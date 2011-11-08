skin link
HOMENewsAttualità

Maestri della Meccanica 2025: premiati Ezio Querin e Fabrizio Scovenna

  • 18/12/2025
  • 42 volta/e

I Maestri della Meccanica 2025 UCIMU

I Maestri della Meccanica 2025 sono (secondo da destra): Ezio Querin, IMU – International Macchine Utensili, e Fabrizio Scovenna (quarto da destra), Amministratore Delegato di Rockwell Automation.

 

Un riconoscimento d’eccellenza per l’industria meccanica italiana. Sono Ezio Querin e Fabrizio Scovenna i Maestri della Meccanica 2025, protagonisti della sedicesima edizione dell’iniziativa promossa da UCIMU-Sistemi per Produrre attraverso Fondazione UCIMU.

La cerimonia di premiazione si è svolta il 10 dicembre a Milano, nella prestigiosa cornice del Museo Nazionale della Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci, in occasione delle celebrazioni per gli 80 anni di UCIMU, alla presenza di oltre 280 ospiti del mondo industriale e istituzionale.

 

Una serata simbolo tra industria, cultura e visione strategica

L’evento ha rappresentato non solo un momento celebrativo, ma anche un’occasione di riflessione sul futuro del settore, con la presentazione del volume “L’Industria delle macchine nel mondo che cambia”, curato da Marco Fortis e Monica Carminati per Fondazione Edison. In questo contesto, la premiazione dei Maestri della Meccanica ha ribadito il valore delle competenze e delle persone come asset strategici per la competitività del manifatturiero italiano.

 

Ezio Querin, una vita al servizio della formazione e delle macchine utensili

Classe 1945, Ezio Querin, dipendente di IMU-International Macchine Utensili di Milano, è stato segnalato da Carlo Frontini. Nel corso della sua lunga carriera ha collaborato attivamente con UCIMU, contribuendo allo sviluppo di progetti formativi presso scuole specializzate in tutto il mondo.

Il suo lavoro è stato unanimemente riconosciuto come riferimento nel settore delle macchine utensili, sia in ambito nazionale sia internazionale. Ancora oggi Querin continua a offrire il proprio contributo con passione e continuità, rappresentando un modello di professionalità e dedizione.

 

Fabrizio Scovenna, innovazione e automazione meccatronica

Segnalato da Fabrizio Poli, Fabrizio Scovenna, Amministratore Delegato di Rockwell Automation Italia, è stato premiato per il ruolo determinante svolto nello sviluppo dell’automazione meccatronica applicata alla meccanica.

Manager e uomo di associazione, Scovenna ha saputo valorizzare il Made in Italy a livello internazionale, promuovendo una cultura industriale fondata su innovazione, attenzione al dettaglio e centralità delle persone, considerate la risorsa più strategica dell’impresa.

 

Il valore dell’iniziativa Maestro della Meccanica

I premi sono stati consegnati da Riccardo Rosa, presidente di Fondazione UCIMU e di UCIMU-Sistemi per Produrre, e da Fabrizio Garnero, direttore editoriale di Tecnologie Meccaniche. L’iniziativa, patrocinata dalla rivista, nasce per riconoscere il contributo di imprenditori, dirigenti, tecnici e operatori che hanno favorito l’evoluzione dell’industria meccanica italiana attraverso innovazione di prodotto e processo, organizzazione aziendale, sicurezza e sostenibilità ambientale.

 

Verso il prossimo appuntamento

I due nuovi premiati entrano ufficialmente nel Club dei Maestri della Meccanica, affiancando i vincitori delle precedenti edizioni. La prossima cerimonia si terrà nel 2026, in occasione della 35ª BI-MU, la biennale della macchina utensile in programma dal 13 al 16 ottobre a fieramilano Rho, confermando il legame tra eccellenza tecnica, cultura industriale e visione futura del settore.

Se vuoi rimanere aggiornato su
Premiazioni
iscriviti alla newsletter di tecnelab.it

