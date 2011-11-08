skin link
HOMENewsAttualità

2G e Politecnico di Milano: fino a dove si può spingere l’H2 nel CHP?

  • 29/05/2026
  • 63 volta/e

2g-politecnico-milano-simulazione-fronte-fiamma-motore-chp-idrogeno

Simulazione CFD del fronte di fiamma in un motore CHP a idrogeno: i quattro istanti (CAD 710°-722°) mostrano la propagazione della combustione nella camera.

 

La domanda è precisa quanto scomoda: fino a che percentuale di idrogeno può operare un motore per la cogenerazione senza alterare la modalità di combustione? Non è una questione teorica: è il confine operativo che determina la fattibilità tecnica di ogni piano di transizione energetica basato su impianti CHP esistenti.

2G Italia e il Dipartimento di Energia del Politecnico di Milano hanno deciso di affrontarla con un progetto di ricerca congiunto. La collaborazione coinvolge due gruppi di ricerca del Politecnico: ICEG (Motori a Combustione Interna) e GECOS (Sistemi di Conversione dell’Energia).

Il progetto si intitola “Idrogeno e alimentazione dual fuel nei motori a combustione interna: applicazioni e limiti nei trasporti pesanti e nella cogenerazione” e ha un kick-off meeting entro fine mese presso il quartier generale di 2G Energy AG a Heek, in Germania.

Come funziona la simulazione numerica dei motori CHP con idrogeno

Il cuore del progetto è lo sviluppo e l’applicazione di modelli avanzati di simulazione numerica da parte del gruppo ICEG. L’obiettivo è triplice: ottimizzare il funzionamento del motore in diverse condizioni operative e composizioni di combustibile; analizzare l’impatto di differenti tipologie di biogas e del blending con H2 su prestazioni, emissioni e affidabilità; determinare il limite massimo di idrogeno utilizzabile senza alterare la modalità di combustione.

Quest’ultimo punto è il più critico dal punto di vista ingegneristico: la velocità di fiamma dell’idrogeno è circa sette volte quella del gas naturale, e gestire questa differenza in un motore a combustione interna richiede un riadattamento preciso dei parametri di iniezione, anticipo e carica.

La piattaforma tecnologica di 2G – già progettata per operare con gas naturale, biogas, idrogeno puro e miscele – costituisce il riferimento applicativo del progetto. L’azienda, fondata nel 1995 e con sede a Heek, ha installato a oggi più di 10.000 impianti in oltre 60 Paesi, fatturando 375 milioni di euro nel 2024 con circa 1.000 dipendenti.

È tra i primi produttori al mondo ad aver sviluppato sistemi CHP operativi al 100% a idrogeno. In Italia, attraverso la filiale 2G Italia con sede a Vago di Lavagno, in provincia di Verona, conta oltre 300 motori installati nei settori agricoltura, industria e servizi.

Dual fuel e biogas: il ruolo delle miscele nella transizione graduale

Una parte significativa dell’analisi riguarda le miscele con biogas. Nel breve periodo, il blending rappresenta la strada più percorribile per avvicinare gli impianti esistenti a combustibili a minore impatto climalterante senza compromettere l’operatività.

La ricerca valuterà come variano prestazioni e affidabilità al variare della composizione del biogas, parametro che in applicazioni reali dipende dalla fonte (digestione anaerobica, discarica, reflui agroindustriali) e può influenzare significativamente il comportamento del motore.

La collaborazione con 2G Energy consentirà di consolidare ulteriormente i nostri approcci modellistici per la simulazione dei motori in una configurazione molto differente rispetto ai propulsori tradizionali”, ha dichiarato il prof. Gianluca D'Errico, Dipartimento di Energia del Politecnico di Milano, docente del corso di Internal Combustion Engines.

Christian Manca, CEO di 2G Italia, ha sottolineato come l’impegno nel progetto dimostri “la volontà di essere parte fondante e costruttiva di una transizione energetica graduale e quindi sostenibile”.

Valutazione economica e ambientale: LCA, Levelized Cost e TCO

A conferma della vocazione applicativa della ricerca, i risultati saranno valutati non solo su base tecnica ma anche economica e ambientale. L’analisi LCA (Life Cycle Assessment) quantificherà l’impatto ambientale delle soluzioni lungo l’intero ciclo di vita; il Levelized Cost confronterà il costo dell’energia prodotta con alternative a basso impatto; il TCO (Total Cost of Ownership) fornirà indicazioni operative per sistemi CHP flessibili ad alta domanda termica ed elettrica.

Questo approccio multicriterio è coerente con il contesto in cui operano i clienti industriali: la decisione di investire in impianti di cogenerazione compatibili con H2 richiede una valutazione che misuri la sostenibilità economica nel lungo periodo, non solo le prestazioni tecniche.

