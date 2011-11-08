Il firewall industriale Stormshield SNi50: alta densità di interfacce in rame e fibra, installazione su guida DIN e bypass hardware su due coppie di porte per la continuità operativa delle reti OT.

Un firewall di sicurezza informatica che diventa esso stesso un punto di guasto è un paradosso insostenibile in un ambiente OT: la rete deve essere protetta, ma il processo non può fermarsi.

Stormshield risponde con SNi50, firewall industriale progettato per infrastrutture operative critiche, con un MTBF (Mean Time Between Failures, tempo medio stimato tra un guasto e il successivo) dichiarato di 108 anni, due coppie di interfacce bypass hardware e modalità fail-safe avanzata, operativo in un range termico da -40 °C a +70 °C.

Stormshield SNi50: architettura e specifiche tecniche del firewall industriale OT

SNi50 è sviluppato e certificato interamente in Francia. Il firmware è qualificato dall’ANSSI (Standard Qualification) e dal CCN spagnolo, rientrando nel portafoglio di tecnologie europee certificate per la protezione di infrastrutture critiche. Sul piano delle prestazioni, il dispositivo offre 20 Gbit/s di throughput firewall, 4 Gbit/s per l’IPS in condizioni IMIX e 2,7 Gbit/s per la VPN IPsec in condizioni IMIX.

La connettività comprende un’alta densità di interfacce in rame e fibra, con installazione nativa su guida DIN e alimentazione DC da 12 V a 48 V. Le certificazioni ambientali includono IP40, IEC 60068-2, IEC 61850-3 e IEEE 1613, standard di riferimento per apparati destinati ad ambienti di automazione e sottostazioni elettriche.

La ridondanza è garantita da failover automatico, due alimentazioni indipendenti e alimentazione di emergenza. L’MTBF di 108 anni sintetizza l’approccio costruttivo dell’intero dispositivo: ogni componente è selezionato per operare continuativamente nelle condizioni più critiche senza degradazione delle prestazioni.

Come funzionano la segmentazione OT e il DPI su protocolli industriali

Il primo caso d’uso di SNi50 è la segmentazione della rete OT: creazione di zone di sicurezza, controllo degli accessi e isolamento degli asset sensibili, in linea con le buone pratiche previste dalla direttiva NIS2 e dallo standard IEC 62443.

Stormshield combina instradamento e bridging trasparente per consentire l’integrazione nell’architettura OT esistente senza modificare la topologia di rete: un requisito critico negli impianti dove qualsiasi intervento deve essere pianificato con finestre di manutenzione controllate.

Il motore Deep Packet Inspection (DPI) ispeziona i protocolli industriali verificando la conformità dei pacchetti e i valori trasmessi alle macchine: un comando non conforme al protocollo o fuori dai parametri attesi viene bloccato prima di raggiungere l’asset OT.

La politica di sicurezza unificata gestisce la convergenza IT/OT da un’unica interfaccia, riducendo la complessità operativa per i team che presidiano entrambi i domini. La modalità di implementazione ibrida non interferisce con l’infrastruttura esistente, consentendo un’adozione progressiva senza interruzioni operative.

Manutenzione remota sicura, accesso VPN e continuità operativa

Il secondo ambito applicativo riguarda la protezione degli accessi remoti: un vettore di attacco critico negli impianti OT, dove gli operatori di terze parti devono poter intervenire senza esporre la rete a connessioni non controllate. SNi50 protegge gli accessi tramite client VPN IPsec, limitando l’esposizione della rete OT ai soli operatori autenticati. Il DPI combinato alla VPN verifica sia la conformità al protocollo sia i valori trasmessi, proteggendo da tentativi di impersonificazione.

A completare l’architettura di continuità operativa, le due coppie di interfacce bypass garantiscono che anche in caso di guasto del firewall la comunicazione tra i segmenti di rete non venga interrotta: il traffico transita in modalità passthrough finché il dispositivo non torna operativo, senza impattare la disponibilità della linea di produzione.

Il dispositivo si installa nativamente su guida DIN e supporta installazioni distribuite su più siti e reti OT estese con elevato livello di segmentazione, come quelle tipiche del settore energetico e dei trasporti ferroviari. SNi50 è progettato per trasporti, energia, sanità e industria manifatturiera con molteplici linee di produzione. Stormshield è parte del gruppo Airbus e produce tecnologie certificate ai più alti livelli europei per la protezione di ambienti IT e OT.

Vista frontale del Stormshield SNi50: il firewall OT con MTBF di 108 anni, certificato IEC 61850-3 e IEEE 1613, progettato per infrastrutture critiche nei settori energia, trasporti e industria.