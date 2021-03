Un webinar di ATS & ASSOSIM sull’intelligenza artificiale e l’evoluzione dei sistemi di supporto alle decisioni

ATS è una knowledge company che si avvale di circa 140 collaboratori di elevato profilo professionale. È partecipata al 30% da SIA S.p.A. ed è specializzata in progetti mission critical anche di grandi dimensioni sia in ambito finanziario che Enterprise. Ha il proprio quartier generale a Milano e sedi distaccate a Torino, Ancona e Cordoba, in Argentina. In collaborazione con il Politecnico delle Marche, ATS è attualmente proiettata su progetti R&D che riguardano l’intelligenza artificiale e il trading algoritmico.

“AI-Trading Intelligent Learning System” è il titolo del webinar che ATS & ASSOSIM propongono il 30 marzo alle 11:00, con iscrizione obbligatoria cliccando https://eventiinstreaming.it/ai-trading-intelligent-learning-system/. L’appuntamento – come detto – è promosso da ATS e ATS ReLab, in collaborazione con ASSOSIM, l’Associazione Intermediari Mercati Finanziari, per fare il punto sull’azione disruptive che l’AI comporta per il Capital Market.

Verranno analizzati sia l’E-DSS, External Decision Support System, sia l’I-DSS, Inner Decision Support System, grazie a relatori di provata competenza come Paolo Gianturco, Business Operations & FinTech Leader di Deloitte Consulting, Gianluigi Guida, CEO di ATS ReLab, Tullio Menga, Data Science and AI R&D Director di ATS ReLab, Emanuele Frontoni, Professor of Computer Vision & Deep Learning at DII UNIVPM & R&D, e Valerio Pagano, Founder di Sparkling Rocks.

L’evoluzione dei sistemi di supporto alle decisioni inevitabilmente utilizzerà sempre più l’intelligenza artificiale e gli operatori devono poter disporre di sistemi evoluti capaci di imprimere una svolta in termini di competitività, velocità di reazione ed evoluzione della propria offerta. ATS è in prima linea con tutte le proprie risorse per proporre innovativi strumenti di supporto alle decisioni nell’ambito delle strategie di Trading e Algo-Trading.