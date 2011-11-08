LOCTITE lancia soluzioni per batterie e sistemi e-drive EV

La gamma LOCTITE® di Henkel Adhesive Technologies si arricchisce di nuove soluzioni per la manutenzione dei veicoli elettrici, pensate in particolare per riparare il sistema batteria e il sistema e-drive.

Sicurezza, affidabilità e efficienza: Henkel accelera la manutenzione dei veicoli elettrici. La gamma LOCTITE® di Henkel Adhesive Technologies si arricchisce di nuove soluzioni per la manutenzione dei veicoli elettrici.

Innovazione per la mobilità elettrica

Henkel Adhesive Technologies amplia la gamma LOCTITE® con soluzioni dedicate alla manutenzione dei veicoli elettrici, focalizzate sulla riparazione delle batterie e dei sistemi e-drive.

La gamma comprende thermal gap filler, guarnizioni liquide, bloccanti, frenafiletti e prodotti complementari come dosatori, pulitori e primer, pensati per officine di riparazione e Original Equipment Supplier (OES).

L’obiettivo di Henkel è garantire interventi efficienti e sicuri, tutelando la sicurezza dei passeggeri e contribuendo alla riduzione dell’impatto ambientale, in linea con la strategia aziendale di innovazione e sostenibilità nella mobilità elettrica.

Riparazione delle batterie: sicurezza e prestazioni

La batteria rappresenta il cuore di ogni veicolo elettrico. Ripararla anziché sostituirla può comportare un risparmio fino al 77% sui costi e una riduzione del 91% delle emissioni di CO 2 .

Tra le soluzioni Henkel per la manutenzione dei sistemi batteria spicca il thermal gap filler LOCTITE® TFX 3010, progettato per trasferire efficacemente il calore dai moduli batteria al sistema di raffreddamento, garantendo prestazioni costanti anche in ambienti critici e una shelf-life di 12 mesi.

Le nuove guarnizioni liquide LOCTITE, come PU EV 9780, SI EV 9910 e RB EV 9745, offrono una sigillatura ottimale, proteggendo la batteria da umidità, polvere e contaminanti esterni. Diverse formulazioni poliuretaniche, siliconiche e in gomma consentono alle officine di adattarsi ai vari design presenti sul mercato.

Soluzioni per sistemi e-drive ad alte prestazioni

Il motore elettrico e-drive è sottoposto a stress meccanici elevati e lavora in condizioni ambientali difficili, con velocità fino a 20.000 giri/min, che causano usura dei cuscinetti e vibrazioni. La gamma LOCTITE per il sistema e-drive comprende bloccanti, guarnizioni liquide e frenafiletti, specifici per componenti critici come cuscinetti e ingranaggi.

I prodotti LOCTITE® 603, 620 e 638 assicurano incollaggi affidabili anche in condizioni di alta velocità e coppia, mentre guarnizioni come LOCTITE® 510 e SI 5910 garantiscono tenuta durevole e resistenza a temperature elevate. I frenafiletti, tra cui LOCTITE® 222 e 2700, prevengono l’allentamento dei fissaggi, proteggendo l’integrità della trazione elettrica e aumentando la durata del motore.

Efficienza, sicurezza e facilità d’uso

I nuovi prodotti LOCTITE® si distinguono per semplicità d’uso e rapidità di applicazione, permettendo interventi più veloci e produttivi in officina. Sono accompagnati da istruzioni dettagliate e supporto tecnico specializzato, in grado di rispondere a tutte le esigenze di manutenzione degli EV.

Come sottolinea Massimiliano Casali, Country Manager Southern Europe di Henkel Adhesive Technologies, la manutenzione di batterie e motori elettrici è fondamentale non solo per la sicurezza del veicolo, ma anche per promuovere economia circolare e riduzione dell’impatto ambientale.

Verso un futuro sostenibile della mobilità elettrica

Con questo ampliamento del portfolio LOCTITE®, Henkel conferma il proprio ruolo di protagonista nell’innovazione e nella sicurezza della mobilità elettrica, offrendo soluzioni che combinano alta qualità, affidabilità e sostenibilità.

Le officine e gli OEM possono così intervenire sui veicoli elettrici con maggiore sicurezza, riducendo tempi e costi, e contribuendo alla transizione verso sistemi di trasporto più puliti ed efficienti.

Per approfondire tutte le soluzioni Henkel per la manutenzione degli EV: Soluzioni per la manutenzione e la riparazione degli EV | Henkel Adhesives.

I nuovi prodotti LOCTITE per la riparazione dei veicoli elettrici si distinguono per l’elevato livello di sicurezza e affidabilità, sono facili da utilizzare e riducono i tempi di attesa, aumentando così la produttività in officina.