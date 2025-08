Carinzia: un mondo di opportunità per imprese e ricerca

.

Il Lakside Science & Technology Park di Klagenfurt, in Carinzia, uno dei poli della ricerca e sviluppo nella regione, che favorisce anche la nascita e crescita di molte realtà imprenditoriali.

La regione Carinzia ha puntato su un mix tra ricerca scientifica, trasferimento tecnologico e presenza attiva delle istituzioni per costruire un ecosistema ideale per la crescita di start-up e aziende consolidate.

di Riccardo Oldani

Immaginate un territorio dove università, pubbliche amministrazioni, imprese e investitori collaborano attivamente per trasformare le idee in impresa. Dove chi ha una buona intuizione può contare su un sistema strutturato di coaching, spazi, consulenze, investimenti pubblici e privati. Bene, allora benvenuti in Carinzia! La regione austriaca, confinante con il Friuli-Venezia Giulia, dispone di tutti questi ingredienti ed è oggi tra le più dinamiche in Europa per l’innovazione tecnologica e l’imprenditoria emergente. Abbiamo avuto l’occasione di visitarla in prima persona e di vedere come funziona il suo ecosistema, articolato su due realtà d’eccezione, il Lakeside Science & Technology Park di Klagenfurt e il tpv, Technologiepark Villach, due hub di ricerca e trasferimento tecnologico che collaborano strettamente con l’università e con decine di realtà industriali, startup e centri di eccellenza. A rendere davvero efficace questa rete sono, però, i meccanismi finanziari e di supporto pensati per far crescere l’ecosistema. Uno dei principali attori di questo sistema è build!, incubatore regionale attivo da oltre vent’anni, che offre percorsi strutturati per accompagnare giovani team e ricercatori nello sviluppo di progetti imprenditoriali.

INCUBATORE PUBBLICO, MA CONCRETO

“Il nostro obiettivo non è creare una vetrina dell’innovazione, ma accompagnare davvero chi vuole mettersi in gioco”, racconta Henrik Fissmann, start-up coach e business developer di build!. L’incubatore, finanziato con fondi pubblici, lavora soprattutto con team tecnici e spin-off universitari, aiutandoli a trasformare le proprie idee in prodotti validati, imprese fondate e, in alcuni casi, scale-up consolidate.

Il percorso proposto da build! parte spesso con programmi brevi di sei settimane, utili a definire meglio il problema affrontato dal progetto e il potenziale di mercato. Chi supera questa fase iniziale può accedere a programmi di pre-incubazione e incubazione più lunghi (fino a 12 mesi), durante i quali riceve mentoring, budget per consulenze, accesso a co-working, laboratori, sale riunioni e, soprattutto, opera a contatto con una rete di industrie, investitori e potenziali partner.

MATCHING PUBBLICO-PRIVATO

Uno degli elementi più attrattivi dell’ecosistema carinziano è il meccanismo di co-finanziamento tra investitori privati e fondi pubblici regionali, come il KWF, Fondo per la promozione economica della Carinzia, e la Camera di Commercio della Carinzia (Wirtschaftskammer Kärnten). Quando una start-up riesce a coinvolgere un primo investitore privato, il fondo pubblico può raddoppiare l’investimento, moltiplicando così l’impatto economico e la credibilità del progetto.

È quanto successo, per esempio, con PiktID, start-up nata dall’idea di Davide Righini, che dopo la laurea in Ingegneria elettronica all’Università di Udine ha proseguito il dottorato all’Università di Klagenfurt. È stato qui che ha incontrato i soci, come lui appassionati di intelligenza artificiale generativa, con cui ha fondato l’azienda. PiktID usa l’AI per anonimizzare i volti di foto esistenti, creando identità conformi alle norme europee del GDPR e utilizzabili, pertanto, per scopi commerciali e di marketing. È lui stesso a raccontarci il ruolo di build! nella crescita dell’azienda: “Siamo stati accompagnati dallo sviluppo dell’idea fino alla sua realizzazione, con corsi e workshop mirati che ci hanno fornito le competenze pratiche per gestire una realtà aziendale. E poi il Land Carinzia ci ha fornito, attraverso un suo progetto, supporto finanziario per otto mesi. Un aiuto fondamentale per lanciare la nostra attività”.

