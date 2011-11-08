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Allied Telesis, il data center del futuro

  • 01/06/2026
  • 54 volta/e

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Secondo Allied telesis, il data center è sempre più l’epicentro dell’innovazione, la colonna vertebrale digitale che sostiene ogni aspetto delle attività.

 

Tra intelligenza artificiale, flessibilità ed efficienza operativa, Giovanni Prinetti, Manager di Allied Telesis, ci guida alla scoperta del data center del futuro.

 

di Giovanni Prinetti (*)

 

Nel panorama di una trasformazione digitale in continua evoluzione, il data center rappresenta sempre più l’epicentro dell’innovazione, la colonna vertebrale digitale che sostiene ogni aspetto delle nostre attività. In Italia, come nel resto del mondo, le aziende si trovano a navigare in un mare di nuove sfide e opportunità, guidate soprattutto dall’avvento di tecnologie dirompenti come l’intelligenza artificiale, sia in versione generativa che agentica.

L’impatto di queste innovazioni sui requisiti infrastrutturali è profondo. Non si tratta più solo di elaborare grandi volumi di dati, ma di farlo con una velocità, una densità e una latenza impensabili fino a pochi anni fa. Le nostre infrastrutture IT devono essere pronte a supportare carichi di lavoro sempre più complessi e imprevedibili, che richiedono prestazioni elevate, capacità di calcolo massiva e grande scalabilità. In altre parole, il ruolo del data center è decisamente cambiato: non più solo un contenitore di server, ma un ecosistema dinamico, intelligente e resiliente.

 

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Le infrastrutture IT devono essere pronte a supportare carichi di lavoro sempre più complessi e imprevedibili, che richiedono prestazioni elevate, capacità di calcolo massiva e grande scalabilità.

 

L’IA COME DRIVER DI CAMBIAMENTO

L’avvento dell’intelligenza artificiale sta ridefinendo le fondamenta stesse delle nostre infrastrutture. Che si tratti di sviluppare nuovi modelli, addestrare algoritmi complessi o supportare applicazioni IA in tempo reale, la rete all’interno del data center deve essere progettata per gestire flussi di dati enormi con la massima efficienza. Ciò implica la necessità di architetture di switching avanzate, capaci di eliminare i colli di bottiglia e garantire una connettività non bloccante e a bassa latenza, essenziale per la sincronizzazione dei cluster di GPU e per l’esecuzione ottimale di applicazioni HPC-High-Performance Computing e cloud-scale. L’ottimizzazione della densità e la capacità di scalare orizzontalmente, aggiungendo risorse in modo incrementale, diventano fattori critici di successo.

 

FLESSIBILITÀ E LIBERTÀ DI SCELTA ARCHITETTURALE

Oggi più che mai, la flessibilità è diventata una parola d’ordine. I professionisti IT non cercano soluzioni “one-size-fits-all”, ma architetture che possano adattarsi alle loro esigenze specifiche e che offrano libertà di scelta. Questo si traduce nella possibilità di adottare approcci architetturali all’avanguardia, come le moderne leaf-spine fabrics, ma anche nella scelta del sistema operativo di rete. L’opportunità di poter contare su SONIC, sistema operativo di rete per data center che offre sia la stabilità e la ricchezza funzionale di soluzioni consolidate e affidabili, sia l’apertura e l’innovazione tipiche del mondo open-source (come le piattaforme per il networking software-defined), è un valore inestimabile. Permette alle aziende di allineare la propria strategia di data center con il modello operativo che meglio si adatta al proprio ambiente e alle proprie competenze interne, evitando il lock-in tecnologico e promuovendo l’interoperabilità.

 

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Le aziende si trovano a navigare in un mare di nuove sfide e opportunità, guidate soprattutto dall’avvento di tecnologie dirompenti come l’intelligenza artificiale, sia in versione generativa che agentica.

 

EFFICIENZA OPERATIVA E AFFIDABILITÀ

Con la complessità crescente dei data center, efficienza operativa e automazione non sono più un lusso, ma una necessità. Le attività di gestione quotidiana (le cosiddette “Day 1 e Day 2 operations”) devono essere il più possibile semplificate, liberando i team IT dalla manutenzione routinaria e consentendo loro di concentrarsi sull’innovazione. Strumenti di gestione intelligenti, piattaforme di orchestrazione e la piena compatibilità con l’automazione tramite API e framework popolari hanno un ruolo ugualmente fondamentale per ridurre l’overhead operativo e migliorare l’efficienza complessiva.

In un contesto dove ogni downtime può portare con sé costi proibitivi, l’affidabilità è, e rimarrà sempre, un requisito non negoziabile. Ogni componente dell’infrastruttura del data center deve essere robusto, testato e garantito per funzionare senza interruzioni. Scegliere soluzioni che offrano non solo prestazioni eccellenti, ma anche una comprovata affidabilità nel tempo, supportate da garanzie complete, è un investimento strategico che assicura la continuità operativa e la tranquillità a lungo termine.

 

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“L’opportunità di poter contare su SONIC, sistema operativo di rete per data center che offre sia stabilità e ricchezza funzionale di soluzioni sia apertura e innovazione tipiche del mondo open-source è un valore inestimabile”, afferma Giovanni Prinetti, European Solutions Marketing Manager di Allied Telesis.

 

UNO SGUARDO AL FUTURO

Il futuro dei nostri data center risiede nella capacità di coniugare potenza e agilità. Le aziende che sapranno investire in infrastrutture di rete capaci di supportare le esigenze dell’IA, offrire flessibilità operativa e garantire un’affidabilità senza compromessi, saranno quelle meglio posizionate per eccellere nel panorama competitivo di domani. È tempo di guardare al data center e alle sue tecnologie non più come un centro di costo, ma come un abilitatore critico di business, pronto a cogliere tutte le opportunità che l’era digitale ci presenta. Collaborare con partner esperti, che comprendano queste dinamiche e possano fornire soluzioni all’avanguardia, è il passo fondamentale per costruire oggi il data center del futuro. ©TECNELAB

(*) Giovanni Prinetti, European Solutions Marketing Manager di Allied Telesis.

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Il futuro dei nostri data center risiede nella capacità di coniugare potenza e agilità. Le aziende che sapranno investire in infrastrutture di rete capaci di supportare le esigenze dell’IA, offrire flessibilità operativa e garantire un’affidabilità senza compromessi, saranno quelle meglio posizionate.

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