ARB disegna le tappe del percorso verso una sostenibilità d’impresa consapevole

Ada Rosa Balzan, Amministratore Delegato e Founder di ARB S.p.A.

A un anno dalla nascita del SI Rating, ARB S.p.A., la startup innovativa fondata da Ada Rosa Balzan, da poco passata a S.p.A. con l’ingresso dei nuovi soci ISA, Solfin Turismo e Massimiliano Bonamini, propone SI Road per andare incontro alle esigenze crescenti delle imprese in tema di sostenibilità e per rispondere ai temi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e all’imminente nuova direttiva europea sull’obbligo del Bilancio di Sostenibilità esteso a un numero molto più ampio di imprese anche non quotate.

La piattaforma SI Road agevola infatti le aziende nel percorso per creare la propria strategia di sostenibilità e nella stesura del Bilancio di Sostenibilità. Per rispondere a tali necessità è stato strutturato SI Road, uno strumento integrato di gestione della sostenibilità in azienda.

La “strada” immaginata da ARB S.p.A. è strutturata su più tappe, includendo SI Rating, il primo algoritmo al mondo basato solo su strumenti internazionalmente riconosciuti, in collaborazione con SASB e validato da Rina, che aiuta le organizzazioni a monitorare e comunicare correttamente la sostenibilità, e SR Tool, strumento che semplifica la raccolta dati per creare il proprio Bilancio di Sostenibilità, diventando una piattaforma di gestione completa di grande supporto per disegnare le strategie aziendali sostenibili e il piano di comunicazione di questi temi.

Infatti, dopo aver creato SI Rating, ARB S.p.A. ha deciso di integrare il sistema di valutazione già esistente includendo altri 3 indici importanti per la sostenibilità di un’impresa, che misurano la resilienza aziendale, la trasparenza e l’indice di miglioramento continuo.

Il nuovo strumento integrato nasce dall’esigenza delle imprese di misurare non solo le proprie performance ESG ed SDGs, ma per permettere loro anche di monitorare indici altrettanto importanti per il proprio Bilancio di Sostenibilità quali la resilienza aziendale, un tema centrale nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, e la trasparenza, che corrisponde al livello di visibilità, conoscibilità e comprensibilità delle informazioni dell’organizzazione nei confronti dei propri stakeholder e che rappresenta una richiesta sempre più forte da parte di tutti gli stakeholder e azionisti delle grandi aziende.

Infine, da non trascurare l’indice di miglioramento, che permette alle aziende di avere una maggiore visibilità sui propri obiettivi presenti e futuri. In aggiunta permette di avere a disposizione SR Tool per la raccolta dei dati essenziali per redigere il proprio Bilancio di Sostenibilità, basato sul riferimento del GRI Standard.

“Mi occupo di sostenibilità e la vivo da oltre vent’anni e ho sempre pensato che fosse fondamentale inserirla all’interno delle strategie aziendali. Perché questo sia possibile è necessario un cambio di prospettiva, o meglio, disegnare un nuovo percorso”, dichiara Ada Rosa Balzan, Amministratore Delegato e Founder di ARB S.p.A.

“Per questo è nato SI Road, per dare concretezza alla sostenibilità, spostarla da un piano astratto di valori e trattarla come una ‘scienza esatta’, ragionata su numeri, algoritmi e strumenti digitali all’avanguardia. Sono felice che questi strumenti siano sempre più fondamentali nelle aziende e sono onorata di poterle aiutare nel percorso verso una sostenibilità più consapevole”, conclude Ada Rosa Balzan.