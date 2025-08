ABB, mezzi pesanti sempre più green

Il camion da miniera Euclid R85B di Nuh Cement, trasformato da diesel a elettrico utilizzando le tecnologie ABB.

I veicoli off-road – utilizzati in agricoltura, movimento terra o nelle industrie estrattive – sono sempre più elettrici, anche grazie alle tecnologie sviluppate da ABB.

di Filippo Rubik

L’elettrificazione dei veicoli off-road, in particolare quelli pesanti utilizzati in vari ambiti, dal movimento terra al material handling, non è più una prospettiva futura, ma una realtà concreta che sta rapidamente trasformando l’intero settore. In un contesto globale in cui l’efficienza energetica, la riduzione delle emissioni e la sostenibilità economica sono diventate priorità imprescindibili, ABB si propone come partner tecnologico di riferimento per costruttori di veicoli (OEM), integratori di sistema e operatori industriali.

L’azienda mette a disposizione un portafoglio completo di soluzioni modulari e scalabili, progettate per coprire l’intera catena di trazione elettrica. Questo approccio integrato si concretizza nel business Mobile E-Power, che rappresenta una risposta affidabile e flessibile alle esigenze di un settore in continua evoluzione. Dalla generazione della trazione con motori elettrici ad alta efficienza alla gestione intelligente dell’energia tramite inverter avanzati, fino allo stoccaggio dell’energia con batterie performanti e sicure, ABB offre una gamma di tecnologie che consente di affrontare le sfide dell’elettrificazione con strumenti affidabili, pronti all’uso e facilmente integrabili.

Motore sincrono a magneti permanenti della serie AMXE di ABB, progettata per applicazioni in contesti gravosi. La gamma di potenza spazia da 28 kW fino a oltre 233 kW, con un’efficienza energetica fino al 97,1%.

MOTORI E INVERTER

Tra le soluzioni proposte, i motori sincroni a magneti permanenti AMXE rappresentano il cuore pulsante del sistema di trazione. Progettati per garantire prestazioni elevate anche negli ambienti più ostili, questi motori sono completamente chiusi e raffreddati a liquido, caratteristiche che li rendono ideali per applicazioni in contesti gravosi come miniere, cantieri e impianti industriali. Disponibili in un’ampia gamma di potenze, da 28 kW fino a oltre 233 kW, offrono un’efficienza energetica fino al 97,1%, assicurando una coppia elevata e una risposta dinamica immediata.

Queste prestazioni li rendono perfetti per veicoli e macchinari che richiedono forza, precisione e reattività anche in condizioni operative estreme. La possibilità di personalizzare interfacce meccaniche, avvolgimenti e tensioni consente, inoltre, un’integrazione flessibile su veicoli di diversa natura, per le specifiche esigenze di ogni applicazione.

A completare la catena di trazione, ABB propone gli inverter HES580, una soluzione compatta, leggera e altamente efficiente per la gestione dell’energia elettrica a bordo veicolo. Grazie alla tecnologia a tre livelli, questi inverter riducono le perdite armoniche complessive inverter-motore fino al 75%, contribuendo a un rendimento complessivo del sistema che può raggiungere un’efficienza del 99%. Progettati per resistere a vibrazioni, urti e temperature estreme, gli HES580 sono ideali per applicazioni in ambienti difficili e si integrano perfettamente con i motori e le batterie ABB, permettendo la realizzazione di soluzioni chiavi in mano, completamente testate e ottimizzate, che semplificano l’integrazione e accelerano il time-to-market per i costruttori.

BATTERIE A LUNGA DURATA

Per quanto riguarda l’accumulo di energia, ABB ha sviluppato batterie basate su celle LTO-Lithium Titanate Oxide, pensate per applicazioni che richiedono affidabilità estrema, rapidità di ricarica e lunga durata operativa. Sebbene presentino una densità energetica inferiore rispetto ad altre tecnologie agli ioni di litio, queste batterie offrono oltre 20.000 cicli di vita, un’elevata densità di potenza e tempi di ricarica ultraveloci. Sono particolarmente adatte per veicoli elettrici o ibridi operanti in ambienti controllati e ad alta intensità, come miniere o impianti industriali, dove possono anche supportare funzioni critiche come l’avviamento del motore termico e il recupero dell’energia in frenata. La loro robustezza e versatilità contribuiscono a migliorare l’efficienza complessiva del sistema e a ridurre i costi operativi, offrendo una soluzione affidabile e durevole nel tempo.

L’inverter HES580 di ABB è l’integrazione ideale ai motori elettrici del gruppo, capace di ridurre le perdite armoniche complessive fino al 75%, per raggiungere un’efficienza del sistema del 99%.

UN PROGETTO ESEMPLARE

Un esempio concreto dell’applicazione di queste tecnologie è il progetto realizzato in collaborazione con Nuh Cement, azienda turca attiva nel settore estrattivo. Insieme ad ABB, è stato elettrificato un camion da miniera Euclid R85B, originariamente alimentato a diesel. Il veicolo è stato trasformato in un mezzo completamente elettrico, capace di affrontare pendenze fino al 20% all’interno di una cava. Il sistema di trazione consente di recuperare energia durante la discesa a pieno carico e di riutilizzarla nella risalita, riducendo significativamente il consumo di carburante e le emissioni. Questo intervento dimostra come il retrofit elettrico possa rappresentare una soluzione sostenibile ed economicamente vantaggiosa per prolungare la vita utile dei mezzi pesanti e accelerare la transizione verso un’industria più pulita.

UNA NUOVA ACQUISIZIONE

A rafforzare ulteriormente il proprio portafoglio tecnologico, ABB ha annunciato nel maggio di quest’anno l’acquisizione di BrightLoop Converters, azienda francese specializzata in convertitori c.c./c.c. ad alta efficienza. Questa operazione strategica amplia le possibilità applicative delle soluzioni ABB, introducendo tecnologie fondamentali per l’elettrificazione di veicoli off-highway e marini. I convertitori BrightLoop, compatti e ad alta densità di potenza, si integrano perfettamente con le soluzioni esistenti, migliorando la gestione energetica a bordo veicolo e contribuendo a una maggiore efficienza complessiva del sistema.

Oltre alla tecnologia, ABB mette a disposizione una rete di supporto globale condivisa con il business industriale, che consente a costruttori e integratori di operare con sicurezza in qualsiasi parte del mondo, dai cantieri del Nord Europa ai siti minerari del Sudamerica. L’obiettivo non è solo fornire componenti, ma accompagnare il cliente lungo tutto il percorso di elettrificazione, dalla progettazione all’integrazione, fino al supporto post-vendita. Questo approccio si fonda su un principio chiave: elettrificare dove ha senso farlo, con soluzioni tecnicamente ed economicamente sostenibili. La modularità, la standardizzazione e l’integrazione verticale dei componenti permettono di affrontare le sfide dell’off-road con strumenti concreti, affidabili e pronti all’uso. ©ÈUREKA!

Pacco batteria ABB con celle LTO. Una tecnologia che offre una lunghissima durata operativa, oltre i 20.000 cicli di vita, tempi di ricarica ultraveloci ed elevata densità di potenza.