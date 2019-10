Eccellenza alimentare e tecnologica: Naddeo si affida a Interroll per la gestione logistica dei processi produttivi

Alla Naddeo si utilizza tutta la gamma di mototamburi Interroll, dai DM 80 al DM 217, tutti in acciaio inox e tutti gommati blu.

Il Gruppo Naddeo rappresenta l’eccellenza nel comparto della “IV gamma” – verdure e ortofrutticoli freschi sottoposti a lavorazioni di minima entità –: il motion dei processi produttivi è affidato alla certificata e comprovata qualità di Interroll.

di Antonio Testa

Il mercato della IV gamma è in indiscutibile crescita. Il mondo occidentale, con uno stile di vita strutturato sugli impegni lavorativi e su un’attenzione crescente al cibo di qualità, ne alimenta la filiera. Mangiamo meglio, ma non abbiamo gran tempo da dedicare alla preparazione. Vogliamo le proverbiali porzioni quotidiane di alimenti verdi e colorati, ma non abbiamo più il tempo per occuparci personalmente dell’acquisto, del lavaggio, del taglio, della preparazione. E la IV gamma cresce. Un mercato italiano stimato in oltre un miliardo di euro. Un mercato che parte dalla raccolta e subito dopo trova il produttore di macchinari e di linee di produzione.

L’impulso tecnologico stavolta proviene dalla provincia di Salerno, e per la precisione da Scafati, in provincia di Salerno, dove ha sede Naddeo, più che una società un Gruppo strutturato, veloce, flessibile, creativo. Un Gruppo dove la tecnologia non si acquisisce ma si fa.

I mototamburi Interroll sono soluzioni di azionamento perfette per trasportatori a nastro in numerose applicazioni industriali, ma soprattutto nell’industria alimentare.

DOVE NASCONO LE IDEE

“La Naddeo Technologies è la nostra struttura di ricerca e sviluppo. Qui nascono idee per nuove tecnologie, nuove macchine e linee di produzione davvero innovative”. Giovanni Naddeo, CEO del Gruppo, cita un recentissimo esempio. “L’innovativo tunnel di asciugatura per baby leaves Zephyr ECO2 nasce nella Naddeo Technologies. Alla base di questo prodotto c’è la necessità di asciugare ed eliminare l’umidità della superficie di prodotti delicati come le baby leaves senza causare danni meccanici, che di solito compaiono quando si utilizzano i tradizionali sistemi di asciugatura, come le centrifughe manuali o automatiche. Infatti, non è facile controllare il livello di umidità dei prodotti finiti prima dell’imballaggio, ma più il prodotto è asciutto, con meno danni meccanici, e più alta sarà la qualità, che si può garantire. Ottenendo così una più lunga shelf life del prodotto. Il nostro sistema può asciugare anche insalate adulte, come lattuga Iceberg, Romana, Indivia, Radicchio e altre ancora. Cuore dell’impianto è l’innovativo sistema brevettato con al suo interno una pompa di calore a CO 2 che riduce sensibilmente l’impatto ambientale e annulla tutte le restrizioni riguardanti il protocollo dell’F-GAS”.

Le innovazioni non nascono per caso. È la ricerca e la vicinanza alla clientela e ai suoi bisogni che fanno da propulsore agli sviluppi tecnologici che il Gruppo Naddeo mette in campo e offre alle aziende alimentari di tutto il mondo.

PARTNERSHIP DI SUCCESSO

I mototamburi Interroll sono soluzioni di azionamento perfette per trasportatori a nastro in numerose applicazioni industriali, ma soprattutto nell’industria alimentare. La ricerca e sviluppo Interroll ha creato Drummotors dalla struttura compatta e ad alta efficienza, in versione asincrona e sincrona. I mototamburi sono ideali per l’impiego nell’industria alimentare, in quanto il loro grado di protezione IP66/IP69K soddisfa i massimi requisiti di igiene in conformità con i criteri di design EHEDG, con la procedura di pulizia ECOLAB e con le disposizioni FDA e EC1935-2004. Laddove sono richieste dinamicità e potenza elevate, come nel caso di applicazioni di alta efficienza, i mototamburi Interroll sono sovente la prima scelta. L’alta efficienza dei mototamburi Interroll, che, a seconda del tipo di motore, può arrivare fino all’83%, è a beneficio di ogni applicazione e di ogni gestore di impianti.

Interroll ha realizzato un sistema di motorizzazione con standard di igiene molto elevati per aiutare produttori come Naddeo a rispettare le severe norme dei processi di manipolazione degli alimenti.

SOLUZIONI EFFICIENTI

Naddeo ha scelto come fornitore Interroll perché per competere sui mercati globali è necessario proporre impianti in grado di organizzare i processi e il flusso di materiale in modo efficiente, migliorando continuamente il contenimento dei costi. Con la tecnologia Interroll è facile realizzare macchine e impianti che si avvantaggiano dei bassi costi di esercizio complessivi dei mototamburi.

Giovanni Naddeo approfondisce: “Abbiamo iniziato a utilizzare sulle nostre macchine il nuovo connettore plug & play. La tendenza prima era di progettare e realizzare macchine e impianti nei quali tenere la calandra nascosta dal carter. Diciamo che il disegno della macchina era incentrato sull’occultare il meccanismo di trazione. Questo però dava oggettivamente più problemi in fase di lavaggio e di pulizia; la manutenzione e le operazioni di ricambio erano più complesse perché dal mototamburo usciva il cavo. La soluzione con la tecnologia plug & play è ottimale perché è in assenza di cavo, la connessione è inserita nello chassis ed è a vista”. Questo risulta in una soluzione tecnologica, totalmente coerente con la certificazione UL IP69K, molto più semplice, flessibile e pratica. La fase del lavaggio è semplicissima perché non c’è nulla da smontare; anche la manutenzione è semplificata e l’installazione è molto più rapida.

