Huawei: promuovere la trasformazione digitale e green in Europa

Keynote al Huawei Connect 2024 Parigi. L’evento ha coinvolto un vasto pubblico europeo.

Huawei sostiene la doppia transizione verde e digitale dell’Europa. Il tema dell’evento annuale più importante della multinazionale, “Huawei Connect 2024” - (14-15 novembre 2024 presso Paris Expo Porte de Versailles) - è stato “Amplify Digital and Green Transformation”.

Migliaia di ospiti, tra cui leader del settore, esperti tecnici e partner provenienti da tutto il mondo, si sono riuniti per esplorare come la tecnologia digitale e intelligente possa accelerare la doppia transizione verde e digitale dell’Europa.

“Huawei lavora fianco a fianco con i clienti e partner europei da oltre 20 anni”, ha dichiarato Ken Hu, presidente di Huawei, nel suo discorso di apertura. “Uniamo i nostri punti di forza in settori come il networking, il cloud, lo storage e l’energia, innovando senza sosta per creare nuovo e maggiore valore per i nostri clienti”.

“Come sempre, Huawei è in Europa e a servizio dell’Europa. E siamo ansiosi di lavorare ancora più a stretto contatto con i nostri clienti e partner per un futuro più verde e intelligente”, ha proseguito Ken Hu.

“Ci stiamo anche impegnando a promuovere la sostenibilità a lungo termine del settore con la nostra iniziativa di inclusione digitale chiamata Tech4all. Grazie a partnership con università e ONG in tutta Europa, abbiamo dotato più di 80.000 persone di nuove competenze digitali”, ha continuato Ken Hu.

Durante la cena di gala, Jim Lu, vicepresidente senior e presidente della regione europea di Huawei, ha consegnato il primo Industry Pioneer Award a clienti e partner che hanno collaborato con Huawei all’innovazione collaborativa. Ha affermato: “Con il rapido sviluppo dell’IA e dell’intelligenza industriale, questo è il momento ideale per innovare e rafforzare la collaborazione. Ci impegniamo a raggiungere il successo condiviso con più clienti e partner”.

Ruolo dell’innovazione ICT

Michael Ma, vicepresidente di Huawei e presidente di ICT Product Portfolio Management & Solutions, ha tenuto un discorso di apertura all’evento, illustrando come l’innovazione ICT possa accelerare la trasformazione digitale in Europa e come l’intelligenza artificiale, in particolare, stia apportando benefici in un’ampia gamma di settori.

“Noi di Huawei ci impegniamo a investire nell’ICT per sviluppare prodotti e soluzioni leader che possano contribuire a liberare la creatività aziendale e a far progredire la trasformazione digitale in Europa”, ha dichiarato Michael Ma.

L’infrastruttura digitale è la base di una trasformazione digitale e intelligente di successo. Michael Ma ha sottolineato l’impegno di Huawei nel sostenere la transizione digitale dell’Europa attraverso l’innovazione dei prodotti e delle soluzioni ICT e nel consentire ai partner locali di sviluppare soluzioni più competitive per un’ampia gamma di ambiti e scenari.

In particolare, ha illustrato i prodotti e le soluzioni innovative di Huawei in cinque aree chiave. Michael Ma ha anche parlato di come Huawei abbia collaborato con i partner per sviluppare oltre 30 soluzioni e una serie completa di prodotti eKit per settori come la pubblica amministrazione, l’istruzione, la sanità, gli hotel, la vendita al dettaglio, gli ISP e la produzione.

“Continueremo a concentrarci sull’innovazione nei settori in cui eccelliamo per aiutare le imprese europee a passare al digitale”, ha osservato Michael Ma. “Lavoreremo a stretto contatto con i partner per costruire un vantaggio competitivo in quattro aree: efficacia dei costi, diversificazione, capacità di servizio e scalabilità. Continueremo a supportare pienamente i nostri partner per realizzare un successo condiviso”.

Nel corso dell’evento, alcuni ospiti hanno espresso il loro punto di vista sulla doppia transizione europea.

Tra i relatori figurano Pascal Terrien, membro del consiglio di gestione della standardizzazione della commissione elettrotecnica internazionale e chief standardization officer del Gruppo EDF; Cillian O’Donoghue, policy director di Eurelectric; Magdalena Landry, direttrice dell’ufficio regionale dell’UNESCO per la scienza e la cultura in Europa; Daan Boekestein, chief technology officer del Gruppo Azerion; Eric Blazy, vicepresidente senior Communication and Mobility Services di Orange Business; Franck Le Moal, IT & technology director del Gruppo LVMH.

Jim Lu, vicepresidente senior e presidente della regione europea di Huawei, ha presentato il premio Industry Pioneer Award a clienti e partner.

Michael Ma, vicepresidente di Huawei e presidente di ICT Product Portfolio Management & Solutions.