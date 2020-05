Samsung e CAV insieme per la sicurezza dei lavoratori nella fase 2 dell’emergenza Covid-19

Samsung Electronics Italia e CAV-Concessioni Autostradali Venete annunciano una partnership strategica volta all’introduzione delle tecnologie di Samsung, e del partner appFORGOOD, per la gestione delle attività in sicurezza di tutti i dipendenti di CAV durante la Fase 2 dell’emergenza legata alla diffusione del Covid-19 in Italia.

Per la nuova fase, le diverse amministrazioni locali e nazionali stanno richiedendo alle aziende di predisporre una serie di norme e dispositivi utili alla salvaguardia della salute delle aziende in tutta Italia, in un contesto di gestione delle attività di business e sociali in continua evoluzione. Dal suo canto, una volta scoppiata la crisi epidemiologica, CAV è stata in grado garantire tutti i posti di lavoro, riconvertendosi immediatamente alla modalità smart working grazie agli investimenti precedentemente effettuati.

La partnership tra CAV, Samsung Italia e la software house partner appFORGOOD, è stata in grado di dotare la concessionaria autostradale di tre app principali (più una per la messaggistica istantanea) per gli smartwatch Samsung, che permetteranno di monitorare, sia per il personale di CAV sul territorio che per i manager negli uffici amministrativi dell’azienda, il controllo della distanza minima tra i dipendenti, la misurazione continua della temperatura corporea, e il tracciamento dei dipendenti eventualmente positivi al Covid-19 nell’ultimo periodo.

Da lunedì 11 maggio è iniziata la fase di test, nella quale oltre 100 dipendenti volontari di CAV hanno a disposizione gli smartwatch della serie Samsung Galaxy Watch Active2 LTE, equipaggiati con le applicazioni di appFORGOOD e configurati attraverso Samsung Knox Configure Dynamic, con l’obiettivo di estendere la distribuzione dei device e delle app (disponibili anche per smartphone) a tutti i 250 lavoratori dell’azienda veneta, una volta finita la fase di test e ricevute le autorizzazioni necessarie.

“Samsung Italia è orgogliosa di annunciare questa partnership con Concessioni Autostradali Venete, perché offre la possibilità di dimostrare tutto il potenziale insito nei device Samsung per la gestione di tantissime tipologie di attività in ambito business, e l’opportunità concreta di aiutare le aziende e i professionisti a gestire al meglio la ripresa delle attività lavorative in ambienti realmente sicuri, in grado di salvaguardare la salute di tutti i cittadini nelle aree geografiche nelle quali opera CAV in Veneto”, dichiara Paolo Bagnoli, Marketing Manager della divisione telefonia di Samsung Electronics Italia.

“Nella tragedia di Eschilo era la madre Gea a rivelare a Prometeo, il figlio incatenato dal potente e imprevedibile Zeus, che il futuro sarebbe appartenuto a chi imparava a servirsi della conoscenza. Da lì la tecnica come arte, come prima possibile risposta funzionale a tematiche e questioni complesse. Questa meravigliosa partnership instaurata con Samsung sta rispondendo in maniera sorprendente, durante l’attuale emergenza pandemica, al nostro primo obiettivo aziendale: non smettere di prenderci cura delle persone, della sicurezza delle nostre infrastrutture, del personale CAV che continua, operosamente, a offrire servizi”, dichiara Ugo Dibennardo, AD Concessioni Autostradali Venete S.p.A.