 

2g-politecnico-milano-simulazione-streamline-camera-combustione-chp

Visualizzazione delle linee di flusso (streamline) nella camera di combustione a 525,1 CAD: le velocità, mappate tra 0 e 50 m/s, rivelano la struttura turbolenta del moto carica-combustibile.

Se vuoi rimanere aggiornato su
Cogenerazione
iscriviti alla newsletter di tecnelab.it

Notizie correlate
SOLEdarietà: Edison Energia e la prima CER solidale di Milano
SOLEdarietà: Edison Energia e la prima CER solidale di Milano
  • 29/05/2026
Beghelli Leader della sostenibilità 2026: i dati ESG del bilancio
Beghelli Leader della sostenibilità 2026: i dati ESG del bilancio
  • 29/05/2026
Daikin a DCN Milan 2026: dal free cooling al liquid cooling IA
Daikin a DCN Milan 2026: dal free cooling al liquid cooling IA
  • 28/05/2026
ABB SynRM IE6 per aree ATEX: efficienza senza magneti né terre rare
ABB SynRM IE6 per aree ATEX: efficienza senza magneti né terre rare
  • 27/05/2026
E.ON apre a Silea un nuovo punto vendita: luce, gas e fotovoltaico
E.ON apre a Silea un nuovo punto vendita: luce, gas e fotovoltaico
  • 26/05/2026
Piacenza, 9-11 giugno: Hydrogen-Expo 2026 apre con il decreto H2 in vigore
Piacenza, 9-11 giugno: Hydrogen-Expo 2026 apre con il decreto H2 in vigore
  • 20/05/2026
SEW-EURODRIVE, servoriduttori PxG® economy semplificano l’automazione
SEW-EURODRIVE, servoriduttori PxG® economy semplificano l’automazione
  • 11/05/2026
VASCAT migliora i test motore con gli azionamenti Inovance
VASCAT migliora i test motore con gli azionamenti Inovance
  • 11/05/2026
MechLab 2026, a Milano la formazione meccatronica incontra l’industria
MechLab 2026, a Milano la formazione meccatronica incontra l’industria
  • 07/05/2026
il fatto
ifm electronic, come monitorare le macchine
ifm electronic, come monitorare le macchine

È nata la nuova app moneo Asset Health di ifm electronic: come la diagnostica automatica può ridisegnare il monitoraggio delle macchine industriali.

Banner ID 3963
Banner ID 3963
osservatorio
LAPP, connettività garantita
LAPP, connettività garantita

A SPS Italia 2026, LAPP propone soluzioni all’avanguardia per la connettività industriale. In primo piano: cybersecurity, normative e la gestione della compless...

Metal Work, non solo cilindri
Metal Work, non solo cilindri

Nuova serie di cilindri BTY di Metal Work, conformi alla norma ISO 15552. In evidenza anche gli assi BK2 Double, i raccordi XTR e le valvole V3V.

DMG MORI, nuovi standard per centri di lavoro a 5 assi
DMG MORI, nuovi standard per centri di lavoro a 5 assi

DMG MORI ha introdotto nuovi standard nei propri centri di lavoro orizzontali a 5 assi. Una conferma arriva dalla DMU 65 H monoBLOCK 2. Generation.

test
SMC, 4 bar factory, verso il net zero
SMC, 4 bar factory, verso il net zero

Obiettivo? Ridurre le emissioni e migliore l’efficienza. SMC supporta le aziende nella transizione verso modelli produttivi sostenibili grazie al 4 bar factory.

top trend
Baumer, più velocità con IO-Link
Baumer, più velocità con IO-Link

Baumer: IO-Link offre molto più di quanto comunemente si pensi. Ecco 5 consigli utili per sfruttare al meglio tutti i vantaggi di questa tecnologia.

Articoli più letti
White Paper La fabbrica definita dal software. Dalla macchina intelligente all’industria cognitiva
Tecnologie Rivit FIORIV, sistema completo per fissaggi affidabili su materiali delicati
Cover iMAGE S, l’ottimismo al centro della visione
Futuri Sinta, l’automazione flessibile è possibile?
Tecnologie TME: alimentatori industriali montati su binario DIN, serie SPB-A di Autonics
Video
Voci da KEY - The Energy Transition Expo 2026
Voci da KEY - The Energy Transition Expo 2026
Endress+Hauser, al servizio dell’automazione sostenibile
Endress+Hauser, al servizio dell’automazione sostenibile
Voci da Ipack-Ima 2025
Voci da Ipack-Ima 2025
Novità e tendenze dall’edizione 2025 di SPS Italia
Novità e tendenze dall’edizione 2025 di SPS Italia
Mitsubishi Electric - Per un futuro sostenibile
Mitsubishi Electric - Per un futuro sostenibile
PolyWorks Europa - Ottimizzare le ispezioni di misurazione 3D
PolyWorks Europa - Ottimizzare le ispezioni di misurazione 3D