I motoriduttori tradizionali sono ingombranti, difficili da installare e, soprattutto, non sono pulibili, come conferma uno studio del centro indipendente Danish Technological Institute, e richiedono costosi armadietti e protezioni.

Il mototamburo Interroll, invece, può essere pulito e disinfettato periodicamente con agenti chimici, vapore e acqua ad alta pressione, permettendo di raggiungere i massimi livelli di igiene possibili.

Anche in termini di efficienza i mototamburi Interroll, oltre alla bassa usura, forniscono sempre il 100% di potenza, anche in ambienti aggressivi con presenza di acqua, polveri sottili e grossolane, sostanze chimiche, grasso, olio e perfino con processi di lavaggio ad alta pressione.

PER PROCESSI ECCELLENTI

Il processo sulle macchine e linee di produzione prosegue con il caricamento, la selezione, il taglio dove serve, il lavaggio, l’asciugatura, il pre-packaging, il packaging e infine la logistica interna e la spedizione.

“È lungo e complesso il viaggio che porta le insalate sui nostri piatti. Ma noi siamo preparati e guardiamo avanti. Una certa moda alimentare, già ben diffusa negli Stati Uniti, è quella di proporre l’insalata con la frutta. Un gusto nuovo e sicuramente accattivante ma che necessita di molta tecnologia per essere prodotta e distribuita in modo massivo. La nostra azienda produce macchinari anche per queste specialità, in collaborazione con i nostri partner PND, anch’essi di Scafati. Il binomio frutta e verdura presenta talvolta delle difficoltà. Negli USA va molto l’insalata col mango, un frutto complicato nella denocciolatura industriale. Ma noi siamo arrivati anche lì”.

Non resta che aspettare di trovare anche sugli scaffali dei supermercati di casa nostra una confezione di rucola e mango. La compreremo fiduciosi, sapendo che il processo a monte della vendita è certificato da Naddeo e Interroll.

Con la tecnologia Interroll è facile realizzare macchine e impianti che si avvantaggiano dei bassi costi di esercizio complessivi dei mototamburi.

IGIENE ASSICURATA

FOCUS1: UN GRUPPO INTERNAZIONALE

Naddeo ha esportato dalla Campania più di 70 macchine in tutto il mondo, guadagnando per sé l’immagine di Gruppo imprenditoriale visionario, e per la sua regione la nomea della culla della tecnologia in campo agroalimentare per quanto riguarda la IV gamma. Il Gruppo è composto dalla Fratelli Naddeo s.r.l., società che ha in capo la fabbricazione delle macchine e delle linee e la Naddeo Technologies s.r.l., società che invece si occupa della ideazione e progettazione delle nuove macchine e linee per la lavorazione degli ortaggi.

“Nella nostra visione la tecnologia e il design del prodotto in aderenza alle necessità e aspettative del cliente sono la chiave del nostro sviluppo e del nostro successo”. Giovanni Naddeo è convinto che solo la vicinanza al cliente e l’adesione al suo progetto produttivo può garantire un prodotto finale tecnologicamente avanzato e sostenibile nel tempo. “La ricerca tecnologica non può prescindere dalla ricerca di componenti delle nostre macchine all’altezza delle aspettative della clientela finale. Abbiamo trovato in Interroll un partner straordinario. La componente Motion è estremamente importante nelle nostre macchine e linee, e un fornitore d’eccellenza come Interroll ci fa stare tranquilli per quel che riguarda la fluidità e precisione del movimento all’interno dei vari processi di gestione del prodotto”.

FOCUS2: CENTRALITÀ DELLA COMPONENTISTICA

Grazie alla loro superficie liscia in acciaio inossidabile e alla struttura ermetica e completamente incapsulata, i mototamburi Interroll sono assolutamente igienici. Giovanni Naddeo spiega la complessità della lavorazione del prodotto e dunque di conseguenza la necessità di contare su una componentistica affidabile al 100%: “La lavorazione del prodotto inizia subito dopo la raccolta, con la selezione e il raffinamento del prodotto stesso che subisce anche il processo di pulizia, che può essere ad aria o ad acqua. Il prodotto viaggia sempre su nastri movimentati dai mototamburi Interroll. Questi nastri possono misurare da 200 a 1.500 mm in larghezza e da 2.000 a 8.000 mm in lunghezza. Le macchine che produciamo sono sempre su richiesta del cliente, perché ognuno ha le sue particolarità di produzione. È difficile che una macchina o linea diventino standard. ‘Standard’ sono la qualità e l’attenzione. Nella nostra azienda poniamo il concetto della qualità del prodotto anche al di là del prezzo. Forniamo macchine ineccepibili e per questo vogliamo essere noti”. ©TECN’È

“La componente Motion è estremamente importante nelle nostre macchine e linee, e un fornitore d’eccellenza come Interroll ci fa stare tranquilli per quel che riguarda la fluidità e precisione del movimento all’interno dei vari processi di gestione del prodotto”, spiega Giovanni Naddeo, CEO del Gruppo.