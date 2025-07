BICTA IA di Wiki Software rivoluziona la gestione degli incassi

La piattaforma fintech automatizza i flussi di cassa, anticipa i ritardi e ottimizza il recupero crediti grazie all’IA. Nel contesto attuale, caratterizzato da flussi finanziari sempre più complessi e multicanale, la gestione degli incassi non può più basarsi su solleciti generici o reazioni a posteriori.

Per questo motivo Wiki Software ha sviluppato BICTA IA, piattaforma di riconciliazione automatica potenziata da intelligenza artificiale predittiva, pensata per aziende medio-grandi.

Concepita per supportare CFO, credit manager e responsabili amministrativi, BICTA IA automatizza il ciclo attivo, anticipa i ritardi nei pagamenti e consente azioni correttive immediate grazie a agenti digitali autonomi. Una tecnologia evoluta che non solo raccoglie dati, ma li interpreta, agisce e apprende per migliorare continuamente le performance del reparto finance.

Prevedere per incassare prima

Il cuore della soluzione è l’integrazione tra algoritmi predittivi e automazione intelligente. BICTA IA analizza i dati storici e i comportamenti dei clienti, identificando pattern di rischio e segnalando in anticipo i pagatori potenzialmente insolventi.

BICTA IA di Wiki Software lavora senza presidio per gestire tutte le attività di interfacciamento, rendicontazione, controllo, automazione dei processi.

Quando un pagamento non arriva nei tempi previsti, gli agenti digitali di BICTA attivano follow-up automatici, personalizzati e multicanale (e-mail, messaggi, chiamate simulate), migliorando il tasso di risposta e riducendo i costi operativi.

Scelte strategiche basate sui dati

La piattaforma fornisce dashboard dinamiche e insight strategici, fondamentali per prendere decisioni rapide e data-driven. Analizza anche i costi per canale di incasso, proponendo incentivi intelligenti ai clienti affinché selezionino i metodi di pagamento più convenienti per l’azienda, come l’addebito diretto SEPA rispetto a soluzioni più onerose.

Un altro punto di forza di BICTA IA è l’integrazione fluida nei sistemi esistenti: la piattaforma si affianca agli strumenti di tesoreria già in uso, senza necessità di sviluppo IT interno, garantendo un’adozione rapida e senza interruzioni.

Una nuova era per i flussi finanziari

“BICTA IA è molto più di una piattaforma di riconciliazione”, spiega Franco Ferioli Alessio, COO di Wiki Software. “È un assistente finanziario intelligente che agisce in autonomia, elimina le inefficienze e consente di incassare in modo più rapido, mirato e sicuro”.

Nata in Piemonte, e oggi al servizio di clienti in tutta Italia, la soluzione segna un punto di svolta per tutte le aziende che vogliono trasformare la gestione dei crediti in un vantaggio competitivo.