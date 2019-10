La saldatrice orizzontale di Emmegi è stata selezionata per il prestigioso “ADI Design Index 2019”

Si consolida nel segno del design e della bellezza la leadership di Emmegi, azienda del Gruppo Voilàp Holding, nel settore della progettazione e produzione di macchine e sistemi per la lavorazione di profilati in alluminio, leghe leggere, PVC e ferro. FUSION 4H, la saldatrice orizzontale a CN per profili in PVC dell’azienda di Soliera, in provincia di Modena, è stata selezionata dall’ADI, Associazione per il Disegno Industriale, per la pubblicazione nel volume “ADI Design Index 2019”.

Si tratta del primo passo verso il prestigioso riconoscimento Compasso d’Oro ADI, giunto alla sua XXVI edizione. Lunedì 14 ottobre, al Museo della Scienza e della Tecnologia “Leonardo Da Vinci” di Milano, si è svolta la cerimonia ufficiale di apertura della mostra. Moderati dal giornalista Giorgio Tartaro, numerosi gli interventi per l’evento, tra cui quello dell’assessore regionale al turismo, marketing e moda della Lombardia, Lara Magoni, e del Presidente di ADI Luciano Galimberti.

In questa suggestiva sede, fino al 20 ottobre saranno esposte le opere selezionate che hanno aderito al percorso di mostra. Grazie alla tecnologia “Sight Lite” i visitatori potranno ammirare in un video 3D la bellezza e la funzionalità di FUSION 4H. La mostra si sposterà poi dal 23 al 26 novembre alla “Casa dell’Architettura” di Roma. Due vetrine d’eccellenza per una macchina che emoziona.

“Questo risultato è motivo di orgoglio per noi e per la nostra azienda, che da sempre persegue con passione ed entusiasmo non solo i valori di innovazione, qualità e sicurezza, ma anche quelli della bellezza e dell’estetica”, commenta Piero Valentini Direttore della Business Unit Industriale del Gruppo Voilàp holding. “È una grande soddisfazione per tutto il nostro Gruppo e per l’ufficio Stile & Design, guidato da Donato Coco, designer di fama internazionale e nome importante nel settore automotive”.

“Il reparto, fiore all’occhiello di Emmegi, è sempre più cuore pulsante delle nostre attività e quotidianamente impegnato nei processi di innovazione e di sviluppo dei nuovi prodotti, per coniugare la massima funzionalità con le esigenze di ergonomia e design”, aggiunge Valentini.

Nel segno dell’armonia delle forme e dei colori, Emmegi si conferma in prima linea nel promuovere una vera e propria “rivoluzione culturale” in un settore, come quello del serramento, per vocazione e tradizione incline a considerare incompatibili i concetti di efficienza e bellezza. Una persona quando lavora in un ambiente bello, su una macchina emozionante, lavora anche meglio.

Immagini della macchina e il video di presentazione sono disponibili sul sito di emmegi https://www.emmegi.com/it/news/fusion-4h-regina-di-design. Informazioni sul prodotto sono disponibili su https://www.emmegi.com/it/prodotto-alfabetico/fusion-4h.