Al via la seconda parte delle manifestazioni tecniche IIS 2024

Sono state ufficialmente aperte le iscrizioni ai seminari IIS-Istituto Italiano della Saldatura. Gli incontri “Normativa tecnica” affrontano il dettaglio di una - o una serie - di normative allo scopo di aggiornare gli addetti ai lavori relativamente ai contenuti tecnici, al campo di applicabilità e ai requisiti richiesti:

7.10.2024: UNI EN ISO 2553-rappresentazione grafica delle saldature;

4.11.2024: la direttiva 2014/68/UE (PED);

2.12.2024: UNI EN ISO 22688-Quality requirements for brazing of metallic materials.

Per tutti i seminari del ciclo “Normativa tecnica” è stato richiesto l'accreditamento presso il Consiglio Nazionale degli Ingegneri per l’erogazione di CFP.

Didattica IIS

Gli incontri “Didattica IIS” affrontano tematiche relative alla metallurgia, tecnologia, progettazione e fabbricazione delle giunzioni saldate, con un taglio divulgativo, allo scopo di approfondire l’oggetto dell’intervento e fornire gli strumenti necessari ad affrontare la tematica nell’ambito della pratica industriale:

17.10.2024: materiali d’apporto: classificazione e prove di omologazione (accreditamento richiesto);

14.11.2024: metallurgia e saldabilità dell’alluminio e sue leghe;

12.12.2024: principi di salute e sicurezza in saldatura.

Seminari

I “Seminari IIS” affrontano tematiche di interesse e attualità per il settore industriale allo scopo di fornire un focus sull’argomento, spesso integrato da interventi esterni, dimostrazioni pratiche e presentazione di case studies.

25.10.2024: il coordinatore in pratica: edizione ASME IX, in presenza c/o IIS Lombardia (max 15 partecipanti);

19-20.11.2024: giornate di studio: la saldatura degli acciai inossidabili, organizzato con Centro Inox (le iscrizioni saranno aperte a breve).

Approfondimenti e iscrizioni sul sito dell'Istituto Italiano della Saldatura.