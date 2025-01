Speedy Block, anche il fissaggio diventa intelligente

Alexa Grisendi, responsabile marketing, nonché terza generazione della famiglia a capo di Speedy Block.

Speedy Block offre soluzioni automatizzate che riducono il tempo di setup e aumentano la ripetibilità delle operazioni.

di Sofia Cairo

Il sistema di fissaggio è quello strumento usato per bloccare in modo rapido, sicuro e preciso un componente affinché possa essere lavorato. Ma se i primi dispositivi, risalenti alla fine del diciannovesimo secolo, erano piuttosto rudimentali, semplicemente basati su viti e leve, nel corso dei decenni si sono evoluti, offrendo - man mano che il tempo passava - una forza di bloccaggio e una versatilità sempre maggiori, a fronte di una facilità di utilizzo e durata superiori.

Sistema di serraggio orizzontale MX. L’impugnatura ergonomica a ‘T’ favorisce l’apertura della leva con l’utilizzo di sole due dita della mano. Questi attrezzi sono particolarmente indicati per la chiusura di coperchi o portelli di macchine e attrezzature sottoposte a movimento o vibrazione.

RECENTE EVOLUZIONE

“Negli ultimi dieci anni il settore del fissaggio ha subito una trasformazione significativa, spostandosi sempre più verso l’automazione e l’integrazione di tecnologie intelligenti”, ci spiega Alexa Grisendi, responsabile marketing, nonché terza generazione della famiglia che da oltre 75 anni è a capo di Speedy Block, un punto di riferimento internazionale in questo campo. “Il forte aumento della domanda di efficienza operativa e precisione nei processi produttivi ha infatti portato allo sviluppo di tecnologie sempre più performanti, inclusi i sistemi di fissaggio rapido, che oggi giocano un ruolo fondamentale nella riduzione dei tempi di attrezzaggio e nell’incremento della flessibilità operativa. Questa trasformazione non solo aumenta l’efficienza produttiva, ma risponde anche alle esigenze delle moderne linee di produzione, sempre più automatizzate. Ciò rende possibile l’integrazione di sistemi avanzati di monitoraggio e controllo, permettendo di mantenere una competitività elevata nei mercati globali”.

ESPERIENZA E KNOW-HOW

Con utilizzatori in tutto il mondo, provenienti dai più disparati settori merceologici - dall’industria automobilistica e aerospaziale all’alimentare e alle costruzioni - Speedy Block ha saputo ritagliarsi, nel corso della sua storia, un ruolo di primo piano grazie a una combinazione di innovazione continua, qualità, customizzazione e assistenza clienti.

“L’impegno in ambito R&D”, prosegue Grisendi, “ci permette di realizzare soluzioni all’avanguardia che quasi sempre anticipano le esigenze del mercato. Inoltre, i materiali che impieghiamo sono di alta qualità e, uniti a processi produttivi continuamente perfezionati, assicurano una durabilità e un’affidabilità elevata delle nostre soluzioni”.

Oltre a un ampio catalogo di sistemi standard, Speedy Block è in grado di sviluppare anche soluzioni personalizzate che ben si adattano alle esigenze degli utilizzatori. “Certo è un lavoro complesso, che richiede esperienza e know-how, soprattutto perché ogni ambito applicativo presenta esigenze uniche”, fa notare Alexa Grisendi. “L’automotive, per esempio, prevede velocità e precisione, l’aerospaziale sicurezza e affidabilità, il settore alimentare igiene e resistenza alla corrosione, e l’ambito delle costruzioni robustezza e durabilità”.

Speedy Block ha saputo ritagliarsi, nel corso della sua storia, un ruolo di primo piano grazie a una combinazione di innovazione continua, qualità, customizzazione e assistenza clienti.

INTEGRAZIONE PERFETTA

Che nel panorama industriale moderno fattori come la sicurezza, il controllo e l’automazione siano diventati elementi imprescindibili per garantire processi produttivi efficienti e sicuri è fatto noto. Vien da sé, quindi, che un sistema di fissaggio innovativo non debba solo assicurare un montaggio stabile, ma anche integrarsi perfettamente con i sistemi di controllo per la gestione automatizzata e la supervisione in tempo reale.

“I nostri attrezzi di serraggio pneumatici sono al centro di questa rivoluzione, offrendo soluzioni altamente automatizzate che riducono il tempo di setup e aumentano la ripetibilità delle operazioni”, spiega ancora la responsabile marketing di Speedy Block. “L’integrazione di sensori avanzati nei sistemi di serraggio consente un controllo accurato e in tempo reale del processo, garantendo che ogni fase di fissaggio sia eseguita con la massima precisione. Questi sensori, infatti, monitorano continuamente la posizione della leva di serraggio, assicurando che le operazioni siano eseguite entro i limiti di sicurezza stabiliti e segnalando immediatamente eventuali anomalie. Tutto ciò non solo aumenta il livello di sicurezza, ma anche la qualità del prodotto finito, riducendo significativamente il rischio di fermi macchina e difetti di produzione dovuti a errori di serraggio”.

Kit composto da sensori induttivi e apposite staffe di fissaggio. L’installazione è semplice e prevede solo l’utilizzo di due viti.

RIDURRE L’IMPATTO ECOLOGICO

Utilizzo di materiali riciclabili, contenimento dell’impronta carbonica attraverso processi produttivi ottimizzati e progettazione di prodotti a lunga durata per minimizzare i rifiuti. Con un approccio olistico che include tutti i principali aspetti in materia di sostenibilità, Speedy Block investe da tempo in soluzioni finalizzate a ridurre l’impatto ecologico. Un esempio concreto è l’installazione di pannelli fotovoltaici sul tetto dello stabilimento produttivo di Locate Triulzi, in provincia di Milano, che oggi forniscono una quota significativa dell’energia utilizzata dall’azienda.

“Oltre all’aspetto prettamente ambientale”, commenta Alexa Grisendi, “questo approccio ci consente anche di garantire una maggiore stabilità dei costi energetici, un fattore che contribuisce alla competitività dell’azienda nel lungo termine”.

Il magazzino stampi di Speedy Block, la cui offerta si distingue per l’alta disponibilità di stock, consegne rapide e supporto tecnico.

SOLUZIONI SEMPRE PIÙ PRECISE E AFFIDABILI

Soluzione efficace per il monitoraggio e il controllo avanzato dei processi industriali, il nuovo kit sensore di controllo proposto da Speedy Block contribuisce a garantire un serraggio preciso, affidabile e sicuro.

Composto da una robusta struttura di supporto da avvitare alla base dell’attrezzo di serraggio e da un sensore di prossimità induttivo di alta precisione, questa soluzione offre diversi vantaggi sia in termini di ottimizzazione del livello di sicurezza sia di efficienza nei processi industriali.

Il kit permette di monitorare da remoto l’apertura e la chiusura dell’attrezzo di serraggio, rilevando in tempo reale aperture accidentali o chiusure non corrette, e garantendo, in questo modo, una maggiore sicurezza durante le operazioni.

Il serraggio preciso e affidabile che questa soluzione è in grado di offrire contribuisce a garantire una maggiore durata e resistenza rispetto ad altri tipi di sensori disponibili sul mercato. Grazie, infine, all’impiego di componenti in acciaio Inox, il sistema risulta essere particolarmente resistente alla corrosione. ©TECN’È

Il kit sensore di controllo proposto da Speedy Block.