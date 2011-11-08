skin link
HOMENewsAttualità

GES presenta a Rovereto la batteria manganese-idrogeno per LDES

  • 27/01/2026
  • 127 volta/e

GES-batteria manganese-idrogeno

GES Green Energy Storage ha presentato ufficialmente a Rovereto, in provincia di Trento, la tecnologia della propria batteria manganese-idrogeno.

 

Innovazione trentina per la transizione energetica italiana. Green Energy Storage (GES) ha svelato a Rovereto, in provincia di Trento, la propria batteria manganese-idrogeno, una soluzione di Long-Duration Energy Storage (LDES) destinata a rivoluzionare la gestione dell’energia rinnovabile in Italia ed Europa.

L’evento si è svolto presso Progetto Manifattura, hub green di Trentino Sviluppo, alla presenza di istituzioni, partner industriali e centri di ricerca come RINA, De Nora, Fraunhofer, FBK e università locali. La batteria rappresenta una tecnologia ecocompatibile, economicamente sostenibile e di lunga durata, pensata per incrementare la stabilità delle reti elettriche in un contesto di crescente penetrazione delle fonti rinnovabili.

Struttura avanzata e materiali sostenibili

La batteria manganese-idrogeno di GES si basa su una struttura a flusso, che consente di disaccoppiare energia e potenza, permettendo di dimensionare indipendentemente capacità di accumulo e potenza erogata.

L’energia viene immagazzinata sotto forma di idrogeno autoprodotto, eliminando la necessità di approvvigionamenti esterni e riducendo costi e complessità operative. L’utilizzo del manganese, abbondante e a basso costo, limita l’impiego di materie prime critiche, rafforzando la sostenibilità della filiera e garantendo la scalabilità industriale della tecnologia.

Prestazioni e competitività industriale

La batteria GES offre elevata densità energetica, efficienza superiore al 75% e una vita utile che supera i 10.000 cicli, rendendola competitiva per applicazioni su larga scala, dalle reti elettriche ai grandi impianti rinnovabili. Il livello del costo di accumulo (LCOS) risulta significativamente inferiore rispetto alle soluzioni attualmente dominanti sul mercato, rappresentando una scelta strategica per operatori industriali e infrastrutture energetiche.

Visione imprenditoriale e industriale

La presentazione della batteria manganese-idrogeno segna un passaggio fondamentale per GES e per l’intero ecosistema dell’energia”, ha dichiarato Salvatore Pinto, fondatore e presidente di GES. Per Matteo Mazzotta, amministratore delegato, la tecnologia è matura non solo scientificamente ma anche per l’industrializzazione, puntando a costruire una filiera italiana ed europea dello storage indipendente da materie prime extra-UE.

Ruolo strategico del territorio trentino

La batteria rappresenta anche un’occasione di valorizzazione del territorio: Ilaria Pucher, Responsabile Ricerca e Sviluppo di GES, ha sottolineato come Rovereto e il Trentino siano capaci di ospitare progetti ad alto contenuto tecnologico con ricadute in termini di occupazione qualificata, R&D e trasferimento tecnologico.

La Direttrice della Rappresentanza UE per il Nord Italia, Claudia Colla, ha evidenziato invece il contributo delle PMI innovative alla transizione energetica europea, grazie alla collaborazione tra competenze scientifiche, imprenditorialità e politiche comunitarie.

Sostegno istituzionale e scientifico

Il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin, ha ricordato come gli accumuli siano fondamentali per la sicurezza energetica nazionale e la competitività dell’Italia in Europa. Achille Spinelli, vicepresidente della Provincia Autonoma di Trento, ha evidenziato il ruolo di Progetto Manifattura e del futuro Polo Idrogeno di Rovereto come hub strategico per innovazione, ricerca e industria.

Collaborazione con partner industriali e scientifici

Il contributo di partner come De Nora, RINA, Tekniker, Fraunhofer e consulenti per la proprietà intellettuale come Notarbartolo & Gervasi ha reso possibile la messa a punto di una tecnologia scalabile e protetta a livello brevettuale.

Christian Urgeghe, CTO di De Nora, ha sottolineato l’importanza dell’integrazione tra chimica avanzata e gestione dell’idrogeno, mentre Alessio Tarantini di RINA ha definito il progetto un esempio virtuoso di trasferimento della ricerca industriale.

Una batteria per la sicurezza energetica e la crescita sostenibile

Con la presentazione ufficiale della batteria manganese-idrogeno, GES consolida il proprio ruolo nello sviluppo di infrastrutture energetiche di lunga durata, contribuendo a rendere il sistema italiano più sicuro, competitivo e sostenibile. La tecnologia si propone come modello replicabile in Europa, capace di combinare ricerca, innovazione industriale e sviluppo territoriale in una soluzione concreta per la transizione energetica.

 

GES-Matteo Mazzotta

Matteo Mazzotta, amministratore delegato di GES Green Energy Storage.

