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Focus on PCB 2026: circuiti “intelligenti”

  • 01/05/2026
  • 134 volta/e

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Il 13 e 14 maggio, a Vicenza, si svolge Focus on PCB 2026, fiera di riferimento in Europa per l’industria dei circuiti stampati e per tutti i professionisti coinvolti nella progettazione, produzione e assemblaggio dei PCB. Focus on PCB: @edizione 2025.

 

A Focus on PCB 2026, il settore dei circuiti stampati si interroga su: intelligenza artificiale in fabbrica, resilienza della supply chain e futuro industriale dell’Europa.

 

di Patrizia Gatti

 

La quinta edizione di Focus on PCB-From Design to Assembly, fiera di riferimento in Europa per l’industria dei circuiti stampati e per tutti i professionisti coinvolti nella progettazione, produzione e assemblaggio dei PCB, propone un denso programma di conferenze che attraversa i temi più urgenti per il settore dei circuiti stampati: dall’equilibrio della supply chain globale all’intelligenza artificiale in fabbrica, fino alle politiche industriali necessarie a rendere l’Europa competitiva.

Focus on PCB è l’unico evento B2B a livello europeo dedicato al mondo dei PCB, PCBA ed EMS. Un’occasione imperdibile di incontro e confronto per tutti gli operatori della filiera dei circuiti stampati, dal progettista all’utilizzatore finale, che hanno l’esigenza di essere aggiornati sulle ultime novità del settore. La manifestazione è organizzata da NürnbergMesse Italia, promossa dal Gruppo PCB ASSODEL e ospitata da IEG-Italian Exhibition Group, con il patrocinio di ICE-Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane e ANIE Componenti Elettronici.

Molti sono i settori che utilizzano i circuiti stampati, da quello medicale, aerospaziale, automotive, fino alle energie rinnovabili e impianti ecologici. Focus on PCB consente agli utilizzatori di PCB di avere una panoramica delle realtà che producono PCB, PCBA ed EMS che li assemblano, mentre i tecnici e i progettisti, sempre alla ricerca di soluzioni innovative, potranno accrescere il proprio know-how attraverso i numerosi workshop e i seminari tecnici che affiancheranno l’area espositiva.

 

UN’ISTANTEA DEL MERCATO. SHORTAGE, COSTI E NUOVI EQUILIBRI

La giornata del 13 maggio si apre alle 11:30 con la sessione curata da ASSODEL, l'associazione dei distributori italiani di componentistica elettronica. Diego Giordani, Direttore di ASSODEL – insieme a Luca Giovelli, Coordinatore Gruppo PCB, e Alberto Maggi, Coordinatore Gruppo EMS – presenta i dati dell’Osservatorio su shortage, andamento dei prezzi e nuovi assetti della supply chain. Un’analisi concreta per chi deve prendere decisioni di approvvigionamento e pianificazione strategica.

 

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A Focus on PCB 2026, il settore dei circuiti stampati si interroga sulle principali sfide del domani: intelligenza artificiale in fabbrica, resilienza della supply chain e futuro industriale dell’Europa. Focus on PCB: @edizione 2025.

 

CINQUE VOCI SULL'AI CHE ENTRA IN FABBRICA

La sessione pomeridiana del 13 maggioAlgoritmi in produzione: l’industria entra nell’era degli agenti intelligenti” raccoglie cinque interventi da altrettante realtà che stanno già applicando l’intelligenza artificiale al mondo dell’elettronica industriale.

A partire dalle 14:15 si alternano diversi interventi. BI-REX presenta un sistema di monitoraggio automatico dei difetti nella stampa 3D di circuiti elettronici. TTLab porta l’esperienza delle architetture multi-agente applicate allo sviluppo software, con un focus pratico sul ruolo del developer come capoprogetto. CEFRIEL affronta il tema dell’adozione aziendale dell’IA, dalla visione strategica all’implementazione operativa. SAKI Europe mostra come l’intelligenza artificiale stia trasformando l’ispezione SMT dei PCB, aumentando velocità e precisione e riducendo i difetti. Luminovo, infine, illustra come il software intelligente stia cambiando i processi di preventivazione PCBA per gli EMS italiani.

