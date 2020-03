E2 Forum Milano: un appuntamento che evolve facendo rete

La terza edizione di E2 Forum Milano, evento biennale per la mobilità verticale e orizzontale negli edifici e nelle città, mette le basi per un progetto di networking ancor più efficace per il settore. L’appuntamento 2020 potrà infatti beneficiare della collaborazione di ANIE AssoAscensori, che, fin dalla prima edizione, promuove l’evento, e di ANACAM, Associazione Nazionale Imprese di Costruzione e Manutenzione Ascensori.

Un’alleanza strategica tra associazioni nel contesto della mostra-convegno, in programma il 20 ottobre alla Sala Cavallerizze del Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia “Leonardo da Vinci”. “Next Level Innovation 2020” sarà il claim del forum, che, attraverso l’area espositiva e il palinsesto convegnistico favorirà formazione e dibattito attorno ad ascensori, scale mobili e building automation.

“La collaborazione di due partner competenti e qualificati, ANIE AssoAscensori e ANACAM, consolida il format di E2 Forum Milano che potrà rispondere in maniera ancora più mirata alle esigenze del settore. La sinergia completa con la filiera attraverso le associazioni rappresenta un valore aggiunto per il mercato e per l’evento a beneficio delle diverse figure professionali”, dichiara Donald Wich, Amministratore Delegato di Messe Frankfurt Italia.

“Il tema della mobilità verticale e orizzontale, pur avendo un ruolo sempre più centrale nella svolta tecnologica e ‘smart’ di edifici e intere città, resta ancora troppo spesso confinato in un ambito strettamente riservato agli ‘addetti ai lavori’. Per fare qualche esempio, solo in pochi sanno che l’ascensore è il mezzo di trasporto più utilizzato al mondo o che una scala mobile può trasportare fino a 5.000 persone all’ora. Ancor meno si sa che in Italia utilizziamo mediamente un ascensore 1.500 volte all’anno, numero destinato a crescere vertiginosamente nelle grandi densità urbane”, spiega Angelo Fumagalli, Presidente di ANIE AssoAscensori.

“Basta questa breve riflessione per comprendere quanto sia necessario avvicinare al mondo del trasporto verticale e orizzontale tutti gli attori della filiera, da chi progetta gli edifici a coloro che li gestiscono, dai proprietari degli immobili agli utilizzatori finali. L’obiettivo è quello di condividere le più recenti innovazioni del settore e accrescere i livelli di servizio, di accessibilità e sostenibilità degli impianti di elevazione a beneficio di tutti”, aggiunge Fumagalli.

ANIE AssoAscensori ritiene essenziale creare opportunità per fare cultura sul tema e per questo promuove E2Forum. Ci auguriamo che l’edizione 2020 del consueto appuntamento biennale organizzato da Messe Frankfurt Italia si riveli ancora una volta una preziosa occasione di aggiornamento tecnologico e professionale per tutti, oltreché una piattaforma di business e un luogo di confronto tra professionisti di fama internazionale, coinvolti a vario titolo nel settore.

“Collaborare in ambito italiano ed europeo è strategico, non solo per stare al passo con le innovazioni tecnologiche, ma anche per affrontare al meglio il mercato mondiale nell’era dell’IoT e per cogliere le opportunità offerte dalla digitalizzazione. Le piccole e medie imprese ascensoristiche si trovano ad affrontare una sfida che richiederà notevoli sforzi”, sottolinea Andrea Codebò, Presidente dell’Associazione Nazionale Imprese di Costruzione e Manutenzione Ascensori.

“In quest’ottica, i temi trattati nell’evento che si terrà sempre a Milano in occasione dell’Assemblea nazionale di ANACAM dal 18 al 20 giugno e durante E2 Forum sono una grande opportunità per conoscere e confrontarsi sulle tematiche di maggiore impatto per il trasporto verticale che assume un ruolo sociale sempre più rilevante per garantire l’accessibilità e la vivibilità nei centri urbani moderni”, conclude Codebò.

Nel percorso di avvicinamento alla mostra-convegno, E2 Forum Milano supporterà tre principali appuntamenti. Il primo, promosso dal mondo accademico, è la conferenza “Oltre il Quadrato e la X. Mobilità verticale per l’accessibilità”, in programma il 20 marzo presso l’Università Iuav di Venezia. A seguire, un evento in collaborazione con gli ingegneri, e un’ultima tappa consoliderà invece la sinergia con ANACAM nell’assemblea dell’associazione dal 18 al 20 giugno a Milano.

Fanno parte del calendario di E2 Forum Milano anche gli altri appuntamenti di Messe Frankfurt dedicati al trasporto verticale e orizzontale: E2 Forum Frankfurt, IEE Expo Mumbai, E2 Forum Mumbai. Un format, quello sviluppato dal gruppo, che punta in alto anche sulle connessioni internazionali.