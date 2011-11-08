Presso la cartiera Papiro Sarda a Macchiareddu, in Sardegna, è stato inaugurato il nuovo impianto a GNL-Gas Naturale Liquefatto, realizzato grazie alla collaborazione con Liquigas, leader nella distribuzione di GNL e GPL.

Un nuovo impianto GNL per accelerare la transizione energetica in Sardegna. La cartiera Papiro Sarda e Liquigas hanno inaugurato, a Macchiareddu, in provincia di Cagliari, un nuovo impianto a GNL-Gas Naturale Liquefatto simbolo concreto della transizione energetica dell’industria sarda.

L’iniziativa non è stata solo un momento celebrativo, ma un’occasione di confronto pubblico sulle politiche green per il settore produttivo regionale, con la partecipazione di istituzioni e rappresentanti della filiera della carta.

Papiro Sarda: riciclo di prossimità alimentato da energia più pulita

Fondata nel 1982 e oggi fulcro della filiera sarda della carta riciclata, Papiro Sarda trasforma ogni anno 25.000–30.000 t di carta proveniente dalla raccolta differenziata locale.

Il passaggio al GNL, operativo da dicembre 2024 grazie alla tecnologia Liquigas, segna una svolta nelle performance ambientali dello stabilimento: -29% di CO 2 , -13% di costi ETS e un netto miglioramento della qualità dell’aria rispetto al precedente utilizzo di olio combustibile denso.

Questo aggiornamento si inserisce in un percorso di innovazione avviato nel 2018, che ha già portato al revamping della macchina continua, alla sostituzione dei motori con modelli ad alta efficienza e all’installazione di un impianto fotovoltaico da 1,5 MW, in grado di coprire fino al 30% del fabbisogno energetico.

Un modello di economia circolare per l’intera regione

Gli investimenti proseguiranno fino al 2026 con il rinnovo totale della macchina continua e l’introduzione di una nuova “carta uso semichimica”, ampliando la gamma prodotti e la competitività commerciale.

A regime, l’azienda potrà riciclare fino a 35.000 t annue di carta da macero, rafforzando una filiera locale autonoma, riducendo i trasporti extra-isola e contribuendo in modo significativo alla riduzione delle emissioni complessive della Sardegna.

“L’adozione del GNL e gli investimenti nelle rinnovabili ci permettono di realizzare un vero riciclo di prossimità”, afferma Daniela Barsanti, AD di Papiro Sarda. “È un percorso che genera valore per ambiente, territorio e occupazione”.

Liquigas: tecnologia, reti e servizi per la competitività delle imprese

Partner del progetto, Liquigas è tra i principali abilitatori della transizione energetica dell’industria sarda. L’azienda opera sull’isola con una rete capillare che supera i 40.000 utenti, tra cui 269 clienti industriali, 945 Ho.Re.Ca e 42 reti cittadine authority, supportata da circa 300 rivenditori di bombole.

Oltre alla fornitura di GNL, Liquigas assicura gestione logistica, continuità di approvvigionamento e manutenzione degli impianti, permettendo alle imprese di concentrarsi sul proprio core business. Il GNL garantisce una drastica riduzione dell’impatto emissivo: zero polveri sottili, zero ossidi di zolfo, fino a -80% NOx e -30% CO 2 rispetto ai combustibili tradizionali.

Un investimento che prepara la strada al bioGNL

“Il GNL è oggi una delle fonti più pulite e affidabili per le aree non servite dal metano”, sottolinea Giuseppe Fiorino, AD di Liquigas. “Ma soprattutto è un ponte verso il bioGNL, completamente compatibile con le infrastrutture esistenti”.

Con questo progetto, Papiro Sarda e Liquigas dimostrano come innovazione, sostenibilità e competitività possano procedere insieme, delineando un percorso virtuoso per la filiera industriale sarda e per la transizione ecologica dell’intero territorio.