Va sottolineato che il tema dell’intelligenza artificiale in ambito circuiti stampati è sempre più rilevante: la crescente complessità dei prodotti costringe i progettisti ad affrontare compiti sempre più impegnativi. Oggi, i progettisti e gli ingegneri che operano nelle fabbriche dove vengono prodotti PCB devono essere in grado di avvalersi di strumenti come l’intelligenza artificiale che consente, grazie all’apprendimento automatico, di ridurre gli sforzi di preparazione e impostazione fornendo esiti simili a quelli garantiti dalle persone, ma in tempi decisamente più brevi. L’IA sta rivoluzionando la progettazione e produzione di circuiti stampati, automatizzando lo sbroglio (routing) e il posizionamento dei componenti. Strumenti basati sull’IA riducono drasticamente i tempi di sviluppo, ottimizzano le prestazioni e minimizzano gli errori, colmando il divario tra prototipazione rapida e produzione. Partecipare e ascoltare gli interventi di queste cinque imprese è un modo per verificare da vicino il valore dell’intelligenza artificiale nel mondo dei PCB:

 

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L’intelligenza artificiale in ambito circuiti stampati entra in fabbrica ed è sempre più rilevante: la crescente complessità dei prodotti costringe infatti progettisti ad affrontare compiti sempre più impegnativi e strumenti come l’IA sono una risposta concreta alle esigenze delle industrie.

 

LA POLITICA INDUSTRIALE EUROPEA AL CENTRO

La mattina del 14 maggio ospita una tavola rotonda di respiro europeo: “Costruire un ecosistema elettronico resiliente: strategie, investimenti e politiche necessarie”. Al tavolo siedono: Alison James, Executive Director della Global Electronics Association Europe; Thomas Michels, VP EIPC e CEO ILFA; Cosimo Musca, Presidente ANIE Componenti Elettronici. Il confronto riguarda le leve politiche e gli investimenti necessari per rafforzare la filiera europea dei PCB in un contesto geopolitico sempre più instabile. Appuntamento alle 10:30 per questo confronto tra istituzioni del settore.

 

SPAZIO ALLA FORMAZIONE

Il pomeriggio del 14 maggio prevede alle 14:15 la sessione “Tech me up” di Gi Group, che affronta uno dei nodi strutturali del settore: la mancanza di profili professionali specializzati. Marianna Marrazzo e Giacomo Recalcati presentano il modello di Training Hub di Gi Group, che connette formazione e imprese attraverso percorsi strutturati di inserimento lavorativo. Un approccio che Gi Group porta anche fisicamente in fiera, con uno spazio dedicato nell’area “Hub Fare Impresa”, allo stand A32.

Il programma completo delle conferenze è disponibile su: www.focusonpcb.it/conferenze.

 

FORUM ESPOSITORI: TECNICA IN PRIMO PIANO

A completare il programma, il Forum Espositori porta in sala la voce diretta degli operatori: oltre venticinque interventi tecnici distribuiti nelle due giornate, su temi che spaziano dalla resilienza produttiva europea alla progettazione per la manifattura, dal collaudo AI-driven all’affidabilità per applicazioni spaziali, fino al confronto sui costi di produzione tra Europa, USA e Cina.

Il programma completo del Forum Espositori è disponibile su: www.focusonpcb.it/forum-espositori-2026. ©TECNELAB

 

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L’IA sta rivoluzionando la progettazione e produzione di circuiti stampati, automatizzando lo sbroglio (routing) e il posizionamento dei componenti. Strumenti basati sull’IA riducono drasticamente i tempi di sviluppo, ottimizzano le prestazioni e minimizzano gli errori, colmando il divario tra prototipazione rapida e produzione.

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