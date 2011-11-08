WALTER a EMO Hannover 2025

Per la misurazione completa e automatica di geometrie complesse, la macchina di misura a CNC HELICHECK NANO è la soluzione ideale nell’ambito micrometrico e nanometrico.

Alla EMO 2025 di Hannover, Walter Maschinenbau GmbH presenta, sotto l’egida del nuovo gruppo UNITED MACHINING SOLUTIONS, una gamma completa di macchine e soluzioni per la lavorazione e la misurazione degli utensili. Oltre a numerose novità, i visitatori possono ammirare, nel padiglione 11, stand E45, i seguenti prodotti di punta:



HELITRONIC RAPID, la nuova macchina entry-level per la produzione e la riaffilatura di utensili assialsimmetrici in un unico serraggio;

HELITRONIC MINI PLUS, con opzione Laser Contour Check, configurabile in modo flessibile per diametri piccoli e medi;

HELITRONIC RAPTOR DIAMOND, con la nuova funzione di aumento della produttività Fire Stop & Go per tutte le macchine per elettroerosione;

VISION LASER, con caricatore robotizzato 25, la macchina per lavorazione laser ad alta precisione per utensili in PCD saldo brasati;

Automated Tool Production (ATP), la soluzione di automazione per il collegamento in rete di macchine affilatrici, erosione e misurazione, presentata con HELITRONIC VISION 400 L;

HELICHECK PLUS, macchina di misura universale;

HELICHECK NANO, macchina di misura ad alta precisione per micro-utensili e nano utensili, ora con il sistema operativo C.O.R.E.

Inoltre, WALTER propine un’area Customer Care e una postazione software HELITRONIC TOOL STUDIO per consulenze personalizzate e dimostrazioni del software.

Innovazioni in primo piano: VISION LASER: la precisione ridefinita

La nuova VISION LASER si basa sulla collaudata piattaforma HELITRONIC VISION e offre una soluzione rivoluzionaria per la lavorazione di utensili saldo brasati. Consente:

lavorazione di utensili PCD con una velocità fino a 2 volte superiore rispetto all’elettroerosione a filo;

geometrie 3D complesse in un unico serraggio;

massima qualità delle superfici;

assenza totale di materiali di consumo.

Grazie al pannello C.O.R.E. con software laser GTR ProfDia, l’utilizzo è intuitivo, sostenibile e a prova di futuro.

HELICHECK NANO: punto di riferimento nella micromisurazione

La nuova HELICHECK NANO è la prima macchina di misura al mondo appositamente progettata per micro e nano utensili (diametri da 0,1 a 16 mm). Offre:

due telecamere ad alta risoluzione (ingrandimento fino a 400×);

sistema di tensionamento idraulico di nuova concezione per la massima precisione di rotazione;

processi di misurazione completamente automatizzati con integrazione C.O.R.E.;

interfaccia OPC-UA per una produzione intelligente.

ATP, Automated Tool Production

Con il nuovo sistema ATP, WALTER offre una soluzione di automazione modulare per la produzione completa di utensili. Il sistema comprende:

ATP ROBOCELL per il carico e lo scarico automatizzati;

ATP AMR, un robot di trasporto mobile per la logistica dei pezzi;

processi a ciclo chiuso completi grazie alla correzione automatica tra macchine di misura e macchine di lavorazione;

innovativa stazione di pulizia a vapore per la pulizia completa degli utensili subito dopo il processo di lavorazione.

ATP è utilizzabile con macchine di diversi produttori, non richiede spazio aggiuntivo e si integra perfettamente nei layout di produzione esistenti.

HELITRONIC RAPID: entrata efficiente nella lavorazione degli utensili

La nuova HELITRONIC RAPID è la macchina ideale per chi si avvicina all’affilatura e alla riaffilatura di utensili assialsimmetrici di piccolo e medio diametro. Offre:

produzione e riaffilatura in un unico serraggio;

lavorazione di HSS, HM, cermet e ceramica;

top loader opzionale per il caricamento automatico;

motore torque opzionale sull’asse A.

Fire Stop & Go: sicurezza e produttività unite

La nuova funzione Fire Stop & Go per tutte le macchine per elettroerosione WALTER aumenta la sicurezza e riduce i tempi di fermo macchina. Rileva tempestivamente gli incendi in fase iniziale e impedisce l’attivazione involontaria dell’impianto antincendio. I vantaggi:

spegnimento immediato della causa dell’incendio prima dell’attivazione dell’impianto antincendio;

analisi automatica e prosecuzione del processo in caso di deflagrazioni;

meno fermi macchina e sostituzioni delle bombole di CO?;

maggiore produttività e sicurezza, anche nella produzione senza operatore;

di serie in tutte le nuove macchine per elettroerosione WALTER 2 in 1, e installabile anche successivamente.

Dimostrazioni dal vivo

Per chi non potesse visitare lo stand in EMO, è possibile prenotare in qualsiasi momento una demo personalizzata presso WALTER, a Tubingen, in Germania.

A tu per tu con Bernd Schwennig

Di seguito riportiamo una breve intervista con Bernd Schwennig, Product Manager per la tecnologia di misurazione presso Walter Maschinenbau GmbH, sulla nuova macchina di misurazione HELICHECK NANO.

