi aziendali. Con il suo servizio strutturato, Mewa conferma che la sostenibilità industriale non richiede interventi complessi, ma soluzioni intelligenti e integrate capaci di produrre un impatto reale nel tempo.

 

Mewa

Mewa propone un servizio completo: un autista consegna i panni puliti nei contenitori ermetici SaCon e ritira quelli usati.

