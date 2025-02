LAPP Italia: transizione energetica sostenibile

La presenza di LAPP a KEY-The Energy Transition Expo rappresenta un importante passo per l’azienda già leader nel settore dell’automazione industriale, che punta a giocare un ruolo centrale nella transizione verso un’energia sostenibile.

LAPP Italia è presente a KEY-The Energy Transition Expo: innovazione per una transizione energetica sostenibile.

di Leo Castelli

LAPP Italia partecipa per la prima volta a KEY-The Energy Transition Expo, la fiera di riferimento per le energie rinnovabili, portando la propria consolidata esperienza tecnica nel settore energetico, al padiglione A3, stand 425. La presenza alla fiera rappresenta un importante passo per l’azienda già leader nel settore dell’automazione industriale, che punta a giocare un ruolo centrale nella transizione verso un’energia sostenibile.

INNOVAZIONE AL SERVIZIO DELLA SOSTENIBILITÀ

Con uno stand organizzato in cinque aree tematiche principali - solare, e-mobility, cavi HVEV, eolico e cogenerazione -, LAPP offre ai visitatori un’esperienza immersiva e la possibilità di scoprire soluzioni tecnologiche avanzate. Questo approccio riflette l’impegno dell’azienda a essere non solo un fornitore di prodotti, ma anche un partner strategico per le aziende che desiderano affrontare con successo la transizione energetica.

FOCUS SULLE CINQUE AREE TEMATICHE

Lo stand LAPP a KEY Energy è - come sopra detto - suddiviso in aree tematiche, ognuna dedicata a un segmento specifico:

Solare : l’azienda offre una gamma completa di soluzioni per impianti fotovoltaici, dai cavi per moduli ai connettori ad alte prestazioni, tutti conformi alle normative internazionali, per affrontare radiazioni UV, variazioni di temperatura e stress meccanici;

: l’azienda offre una gamma completa di soluzioni per impianti fotovoltaici, dai cavi per moduli ai connettori ad alte prestazioni, tutti conformi alle normative internazionali, per affrontare radiazioni UV, variazioni di temperatura e stress meccanici; E-mobility : LAPP supporta la diffusione della mobilità elettrica con una vasta gamma di cavi di ricarica, robusti sicuri e performanti;

: LAPP supporta la diffusione della mobilità elettrica con una vasta gamma di cavi di ricarica, robusti sicuri e performanti; High voltage : l’azienda offre cavi “high voltage” per le applicazioni a bordo veicolo, garantendo collegamenti tra batteria e motore elettrico affidabili e sicuri;

: l’azienda offre cavi “high voltage” per le applicazioni a bordo veicolo, garantendo collegamenti tra batteria e motore elettrico affidabili e sicuri; Eolico : LAPP propone cavi e connettori progettati per resistere alle vibrazioni, alle torsioni e alle condizioni climatiche estreme tipiche degli impianti eolici, garantendo la massima affidabilità e durata;

: LAPP propone cavi e connettori progettati per resistere alle vibrazioni, alle torsioni e alle condizioni climatiche estreme tipiche degli impianti eolici, garantendo la massima affidabilità e durata; Cogenerazione: LAPP offre soluzioni ottimizzate in questo ambito, con particolare attenzione agli impianti basati su biomasse e idrogeno.

I VANTAGGI DI SCEGLIERE LAPP

“Offriamo ai nostri clienti molto più di un prodotto: mettiamo a loro disposizione esperienza, consulenza tecnica personalizzata e assistenza in ogni fase del progetto”, aggiunge Simone Villa, product marketing manager di LAPP Italia.

Un punto di forza dell’azienda è, infatti, la capacità di proporre soluzioni pensate per soddisfare le esigenze specifiche di ciascun cliente del settore energetico. Questo è reso possibile da un team di esperti che affianca i partner dalla progettazione alla realizzazione. Inoltre, l’internazionalità di LAPP garantisce un supporto globale: i prodotti sono disponibili in tutto il mondo e sono progettati per superare gli standard normativi internazionali, semplificando progetti su larga scala.

La costante attenzione all’innovazione rende LAPP un partner affidabile per progetti avanzati. L’azienda investe continuativamente in ricerca e sviluppo, anticipando le tendenze del mercato e offrendo tecnologie all’avanguardia.

UN CONTRIBUTO CONCRETO ALLA TRANSIZIONE ENERGETICA

“LAPP Italia si impegna a contribuire attivamente alla transizione verso un futuro sostenibile”, sottolinea Simone Villa. “Vogliamo essere un partner affidabile per le aziende pronte a investire nelle energie rinnovabili. Con questa partecipazione a KEY Energy, LAPP dimostra il proprio impegno verso un’economia più verde: innovazione, sostenibilità e servizio al cliente sono i pilastri di una strategia che punta a fare la differenza in un mercato in costante trasformazione”. ©TECNELAB