Notizie correlate
MOVIONE® di SEW-EURODRIVE: l’inverter decentralizzato per la logistica
MOVIONE® di SEW-EURODRIVE: l’inverter decentralizzato per la logistica
  • 18/12/2025
Siemens Mobility e RAILPOOL: nuovo hub per la manutenzione di locomotive
Siemens Mobility e RAILPOOL: nuovo hub per la manutenzione di locomotive
  • 18/12/2025
Yamawa amplia la serie HV Z-PRO con nuovi maschi ad alte prestazioni
Yamawa amplia la serie HV Z-PRO con nuovi maschi ad alte prestazioni
  • 17/12/2025
Automation Tour B&R 2025: innovazione concreta per automatizzare
Automation Tour B&R 2025: innovazione concreta per automatizzare
  • 17/12/2025
Schaeffler premiata da Siemens: cuscinetti chiave per l’alta velocità
Schaeffler premiata da Siemens: cuscinetti chiave per l’alta velocità
  • 16/12/2025
MADE Future Industry Awards: premi all’innovazione
MADE Future Industry Awards: premi all’innovazione
  • 16/12/2025
Fassi acquisisce Tecnove e rafforza la filiera meccanica in Italia
Fassi acquisisce Tecnove e rafforza la filiera meccanica in Italia
  • 16/12/2025
CoroDrill® DE10 alla prova: Sandvik Coromant sfida la foratura ad alto volume
CoroDrill® DE10 alla prova: Sandvik Coromant sfida la foratura ad alto volume
  • 15/12/2025
Sariki Precision Center, hub strategico Mitutoyo per la metrologia in Europa
Sariki Precision Center, hub strategico Mitutoyo per la metrologia in Europa
  • 15/12/2025
il fatto
Consergest-Tech, la circolarità in officina
Consergest-Tech, la circolarità in officina

Unendo innovazione tecnologica, digitalizzazione e attenzione ambientale, Consergest-Tech porta l’economia circolare al cuore dei processi produttivi.

Banner ID 3888
Banner ID 3888
osservatorio
B&R e CT Pack: insieme per il packaging del futuro
B&R e CT Pack: insieme per il packaging del futuro

B&R e CT Pack hanno unito competenze e tecnologie per creare una soluzione rivoluzionaria nel confezionamento alimentare: il Magnetic Carrier System.

Relatech, per la digitalizzazione dell’industria
Relatech, per la digitalizzazione dell’industria

Relatech, sta effettuando un’evoluzione organizzativa per proporsi come unico riferimento lungo tutte le tappe del percorso di digitalizzazione verso l’industri...

La tecnologia a idrogeno di Fives ITAS entra in Toyota
La tecnologia a idrogeno di Fives ITAS entra in Toyota

Nell’ambito del progetto europeo HYINHEAT, Toyota Motor Europe ha installato in un suo impianto produttivo polacco un bruciatore dual fuel sviluppato da Fives I...

test
Sungrow, energia pulita per tutti
Sungrow, energia pulita per tutti

Sungrow ha presentato il sistema d’accumulo di energia PowerStack 200CS per ambiti C&I e il sistema PV con inverter ibrido SH125CX per accoppiamento in c.c.

top trend
Natale 2025: regali smart, per sorprendere con qualcosa di davvero speciale
Natale 2025: regali smart, per sorprendere con qualcosa di davvero speciale

Il Natale è il momento perfetto per sorprendere chi ami con un regalo utile, innovativo e capace di semplificare la vita quotidiana

Articoli più letti
Tecnologie ACOPOS M4 di B&R ridefinisce il motion control per la produzione moderna
Attualità La via della perfezione dei cobot FANUC tra innovazione e collaborazione
Energie Rinnovabili Sungrow, energia pulita per tutti
Sostenibilità La tecnologia a idrogeno di Fives ITAS entra in Toyota
TOP TREND Natale 2025: regali smart, per sorprendere con qualcosa di davvero speciale
Video
Endress+Hauser, al servizio dell’automazione sostenibile
Endress+Hauser, al servizio dell’automazione sostenibile
Voci da Ipack-Ima 2025
Voci da Ipack-Ima 2025
Novità e tendenze dall’edizione 2025 di SPS Italia
Novità e tendenze dall’edizione 2025 di SPS Italia
Mitsubishi Electric - Per un futuro sostenibile
Mitsubishi Electric - Per un futuro sostenibile
Festo - 100 anni di innovazione
Festo - 100 anni di innovazione
PolyWorks Europa - Ottimizzare le ispezioni di misurazione 3D
PolyWorks Europa - Ottimizzare le ispezioni di misurazione 3D
Protagonisti di KEY – The Energy Transition Expo 2025
Protagonisti di KEY – The Energy Transition Expo 2025
MMC Italia e la collaborazione con Mafalda Industries
MMC Italia e la collaborazione con Mafalda Industries
Tecnologie e trend all’Italian Machine Vision Forum 2024
Tecnologie e trend all’Italian Machine Vision Forum 2024
MEWA - Sempre curati e perfetti. Anche al lavoro si può
MEWA - Sempre curati e perfetti. Anche al lavoro si può