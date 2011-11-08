skin link
HOMENewsAttualità

Da Schio alla Stazione Spaziale Internazionale: nasce il L2L Summit

  • 24/06/2026
  • 47 volta/e

 

summit-conferenza-stampa-schio

Da sinistra a destra: Andrea Lanaro, CEO di Alca Technology; Luca Fabrello, COO del Distretto Scienza e Tecnologia, Curatore e Direttore di L2L Summit; Cristina Marigo, Sindaca di Schio; Davide Bogo, Presidente del raggruppamento Alto Vicentino di Confindustria, alla conferenza stampa di presentazione del L2L Summit.

 

Una camera termovuoto costruita a Schio per testare un rilevatore di particelle in orbita sulla Stazione Spaziale Internazionale: è il caso che ha ispirato la nascita del L2L Summit-Dalla Lana alla Luna, il nuovo appuntamento nazionale che unisce manifattura avanzata, ricerca scientifica e space economy.

La prima edizione, dal titolo “Dalle particelle del cosmo profondo alla space economy”, si terrà venerdì 26 giugno al Teatro Civico di Schio, in provincia di Vicenza, con oltre 20 relatori tra cui il Premio Nobel per la Fisica Samuel Ting e l'astronauta Roberto Vittori.

 

L2L Summit: il caso AlcaSpace che ispira il nuovo appuntamento nazionale

A ispirare il Summit è l’esperienza di AlcaSpace, divisione spaziale di Alca Technology di Schio, coinvolta nel progetto internazionale AMS-02 (Alpha Magnetic Spectrometer), il più importante esperimento di fisica delle particelle attualmente operativo nello spazio, installato sulla Stazione Spaziale Internazionale: l’ampliamento “L0 Upgrade” del rilevatore è stato testato proprio in una camera termovuoto TVAC prodotta dall’azienda scledense.

Il Distretto è nato per passare dal saper fare al far sapere”, dichiara Armido Manara, Presidente del Distretto Scienza e Tecnologia. “L2L Summit dimostra che quando queste eccellenze dialogano tra loro possono generare innovazione e creare qualcosa che parla al mondo”. Promosso insieme al Comune di Schio e a Confindustria Vicenza, l’evento ha ingresso gratuito e posti limitati.

 

Come un distretto manifatturiero arriva a contribuire ai programmi spaziali

Tra keynote speech, tavole rotonde, sessioni di networking e visite aziendali si articola la giornata, con oltre 500 partecipanti attesi tra imprese, ricercatori, studenti e decision maker.

Tra i relatori, Samuel Ting, Premio Nobel per la Fisica 1976 e responsabile della Collaborazione Internazionale AMS-02, interverrà con un videomessaggio sul ruolo della ricerca fondamentale come motore dell’innovazione spaziale e industriale; l’astronauta Roberto Vittori, mission specialist della missione Shuttle STS-134 che nel 2011 agganciò AMS-02 alla ISS; ed Elena Donazzan, vicepresidente della Commissione ITRE del Parlamento Europeo e relatrice dello Space Act europeo.

L2L Summit nasce da una storia reale, ma guarda al futuro”, afferma Luca Fabrello, Curatore e Direttore del Summit. “Vogliamo raccontare l’innovazione partendo dai territori che la producono”.

 

L2L Summit a Schio: appuntamento il 26 giugno al Teatro Civico

Schio è sempre stata un ponte tra saper fare e visione”, dichiara Cristina Marigo, Sindaca di Schio. “L’innovazione non è appannaggio solo delle grandi città”. Per Davide Bogo, Presidente del raggruppamento Alto Vicentino di Confindustria, “quello che accade a Schio è il risultato di un ecosistema di imprese capaci di competere ai massimi livelli”.

A sostenere l’iniziativa anche BVR Banca Veneto Centrale: “il credito di prossimità è una delle leve che permettono a un’economia locale di guardare lontano”, spiega Claudio Bertollo, Direttore Generale dell’istituto.

L2L Summit è il primo di una serie di appuntamenti pensati come riferimento nazionale per l’incontro tra manifattura, ricerca e innovazione, a partire dal modello di sviluppo industriale del Nord-Est. L’evento si terrà venerdì 26 giugno, dalle 11:00 alle 20:00, al Teatro Civico di Schio; la partecipazione è gratuita con registrazione obbligatoria https://luma.com/wool2moon.

 

summit-tavola-rotonda-schio

Da sinistra a destra: Andrea Lanaro, Luca Fabrello, Cristina Marigo e Davide Bogo durante la tavola rotonda di presentazione del L2L Summit a Schio.

