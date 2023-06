100 anni di Phoenix Contact: una storia di successi

Il 2023 è un anno importante per il Gruppo Phoenix Contact che spegne 100 candeline e festeggia un percorso ricco di cambiamenti, sfide e successi. In tutte le filiali del mondo sono in corso o saranno svolte celebrazioni e festeggiamenti per suggellare lo straordinario traguardo raggiunto.

E, proprio per festeggiare il centesimo anniversario della fondazione dell’azienda globale, il management della sede italiana ha pianificato una serie di incontri ludico-formativi per celebrare i risultati ottenuti insieme ai clienti che, nel corso degli anni, hanno contribuito a plasmare la storia di Phoenix Contact nell’automazione industriale e a consolidarla nel mercato italiano.

Nel corso di questi 100 anni, l’azienda, a conduzione familiare, si è trasformata da agenzia commerciale per prodotti industriali, fondata a Essen, in Germania, in società di produzione globale.

Con prodotti e soluzioni per l’elettrificazione, il networking e l’automazione di tutti i settori dell’economia e delle infrastrutture, con la passione per l’innovazione e la tecnologia, Phoenix Contact continua a essere precursore, concentrando il suo impegno sempre più verso azioni sostenibili a favore del pianeta in cui viviamo.

Sei giornate dal gusto green

Forte del valore attribuito all’ambiente, il management della sede italiana ha confermato sei giornate dal gusto green nelle quali incontrerà i clienti in cornici esclusive, per degustare insieme vini biologici prodotti nel rispetto dell’ambiente, in aziende vitivinicole fortemente orientate alla valorizzazione della terra, rispettose della biodiversità di ogni pianta e sensibili all’armonia che nasce dall’alleanza tra uomo e natura.

La scelta delle aziende vitivinicole difatti non è stata casuale, ma è nata da un’attenta ricerca sulla base di criteri precisi, selezionando realtà che in primo luogo rispettano la natura, il cui vino ne è il prodotto, e che hanno nel proprio DNA principi etici e ambientali. Cantine e vigne, quindi, che trasformano i valori di responsabilità in risultati sostenibili.

Un esempio dei criteri di scelta è stato l’attenzione all’uso dell’acqua e al suo riutilizzo, l’abbandono dell’uso dei fertilizzanti di sintesi e degli erbicidi, ma anche attività finalizzate all’impiego razionale dell’energia, la costruzione di impianti di cogenerazione e teleriscaldamento, l’utilizzo di pannelli solari negli edifici comuni e nelle abitazioni, l’uso di lampade a LED per la riduzione dello spreco di risorse.

Tutte azioni che, per la maggior parte, si ritrovano in quelle messe in atto dal gruppo Phoenix Contact, come: il riutilizzo di acqua piovana, l’uso del calore di scarto, della geotermia ed energia rigenerata presso le principali sedi e filiali.

Da ricordare è anche l’approccio piombo free, dove ormai da decenni la produzione dei componenti elettronici avviene senza l’impiego di piombo, così come strumenti messi a disposizione per il riciclaggio di plastica, una mobilità a emissioni zero, l’installazione di pannelli fotovoltaici sui tetti dei siti produttivi e edifici, con future installazioni entro il 2030.

Le tappe del percorso

Durante le sei giornate dedicate a celebrare i 100 anni di Phoenix Contact, i clienti potranno vivere un’esperienza multisensoriale e assaporare i colori che la vigna offre attraverso il vino prodotto. Potranno quindi conoscere la storia della cantina vitivinicola che li ospita, in un percorso narrativo-esperienziale e connettersi in prima persona con ciò che la natura offre.

La prima tappa in programma è prevista l’8 giugno e si svolgerà presso Bellavista, location dal tratto moderno, nata nel 1977 per volontà dell’imprenditore Vittorio Moretti. Qui, i clienti, insieme alle persone Phoenix Contact potranno cimentarsi in percorsi studiati alla scoperta della filosofia dei proprietari che operano affidandosi a ciò che la natura suggerisce: ogni scelta è operata nel vincolo imposto dai ritmi della natura e dalla storia del territorio di Franciacorta.

I successivi incontri si svolgeranno in location altrettanto esclusive, sensibili al benessere del proprio territorio e all’impiego responsabile delle risorse naturali. Il 15 giugno sarà la volta di Fontanafredda (CN), il 22 giugno presso Cantina Pizzolato (TV), il 29 giugno al Castello di Monsanto (FI), il 6 luglio presso Di Sipio (CH), e la roadmap si concluderà il 28 settembre ai Feudi di San Gregorio (AV).

Sostenibilità, riutilizzo delle risorse, etica e rispetto sociale sono parti integranti del DNA di Phoenix Contact, capisaldi che si riscontrano anche nelle sei cantine proposte come luogo per la celebrazione del centenario.

Phoenix Contact è orgogliosa di festeggiare i suoi 100 anni insieme a chi ha creduto nelle sue proposte tecnologiche e nei suoi servizi e desidera continuare il suo processo di trasformazione sfruttando le risorse naturali a disposizione in maniera sempre più responsabile e a beneficio del pianeta e dell’intera comunità.