Se vuoi rimanere aggiornato su
Batterie industriali sostenibili
iscriviti alla newsletter di tecnelab.it

Notizie correlate
HPE: l’AIOps sarà più importante dello standard Wi-Fi
HPE: l’AIOps sarà più importante dello standard Wi-Fi
  • 27/01/2026
JMG Cranes ed ECO Group realizzano a Sarmato una Hydrogen Valley green
JMG Cranes ed ECO Group realizzano a Sarmato una Hydrogen Valley green
  • 27/01/2026
A&T 2026: a Torino e Vicenza la fiera che connette manifattura e territori
A&T 2026: a Torino e Vicenza la fiera che connette manifattura e territori
  • 27/01/2026
Due nuovi PC ASUS ad alte prestazioni, in formato ultracompatto
Due nuovi PC ASUS ad alte prestazioni, in formato ultracompatto
  • 26/01/2026
Acronis Archival Storage per la protezione dei dati nel lungo termine
Acronis Archival Storage per la protezione dei dati nel lungo termine
  • 22/01/2026
Mitsubishi Electric nella A List di CDP per clima e acqua
Mitsubishi Electric nella A List di CDP per clima e acqua
  • 22/01/2026
Attraverso il deserto australiano con i cuscinetti in plastica igus
Attraverso il deserto australiano con i cuscinetti in plastica igus
  • 21/01/2026
Allegro MicroSystems amplia l’offerta Power-Thru™ per dispositivi SiC
Allegro MicroSystems amplia l’offerta Power-Thru™ per dispositivi SiC
  • 20/01/2026
Vibe coding e sicurezza: Middagh e Spisak di Unit 42 lanciano l’allarme
Vibe coding e sicurezza: Middagh e Spisak di Unit 42 lanciano l’allarme
  • 20/01/2026
il fatto
Indra Group, il futuro è qui
Indra Group, il futuro è qui

L’italia aumenta gli investimenti in intelligenza artificiale, sicurezza informatica, quantistica e 5g: è quanto emerge da un rapporto del Gruppo Indra.

Banner ID 3900
Banner ID 3900
osservatorio
FasThink: integrazione IA e fattore umano
FasThink: integrazione IA e fattore umano

Uno sguardo di FasThink al 2026 evidenzia i principali trend tecnologici e lo stato dell’arte, delineando il vademecum per il passaggio da modelli reattivi a pr...

Integrity360: le vie della cybersecurity
Integrity360: le vie della cybersecurity

Richard Ford, Chief Technical Officer di Integrity360, illustra sette previsioni da non ignorare nel 2026 per rispondere a eventuali attacchi informatici che ut...

Endress+Hauser, fabbriche sempre più connesse
Endress+Hauser, fabbriche sempre più connesse

La trasformazione digitale impone l’adozione di solidi protocolli per la trasmissione sicura dei dati da e verso le macchine e i dispositivi intelligenti che le...

test
La stagione d’oro dei robot
La stagione d’oro dei robot

Nell’ultimo decennio il numero dei robot industriali installati nel mondo è raddoppiato. I dettagli di un mercato in evoluzione nel rapporto presentato da IFR.

top trend
Trimble, il domani dei trasporti
Trimble, il domani dei trasporti

Dalla sperimentazione all’accelerazione: Trimble svela le previsioni per il 2026 sul futuro dei trasporti. 5 punti da non trascurar

Articoli più letti
Tecnologie Batterie agli ioni di litio e caricabatterie Hyster per i propri carrelli elevatori
Tecnologie Gli utensili di Sorma alla 23° edizione di SamuMetal
Speciali KEY 2026, l’Expo sulla transizione energetica
Automazione La stagione d’oro dei robot
Trasformazione Digitale FasThink: integrazione IA e fattore umano
Video
Endress+Hauser, al servizio dell’automazione sostenibile
Endress+Hauser, al servizio dell’automazione sostenibile
Voci da Ipack-Ima 2025
Voci da Ipack-Ima 2025
Novità e tendenze dall’edizione 2025 di SPS Italia
Novità e tendenze dall’edizione 2025 di SPS Italia
Mitsubishi Electric - Per un futuro sostenibile
Mitsubishi Electric - Per un futuro sostenibile
Festo - 100 anni di innovazione
Festo - 100 anni di innovazione
PolyWorks Europa - Ottimizzare le ispezioni di misurazione 3D
PolyWorks Europa - Ottimizzare le ispezioni di misurazione 3D
Protagonisti di KEY – The Energy Transition Expo 2025
Protagonisti di KEY – The Energy Transition Expo 2025
MMC Italia e la collaborazione con Mafalda Industries
MMC Italia e la collaborazione con Mafalda Industries
Tecnologie e trend all’Italian Machine Vision Forum 2024
Tecnologie e trend all’Italian Machine Vision Forum 2024
MEWA - Sempre curati e perfetti. Anche al lavoro si può
MEWA - Sempre curati e perfetti. Anche al lavoro si può