Se vuoi rimanere aggiornato su
Space Economy
iscriviti alla newsletter di tecnelab.it

Notizie correlate
Durst festeggia 90 anni ed espone KYVERIS al Durst NEXT Technology Festival
Durst festeggia 90 anni ed espone KYVERIS al Durst NEXT Technology Festival
  • 24/06/2026
B&R Italia amplia l’offerta formativa potenziando l’Automation Academy
B&R Italia amplia l’offerta formativa potenziando l’Automation Academy
  • 24/06/2026
Ad AMB 2026 l’IA esce dalla fase pilota: il bilancio di VDMA
Ad AMB 2026 l’IA esce dalla fase pilota: il bilancio di VDMA
  • 24/06/2026
vivo Robotics vince la Reasoning to Action Track a ICRA 2026
vivo Robotics vince la Reasoning to Action Track a ICRA 2026
  • 23/06/2026
SPS Italia 2026: l’innovazione al servizio dell’uomo
SPS Italia 2026: l’innovazione al servizio dell’uomo
  • 22/06/2026
Advantech porta l’inferenza Edge AI leggera sui sistemi embedded
Advantech porta l’inferenza Edge AI leggera sui sistemi embedded
  • 22/06/2026
Sony Cinema Line alla Sagrada Familia per la diretta HDR di Papa Leone XIV
Sony Cinema Line alla Sagrada Familia per la diretta HDR di Papa Leone XIV
  • 19/06/2026
XARION LEA e LEAbot: ultrasuoni senza contatto per CND
XARION LEA e LEAbot: ultrasuoni senza contatto per CND
  • 18/06/2026
ILA Berlin 2026, la fiera dell’aerospaziale con 750 espositori
ILA Berlin 2026, la fiera dell’aerospaziale con 750 espositori
  • 18/06/2026
il fatto
igus, la gestione dei cavi di ricarica
igus, la gestione dei cavi di ricarica

Con e-tract DC, igus presenta un sistema per una gestione intelligente dei cavi nei centri logistici, in particolare per la ricarica dei mezzi pesanti.

Banner ID 3980
Banner ID 3980
osservatorio
KNF, pompe con intelligenza integrata
KNF, pompe con intelligenza integrata

KNF presenta le Intelligent Pump Feature, pompe a membrana avanzate per il controllo del flusso, della pressione, del vuoto e del dosaggio.

Getac, soluzioni rugged Edge AI
Getac, soluzioni rugged Edge AI

Grazie alle soluzioni nuove e potenti di Edge AI rugged, Getac mostra come l’Edge AI stia ridefinendo l’operatività in settori strategici e ambienti difficili.

Manifattura 4.0: guida alla digitalizzazione per le PMI
Manifattura 4.0: guida alla digitalizzazione per le PMI

Dalla raccolta dati in fabbrica fino all’integrazione MES-ERP: la roadmap concreta per le PMI manifatturiere italiane che vogliono digitalizzare.

test
Allied Telesis, il data center del futuro
Allied Telesis, il data center del futuro

Tra intelligenza artificiale, flessibilità ed efficienza operativa, Giovanni Prinetti, Manager di Allied Telesis, ci guida alla scoperta del data center del futuro.

top trend
TÜV Italia: la nuova ISO 14001:2026
TÜV Italia: la nuova ISO 14001:2026

TÜV Italia: con la nuova ISO 14001:2026, pubblicata il 15 aprile scorso, la gestione ambientale entra sempre più nelle strategie aziendali.

Articoli più letti
Storie Thales Alenia: spazio, motore del progresso
Economia e Management Se vincere diventa un alibi
TOP TREND TÜV Italia: la nuova ISO 14001:2026
Album Consorzio PI Italia, dalla teoria all’impianto
Componenti KNF, pompe con intelligenza integrata
Video
SPS Italia 2026: l’innovazione al servizio dell’uomo
SPS Italia 2026: l’innovazione al servizio dell’uomo
Voci da KEY - The Energy Transition Expo 2026
Voci da KEY - The Energy Transition Expo 2026
Endress+Hauser, al servizio dell’automazione sostenibile
Endress+Hauser, al servizio dell’automazione sostenibile
Voci da Ipack-Ima 2025
Voci da Ipack-Ima 2025
Mitsubishi Electric - Per un futuro sostenibile
Mitsubishi Electric - Per un futuro sostenibile
PolyWorks Europa - Ottimizzare le ispezioni di misurazione 3D
PolyWorks Europa - Ottimizzare le ispezioni di misurazione 3D