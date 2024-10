Tre nuove filiali STILL nel Nord Italia

“Il rapporto diretto con i clienti è alla base della nostra strategia, per questa ragione siamo particolarmente fieri di annunciare l'apertura di queste tre nuove filiali”, dichiara Lamberto Principi, vice president Sales & Service STILL Italia.

STILL, dedicata alla fornitura di sistemi e attrezzature per l’intralogistica, ha annunciato l’apertura di tre nuove filiali nel Nord Italia. Con queste nuove sedi, la rete di filiali dirette di STILL in Italia raggiunge quota 10, confermando l’impegno dell’azienda a mettere i clienti al centro, offrendo soluzioni personalizzate e servizi premium attraverso le proprie filiali dirette e la rete ufficiale di concessionari e partner attivi in tutta Italia.

Le nuove aperture a Verona, Bolzano e Bergamo fanno parte di una strategia mirata a rafforzare ulteriormente la presenza di STILL nelle aree industriali chiave del Nord Italia.

In particolare, attraverso questo piano di sviluppo, l’azienda non solo consolida la propria presenza in territori particolarmente dinamici dal punto di vista imprenditoriale, ma soprattutto migliora la qualità e la rapidità del supporto e della consulenza offerti alle imprese clienti, consolidando così il proprio ruolo di partner affidabile e innovativo nel settore dell’intralogistica.

Tre punti di riferimento

“Il rapporto diretto con i clienti è alla base della nostra strategia, per questa ragione siamo particolarmente fieri di annunciare l'apertura di queste tre nuove filiali”, dichiara Lamberto Principi, vice president Sales & Service STILL Italia. “Questa scelta ci consentirà di offrire un servizio di qualità sempre più elevato e di aumentare la copertura di mercato, grazie a un network capillare composto dalle filiali e dalla rete ufficiale dei concessionari”.

“La nostra struttura organizzativa, in costante evoluzione, è progettata per garantire supporto rapido ed efficiente ai nostri clienti, offrendo soluzioni personalizzate e tempestive che rispondono alle richieste specifiche del mercato”, sottolinea Principi.

La nuova sede di Verona, che coprirà anche l’area di Mantova, sarà un hub strategico per le imprese del Veneto e della Lombardia, mentre Bolzano, con il suo raggio d’azione esteso a Trento, rappresenta, invece, un ulteriore passo nella crescita dell’azienda nell’area del Trentino-Alto Adige. La nuova sede di Bergamo diventerà un punto di riferimento per l’intera provincia.

Attraverso questo piano di sviluppo, STILL ribadisce il suo impegno nel fornire tecnologie all’avanguardia e servizi di eccellenza nel settore dell’intralogistica. L’espansione territoriale è un elemento chiave della strategia aziendale, volta a consolidare la leadership sul mercato italiano e a garantire ai clienti un supporto costante e qualificato attraverso un network capillare di filiali e concessionari ufficiali altamente qualificati.

