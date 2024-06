Aggiudicata ad Alstom gara da oltre 323 milioni di euro per 70 nuove locomotive

Polo Logistica FS: consegnata da Alstom la prima locomotiva Traxx Universal DC con sistema Ultimo Miglio per aree non elettrificate.

Il 6 maggio è stata consegnata, nello stabilimento Alstom di Vado Ligure, in provincia di Savona, la prima locomotiva Alstom Traxx Universal DC equipaggiata con Ultimo Miglio, elemento innovativo che consente il collegamento del treno con aree non elettrificate senza l’ausilio di locomotive da manovra.

Nel corso dell’evento il Polo Logistica del Gruppo FS ha annunciato l’aggiudicazione ad Alstom della gara da oltre 323 milioni di euro per la fornitura di 70 nuove locomotive (sia con Ultimo Miglio che solamente elettriche), con relativo servizio di manutenzione per 12 anni, con l’opzione per l’acquisto ulteriore fino a un massimo di 30.

Ad accendere la locomotiva Edoardo Rixi, Viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Giacomo Raul Giampedrone, Assessore ai Lavori pubblici, Infrastrutture e Viabilità della Regione Liguria, Alessandro Berta, Direttore Unione Industriali Savona, Sabrina De Filippis, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Mercitalia Logistics, Polo Logistica Gruppo FS, e Michele Viale, Direttore Generale di Alstom Italia e Presidente e AD di Alstom Ferroviaria, e Silvio Damagini, AD di Mercitalia Rail.

“Questa giornata rappresenta per noi una tappa fondamentale nel percorso di rilancio del settore della logistica”, ha dichiarato Sabrina De Filippis, Amministratore Delegato di Mercitalia Logistics, “perché con la consegna di queste prime locomotive con modulo last mile tocchiamo con mano il risultato dei nostri investimenti”.

“A queste 20 locomotive se ne aggiungeranno altre 70 a partire da fine 2025. Abbiamo infatti aggiudicato ad Alstom la gara da oltre 323 milioni di euro per fornitura di 70 nuove locomotive con relativo servizio di manutenzione, con l’opzione per l’acquisto di altre 30. Un ulteriore passo avanti nel rinnovamento della nostra flotta di locomotori e carri per rendere il trasporto ferroviario sempre più sostenibile ed efficiente”, ha aggiunto De Filippis.

“Siamo molto felici di celebrare questa importante occasione insieme al Polo Logistica, nostro cliente di lunga data e pioniere delle locomotive elettriche ad alta potenza. La data odierna segna la consegna della prima locomotiva Traxx Universal DC equipaggiata con Ultimo Miglio, una pietra miliare significativa della nostra partnership”, ha commentato Michele Viale, Direttore Generale di Alstom Italia e Presidente e AD di Alstom Ferroviaria.

“Nel corso degli ultimi 20 anni, solo in Europa sono state vendute oltre 2.700 locomotive Traxx di cui oltre 250 in Italia. Tutte le locomotive Traxx Universal DC per il mercato italiano sono prodotte nella sede Alstom di Vado Ligure, sito d’eccellenza che da oltre cento anni si occupa di tutte le fasi della progettazione e produzione dei veicoli grazie al know-how di oltre 300 persone”, ha sottolineato Viale.

La Traxx Universal DC

La locomotiva in consegna al Polo Logistica tramite Mercitalia Rail rientra nell’ambito delle 20 locomotive opzionali che si aggiungeranno alle 40 già in servizio commerciale come parte del contratto sottoscritto a dicembre 2017.

La Traxx Universal DC a quattro assi è progettata appositamente per il trasporto merci ed è caratterizzata dall’efficienza nel consumo di energia elettrica e dalla elevata capacità di trazione. Rappresenta un’eccellenza che si adatta negli anni all’evoluzione di nuovi contesti e alle diverse necessità operative.

Il design più funzionale, rispetto ai modelli precedenti, consente l’applicazione di un piano di manutenzione con intervalli più lunghi e un numero ridotto di interventi, mantenendo elevati livelli di affidabilità e disponibilità.

Investimenti significativi

L’evento rappresenta una milestone importante per il Polo Logistica, fortemente impegnato a traguardare gli sfidanti obiettivi del Piano Industriale del Gruppo FS, che vede, tra i principali obiettivi, il rinnovo del parco rotabile per garantire servizi sempre più efficienti e sostenibili, valorizzando l’eccellenza del made in Italy nel panorama nazionale e internazionale.

Gli investimenti per il rinnovo della flotta, per il potenziamento dei terminal, per la digitalizzazione dei processi e per lo sviluppo di nuove partnership, puntano con determinazione a ridefinire il futuro del trasporto merci in ottica di maggiore integrazione ferro-gomma-mare.

Il sito Alstom di Vado Ligure conta oltre 300 persone e si estende su una superficie totale di 63.000 metri quadrati di cui 28.000 dedicati alla produzione. Da oltre un secolo, il sito ligure si occupa di diverse fasi, tra cui il sotto assemblaggio elettrico e pneumatico, il montaggio dei carrelli, la verniciatura e l’assemblaggio finale dei veicoli, i test, le prove pioggia e la pesatura dei veicoli, nonché la riparazione dell'elettronica di potenza e di controllo.