OPPORTUNITÀ ANCHE PER LA RICERCA

Un’altra peculiarità interessante è l’attenzione alle figure accademiche, comprese quelle che non provengono dal mondo economico. In Carinzia, infatti, ricercatori e post-doc possono partecipare a programmi pubblici che garantiscono uno stipendio per nove mesi al fine di validare un’idea imprenditoriale. In sostanza, si viene pagati per trasformare un’ipotesi di business in un progetto solido, senza rinunciare subito alla carriera di studio.

Questi programmi sono attivi anche per i dipendenti delle università e delle Fachhochschule (il modello di scuola superiore a cui si sono ispirati i nostri ITS), con il pieno sostegno dell’ecosistema. “Abbiamo avuto casi di start-up nate da laboratori universitari che oggi contano decine di dipendenti”, conferma Fissmann. “In alcuni casi, anche quando non ha successo, il team entra in altre realtà, diventando una risorsa per tutto il territorio”.

QUANTO CONTA UN BUON AMBIENTE

Nonostante le dimensioni contenute del territorio, la maggior parte delle start-up nate qui resta in Carinzia, a dimostrazione del radicamento che questo ecosistema è in grado di offrire. Un ruolo importante lo gioca anche la qualità della vita: presenza di servizi per famiglie, infrastrutture moderne, natura incontaminata e una forte cultura della collaborazione.

Lo dimostra uno dei casi di successo più noti: Bitmovin, scale-up fondata al Lakeside Park e specializzata nello streaming adattivo, oggi fornitore di colossi come YouTube e Netflix. Dopo essere cresciuta fino a superare gli spazi disponibili nel parco, si è spostata in un altra sede. Ma ha sempre mantenuto la sua presenza in Carinzia.

APERTI ANCHE ALL’ITALIA

“Registriamo moltissime richieste di informazioni dall’Italia”, raccontano i responsabili di build!. “Molti vogliono sapere come fondare una start-up qui, quali sono le forme di supporto disponibili, e quali sono i requisiti per accedere. Ma attenzione: per partecipare davvero, bisogna esserci. Non basta inviare un’idea da remoto. Serve impegno, presenza e voglia di costruire qualcosa”.

La buona notizia è che l’intero ecosistema è aperto a collaborazioni internazionali. Che si tratti di un ricercatore universitario, uno studente con un’idea, un team di sviluppo software o un imprenditore in cerca di un ambiente favorevole alla crescita, la Carinzia offre un contesto solido, cooperativo e accessibile, anche per chi proviene dall’Italia.

PER SAPERNE DI PIÙ

Sul portale ufficiale del Lakeside Science & Technology Park (Klagenfurt) e del tpv, Technologiepark Villach è possibile trovare ulteriori informazioni su bandi, programmi di incubazione e opportunità per aziende e start-up. Oppure si può contattare direttamente il team di build!, disponibile ad affiancare le candidature anche in lingua inglese.

Inoltre, per avere una panoramica generale sulla Carinzia e sulle opportunità che la regione offre a chi vuole viverci, lavorare o fare impresa si può consultare il portale www.carinthia.com. Oltre a interviste, approfondimenti tematici e documenti utili, è disponibile una chat interattiva per ricevere supporto diretto e porre le prime domande.

LINK UTILI

build!: https://build.or.at/en/

Lakeside Science & Technology Park: https://lakeside-scitec.com/

Technologiepark Villach - tpv: https://www.technologiepark-villach.at/en/

Silicon Austria Labs: https://www.silicon-austria-labs.com/en/

Regionmarketing Carinthia: www.carinthia.com/it