Manuel Castoldi, presidente di Rete Irene, promotore del ciclo formativo Irene Training Tour 2026.

4 tappe in Lombardia, prima apertura il 12 marzo a Monza. Rete Irene inaugura l’Irene Training Tour 2026, un ciclo di incontri formativi dedicati ai professionisti della riqualificazione energetica degli edifici.

Il via è fissato per il 12 marzo, dalle 14:00 alle 18:00, presso la RSA Bellani di Monza – struttura già riqualificata da Rete Irene – con tre tappe successive a Gorgonzola, in provincia di Milano (26 marzo), Como (16 aprile) e Bergamo (14 maggio). Un format pensato non solo come aggiornamento normativo, ma come momento di confronto diretto tra professionisti e tecnici esperti, immersi in ambienti che incarnano concretamente le soluzioni discusse.

EPBD, Conto Termico 3.0 e Passaporto di Rinnovamento: i temi del Tour

Il programma di ogni tappa affronta tre aree tematiche strettamente interconnesse. Sul fronte normativo, i partecipanti riceveranno un aggiornamento completo sulle principali novità introdotte dalla Direttiva EPBD – la cosiddetta Direttiva Case Green –, dal Decreto Requisiti Minimi e dalla Direttiva RED III.

Sul fronte economico e fiscale, l’analisi si concentrerà sul nuovo mix di incentivi disponibili e sul funzionamento del Conto Termico 3.0, con approfondimenti sull’utilizzo combinato delle detrazioni fiscali e degli incentivi in vigore.

Formazione in edifici già riqualificati: il metodo Rete Irene

Il tratto distintivo del Training Tour 2026 rispetto ad altri percorsi formativi del settore è la scelta delle sedi. Ogni incontro si svolge all’interno di un edificio recentemente riqualificato da Rete Irene, trasformando l’aula in un cantiere già concluso da visitare, analizzare, toccare con mano.

La prima tappa alla RSA Bellani di Monza è emblematica: una struttura che ha già completato il percorso di efficientamento energetico diventa il laboratorio dove discutere strategie di intervento, gestione del cliente e applicazione degli incentivi.

“Portare la formazione direttamente all’interno di edifici già riqualificati significa integrare teoria e applicazione sul campo, valorizzando un approccio basato sulla qualità ed efficienza dell’intervento. L’obiettivo è la condivisione e l’ascolto delle necessità del professionista direttamente nei propri territori per una crescita condivisa”, dice Manuel Castoldi, presidente di Rete Irene.

Come iscriversi al Training Tour 2026 di Rete Irene

Le iscrizioni per la prima tappa di Monza (12 marzo) sono già aperte sul portale H25. Per le tappe successive e per ulteriori informazioni è possibile contattare Rete Irene all’indirizzo irene@reteirene.it.

Il Tour è rivolto a professionisti della riqualificazione energetica: progettisti, energy manager, installatori, consulenti e tutti coloro che operano nell’ambito degli interventi sull’involucro edilizio, sugli impianti e sull’integrazione delle energie rinnovabili.