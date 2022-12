I nuovi sviluppi di Roboze per la stampa 3D in sostituzione dei metalli

La Carbon PA PRO è un materiale composito in cui le fibre corte di carbonio sono incorporate in una matrice poliammide che da vita a uno dei materiali polimerici di stampa 3D a più alte performance dell’intero settore.

Fornitore di soluzioni di produzione additiva industriali, Roboze ha rivelato gli ultimi sviluppi ottenuti dall’implementazione di due materiali di punta dell’azienda: Carbon PA PRO, PA 6 rinforzata con fibre di carbonio, e Carbon PEEK, matrice PEEK rinforzata con fibre di carbonio.

La combinazione di ricerca nella scienza dei materiali e il processo produttivo ideato dall’azienda aumentano le opportunità applicative con il fine ultimo di accelerare la transizione digitale delle aziende e lo sviluppo economico.

L’impiego di materiali compositi, in grado di combinare proprietà chimico-fisiche tipiche dei materiali tradizionali, quali leghe metalliche, ceramici e polimeri, è sempre più frequente in ogni settore industriale. L’utilizzo di materiali compositi altamente performanti, unito ai benefici di una tecnologia di stampa 3D, ha dimostrato negli ultimi anni una serie di vantaggi.

Tra questi quelli economici, in quanto l’impiego dei compositi permette di abbattere costi e tempi rispetto ai metodi tradizionali; quelli di processo, perché permette di ottimizzare fasi produttive e la catena di approvvigionamento; di progetto, infine, garantendo un incremento della flessibilità progettuale.

Lo sa bene Roboze, specializzata nella progettazione e produzione delle stampanti 3D più precise al mondo per la produzione di parti con super polimeri e materiali compositi in sostituzione dei metalli in settori con condizioni di lavoro estreme. Il core business dell’azienda è fortemente legato alla ricerca e sviluppo di soluzioni innovative nel campo della manifattura additiva, innovazioni ad alte prestazioni che hanno accelerato diversi settori dell’industria manifatturiera.

Ora Roboze ha fatto un ulteriore passo in avanti, presentando gli ultimi sviluppi della sua ricerca su filamenti già esistenti, incrementando le prestazioni e la qualità dei componenti prodotti tramite le sue soluzioni: Carbon PA PRO e Carbon PEEK.

La nuova Carbon PA PRO ha una maggiore concentrazione di fibre di carbonio che determina un aumento del 50% delle proprietà rispetto alla soluzione precedente. Combinato al processo di stampa 3D Roboze, Carbon PA PRO è 1,6 volte più resistente del predecessore ed è più del doppio rigido.

Sopporta carichi meccanici più pesanti ed è il materiale composito più resistente che Roboze abbia mai prodotto finora. Basti pensare che la sua resistenza a trazione (171 MPa) si attesta sullo stesso ordine di grandezza di leghe leggere di alluminio, ma con una densità dimezzata.

La soluzione trova molti usi nell’industria manifatturiera, ad esempio per i telai di supporto nelle linee di produzione robotica e, in particolare, se combinata con la libertà di progettazione della stampa 3D, per la produzione di utensili come dispositivi di centraggio e dita di presa.

È inoltre perfetto anche in applicazioni ad alto stress meccanico come nel motorsport, dove il materiale è stato utilizzato con successo negli spoiler e in altre parti aerodinamiche. Le sue eccezionali proprietà lo rendono infine eccellente per la produzione di componenti strutturali nell’aerospazio, come i telai per i droni.

Anche il nuovo Carbon PEEK presenta una maggiore concentrazione di fibre di carbonio rispetto alla soluzione precedente, influendo positivamente su diverse proprietà; tra queste: una maggiore resistenza interstrato del 50%, una maggiore elasticità, una migliore finitura superficiale. Non solo, è più facile da lavorare. Il risultato è che le parti sono più resistenti, esteticamente più gradevoli, si usurano più lentamente e possono essere consegnate più rapidamente all’utente finale.

Utilizzato in un’ampia gamma di settori, dall’aerospazio e difesa all’automotive, dall’energy alla produzione industriale, fino al motorsport, ha una notevole durabilità che lo rende una scelta comune per ambienti estremi.

Applicazioni tipiche includono fermi dei cuscinetti, boccole, strumenti di lavorazione per l’energy, guarnizioni, rondelle di spinta, componenti di pompe e compressori, hardware e dispositivi di fissaggio di aeromobili, componenti meccanici.

Grazie alle eccellenti proprietà, tra cui alta tenacità, temperatura d’esercizio continua e di transizione vetrosa elevate e alto punto di fusione, è il candidato perfetto per applicazioni di sostituzione metalli, tradotte in notevoli risparmi in termini di peso, un fattore rilevante nelle industrie come quella aerospaziale e della difesa.

Composito con matrice in PEEK per parti con elevate caratteristiche strutturali. Il Carbon PEEK è un materiale composito rinforzato con fibra di carbonio, dotato di caratteristiche straordinarie in termini di resistenza meccanica, termica e chimica.