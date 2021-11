Metall Steel sceglie le soluzioni ISTech per un taglio dei metalli su misura

Da quasi vent’anni, Metall Steel offre una vasta gamma di prodotti alle principali carpenterie e officine meccaniche italiane, nel pieno rispetto dei più stringenti standard qualitativi internazionali.

Per far fronte alla crescente richiesta di tagli su misura, Metall Steel ha dotato il suo nuovo stabilimento a Mancasale, in provincia di Reggio Emilia, di innovative soluzioni per il taglio metalli firmate ISTech.

di Giuseppe Costa

Da quasi vent’anni Metall Steel opera nel settore della distribuzione di materiale siderurgico. Con sede in Alto Adige e stabilimenti anche in Emilia-Romagna e Veneto, offre una vasta gamma di prodotti alle principali carpenterie e officine meccaniche italiane, nel pieno rispetto dei più stringenti standard qualitativi internazionali: dai tondi ai tubi, dalle travi ai laminati, i prodotti sono disponibili a magazzino per garantire consegne in tempi rapidi.

CRESCE L’IMPORTANZA DEI SERVIZI

Metall Steel è molto apprezzata, oltre che per la qualità superiore dei prodotti, anche per l’inappuntabile servizio di taglio a misura, richiesto con sempre maggior frequenza dai clienti. “Il 30% delle richieste che ci arrivano riguarda materiali tagliati in base a specifiche richieste”, spiega Mauro Morandi, Responsabile Vendite dell’azienda. “Generalmente si tratta di tagliare acciaio normale e speciale o tubi di grosso spessore, quindi non si tratta di tagli particolarmente complessi, ma le lunghezze sono molto variabili: spesso occorre tagliare singoli pezzi o piccoli lotti”.

Per far fronte alla crescente richiesta di tagli a misura, Metall Steel ha dotato il suo nuovo stabilimento a Mancasale, in provincia di Reggio Emilia, di innovative soluzioni per il taglio metalli; in particolare, visto il numero elevato di richieste di taglio riguardanti pezzi singoli o serie limitate, l’azienda ha acquistato segatrici a nastro, le più adatte per questo tipo di lavorazioni.

Dopo un’attenta valutazione delle offerte disponibili sul mercato, Metall Steel ha scelto di rivolgersi a ISTech, azienda lombarda che da oltre 25 anni fornisce soluzioni automatizzate per il taglio dei metalli.

UNA VASTA GAMMA DI SEGATRICI

Metall Steel ha apprezzato l’ampia gamma di segatrici ISTech e il rapporto qualità/prezzo dell’offerta, che si è rivelato vincente anche alla prova dei fatti.

Fra le numerose proposte a catalogo, Metall Steel ha selezionato cinque macchinari: due segatrici automatiche Power 530NC, una Power 630NC, un Power 670XL con corsa lunga 3.000 mm e un impianto automatico con caricatore, scaricatore e segatrice Power 360NC.

“Le segatrici a nastro sono ideali per tagliare oggetti di diametro elevato che le soluzioni a disco non sono in grado di gestire”, spiega Mauro Morandi. “Utilizzate prevalentemente per pezzi singoli o piccole serie, dove la precisione è più importante della velocità di taglio, danno risultati ottimi, con scarti limitati, e si sono rivelate una soluzione decisamente conveniente dal punto di vista economico”.

LA PRATICITÀ DELL’AUTOMAZIONE

Le segatrici Power 630NC, come suggerisce il nome, sono in grado di tagliare elementi con una sezione fino a 630 x 630 mm; garantiscono una precisione di posizionamento dell’ordine di un centesimo di millimetro. I tagli sono sempre accurati e perfettamente ripetibili; lo spreco di materiale si riduce drasticamente, grazie alla possibilità di evitare i tagli di intestatura e alla morsa frontale che limita al massimo l’avanzamento barra.

Del tutto automatica, una volta indicati tipo di materiale e lunghezza, la segatrice imposta i parametri, ritarandoli durante il taglio per ottimizzare le prestazioni. La manutenzione è remotabile, grazie al teleservice ISTech.

Le segatrici Power 670XL, oltre a garantire tutti i vantaggi delle Power 630NC, hanno una corsa di carico particolarmente lunga, che permette avanzamenti della barra o del tubo in una sola ripresa fino a 3.000 mm.

Tutte le segatrici ISTech acquistate da Metall Steel sono dotate di morse verticali, pratiche e versatili, che non richiedono attrezzaggi o regolazioni: sono quindi in grado di tagliare anche fasci di barre con la stessa facilità con la quale gestiscono i tagli di barre singole.

FUNZIONAMENTO NON PRESIDIATO

L’impianto di taglio creato da ISTech per Metall Steel permette di caricare le barre in sequenza e scaricare i pezzi tagliati anche senza la presenza dell’operatore; può quindi lavorare su tre turni. Anche questo impianto è monitorabile da remoto: per qualsiasi esigenza, il teleservice ISTech è a disposizione, un aspetto molto apprezzato da Metall Steel.

Come per Metall Steel, anche per ISTech il servizio è un aspetto fondamentale dell’attività, che maggiormente differenzia e caratterizza il rapporto con il cliente. La comodità del teleservice e la rapida risoluzione dei problemi sono importanti per un’azienda come Metall Steel, permettendo di evitare fermi macchina e di garantire continuità all’attività e puntualità alle consegne. ©TECNeLaB