D. HELICHECK NANO stabilisce nuovi standard nella misurazione di micro e nano utensili?

R. In un mondo in cui le esigenze in termini di micro e nano utensili di alta qualità sono in costante aumento, in particolare nell’industria elettronica, nella costruzione di utensili e stampi e nella tecnologia medica, la precisione è fondamentale. La produzione, e in particolare il controllo qualità di questi utensili, rappresentano una sfida considerevole.

D. Qual è stato il punto di partenza per lo sviluppo della HELICHECK NANO?

R. In molti settori industriali, che si tratti di tecnologia medica, industria elettronica o costruzione di utensili e stampi, oggi vengono utilizzati utensili con diametri estremamente ridotti. Per la produzione di questi utensili non sono necessari solo processi di produzione speciali, ma anche una tecnologia di misurazione adeguata.

Finora non esisteva sul mercato mondiale una soluzione adeguata per misurarli. I sistemi esistenti non erano sufficienti in termini di risoluzione, stabilità e maneggevolezza per svolgere questi compiti di misurazione in modo affidabile ed efficiente. La HELICHECK NANO è stata sviluppata proprio per soddisfare questa esigenza.

D. Cosa distingue la HELICHECK NANO dalle soluzioni precedenti?

R. È la prima macchina di misura al mondo progettata specificamente per micro-utensili e nano utensili. Il campo di misura della HELICHECK NANO copre diametri compresi tra 0,1 mm e 16 mm. Ciò è reso possibile dal processo di misurazione a luce trasmessa mediante due telecamere: una con ingrandimento 50x e una con ingrandimento 400x.

Ciò consente di rilevare e valutare anche i più piccoli elementi del contorno con un elevato grado di dettaglio. La precisione di ripetibilità di queste valutazioni, ad esempio nel campo del diametro, è inferiore a ½ µm. Queste misurazioni sono identiche a quelle della HELICHECK PLUS, apprezzata da molti clienti da tanti anni.

Il sistema di elaborazione delle immagini a luce riflessa è stato completamente rinnovato. Qui, tramite un revolver microscopico completamente automatizzato, vengono utilizzati gli obiettivi che consentono una valutazione ottimale delle immagini anche su superfici di valutazione estremamente piccole.

Inoltre, un nuovo sensore per telecamera ad alta risoluzione consente ora di disporre di un numero significativamente maggiore di pixel per la valutazione, con conseguente aumento della precisione e della stabilità della valutazione.

Grazie alla visualizzazione delle aree da valutare ora disponibile, gli operatori sono supportati in modo ottimale durante il processo di configurazione. Dopo aver insegnato per la prima volta il processo di misurazione, questo avviene in modo completamente indipendente dall'operatore e completamente automatico. Questa possibilità è particolarmente apprezzata dagli utenti.

D. È necessario un nuovo software per la HELICHECK NANO?

R. La HELICHECK NANO è la prima macchina di misura della gamma WALTER che funziona con il sistema operativo UNITED GRINDING C.O.R.E. Il vantaggio è che le app C.O.R.E. già esistenti e future possono essere utilizzate senza ulteriori costi. Inoltre, il software della HELICHECK NANO è programmato al 100% in un ambiente a 64 bit.

Il funzionamento del software di misura vero e proprio è identico a quello dell’attuale WALTER METROLOGY CENTER, utilizzato da molti anni su tutte le macchine di misura WALTER. Gli utenti che hanno già familiarità con le nostre macchine di misura non necessitano quindi di ulteriori corsi di formazione.

L’integrazione in un’infrastruttura dati esistente facilita la gestione dei dati degli utensili e consente un controllo di qualità continuo, dal prototipo alla produzione in serie. Inoltre, la documentazione completa della qualità degli utensili misurati è inclusa nella dotazione standard. Ciò comprende la documentazione sia in versione cartacea che in formato digitale in diversi formati. Opzionalmente è anche possibile fornire i dati dei risultati tramite OPC-UA.

D. La HELICHECK NANO richiede un sistema di serraggio speciale?

R. Per una misurazione precisa è fondamentale la precisione di rotazione dell’utensile, in particolare con diametri molto piccoli. A tale scopo abbiamo sviluppato un sistema di serraggio idraulico completamente nuovo. Esso consente una regolazione molto precisa della rotazione direttamente nel manicotto di serraggio. In questo modo, creiamo condizioni stabili per misurazioni ripetibili.

D. La macchina è adatta anche per processi automatizzati?

R. Assolutamente sì. Come tutte le altre macchine di misura WALTER, anche la HELICHECK NANO può essere completamente automatizzata. Sia con una cella di carico standard che integrata nel nuovo processo ATP (Automated Tool Production), in cui gli utensili da misurare vengono trasportati alla cella di misura in modo completamente automatizzato tramite un AMR e quindi misurati. Qualità al 100% grazie alla misurazione e alla documentazione complete, in particolare per i clienti con i più elevati requisiti di qualità.

D. Quali feedback avete ricevuto finora dagli utenti?

R. Il feedback è assolutamente positivo. Particolarmente apprezzate sono l’elevata qualità delle immagini, la stabilità dei risultati di misura e l’intuitività dell’uso. Anche il nuovo sistema di serraggio è molto apprezzato. Molti considerano la macchina un’integrazione utile, soprattutto nella gamma di diametri estremamente piccoli. La HELICHECK NANO è la risposta alle crescenti esigenze di precisione e qualità, in particolare per utensili molto piccoli.

VISION LASER offre una lavorazione laser all’avanguardia per utensili diamantati saldati, sviluppata per garantire la massima precisione ed efficienza nella produzione di utensili.