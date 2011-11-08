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Saldatura robotizzata accessibile: FANUC e Tecnorobot lanciano HIT PACK

  • 15/04/2026
  • 76 volta/e

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Cella robotizzata Tecnorobot con robot FANUC per applicazioni di saldatura automatizzata.

 

Nel 2024, le imprese manifatturiere italiane hanno cercato oltre 840.000 operai specializzati – saldatori compresi – ma il 63,8% ha dichiarato gravi difficoltà nel reperirli (ricerca CGIA Mestre).

Oltre 100.000 posti restano vacanti ogni anno nel manifatturiero, in particolare in Lombardia e Veneto. È in questo contesto che FANUC e Tecnorobot hanno sviluppato HIT PACK: un sistema integrato di celle di saldatura robotizzata standardizzate, scalabili e pronte all'uso, pensato per abbattere le barriere all'automazione.

Per molte aziende manifatturiere, automatizzare la saldatura resta un obiettivo difficile da raggiungere: tempi di implementazione lunghi, complessità progettuali elevate e investimenti difficili da giustificare frenano ancora l’adozione su larga scala.

La saldatura si conferma l’applicazione robotica con maggiore potenziale: il 14,8% del totale installato, con una crescita del +1,7% nel biennio 2023-2024 (dati SIRI). HIT PACK nasce per rispondere a queste barriere concrete, combinando l’affidabilità dei robot FANUC con i moduli TR READY sviluppati da Tecnorobot e il software TR Supervisor per il monitoraggio in tempo reale.

FANUC e Tecnorobot: come funzionano le celle TR READY per la saldatura

Il cuore tecnologico di HIT PACK sono le celle TR READY: sistemi robotizzati progettati secondo logiche di standardizzazione evoluta, con configurazioni definite e ottimizzate ma aperte a personalizzazioni in base alle specifiche produttive. Questo approccio riduce i tempi e i costi di sviluppo della saldatura robotizzata senza rinunciare alla flessibilità.

Il software TR Supervisor aggiunge il livello di connettività Industria 4.0: monitoraggio in tempo reale, integrazione con i sistemi informativi aziendali e visibilità sui parametri di processo. “L’evoluzione del mercato richiede soluzioni sempre più integrate, in grado di garantire prestazioni, continuità operativa e facilità d’uso”, ha dichiarato Vera Mariani, National Sales and Marketing Director di FANUC Italia.

Perché la saldatura robotizzata è ancora poco diffusa nelle PMI

L’introduzione della robotica industriale nella saldatura consente di superare le criticità tipiche delle lavorazioni manuali: migliora la qualità del giunto, aumenta la produttività e riduce la variabilità legata all’operatore. Nonostante questi vantaggi, la penetrazione nelle PMI resta limitata, frenata da competenze interne insufficienti, costi percepiti come elevati e tempi di integrazione lunghi.

HIT PACK affronta queste barriere con un modello standardizzato che riduce la dipendenza da expertise specialistica in fase di avvio. “Con HIT PACK abbiamo trasformato anni di esperienza in un’offerta strutturata, replicabile e immediatamente operativa”, ha spiegato Ermo Gallenda, CEO & Founder di Tecnorobot.

Roadmap HIT PACK: Showcase, Webinar tecnico e Demo Day

HIT PACK si presenta come un percorso di accompagnamento all’automazione della saldatura articolato in tre appuntamenti. Il 23 aprile si tiene lo Showcase inaugurale presso la sede di FANUC Italia a Lainate (MI): una giornata con casi applicativi reali e testimonianze di aziende che hanno già adottato le celle TR READY.

Il 7 luglio è in programma un Webinar tecnico online su fabbrica digitale, integrazione dati e Industria 4.0. Il ciclo si conclude il 17 settembre con il Demo Day presso Tecnorobot a Sulbiate (MB): dimostrazioni dal vivo di saldatura robotizzata, programmazione robot e confronto diretto con gli specialisti. Per informazioni e iscrizioni agli eventi: www.hitpack.it.

 

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Sistema robotizzato per saldatura con integrazione di moduli TR READY e robot FANUC.

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