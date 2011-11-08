Da sinistra a destra: Andrea Lanaro, CEO di Alca Technology; Luca Fabrello, COO del Distretto Scienza e Tecnologia, Curatore e Direttore di L2L Summit; Cristina Marigo, Sindaca di Schio; Davide Bogo, Presidente del raggruppamento Alto Vicentino di Confindustria, alla conferenza stampa di presentazione del L2L Summit.

Una camera termovuoto costruita a Schio per testare un rilevatore di particelle in orbita sulla Stazione Spaziale Internazionale: è il caso che ha ispirato la nascita del L2L Summit-Dalla Lana alla Luna, il nuovo appuntamento nazionale che unisce manifattura avanzata, ricerca scientifica e space economy.

La prima edizione, dal titolo “Dalle particelle del cosmo profondo alla space economy”, si terrà venerdì 26 giugno al Teatro Civico di Schio, in provincia di Vicenza, con oltre 20 relatori tra cui il Premio Nobel per la Fisica Samuel Ting e l'astronauta Roberto Vittori.

L2L Summit: il caso AlcaSpace che ispira il nuovo appuntamento nazionale

A ispirare il Summit è l’esperienza di AlcaSpace, divisione spaziale di Alca Technology di Schio, coinvolta nel progetto internazionale AMS-02 (Alpha Magnetic Spectrometer), il più importante esperimento di fisica delle particelle attualmente operativo nello spazio, installato sulla Stazione Spaziale Internazionale: l’ampliamento “L0 Upgrade” del rilevatore è stato testato proprio in una camera termovuoto TVAC prodotta dall’azienda scledense.

“Il Distretto è nato per passare dal saper fare al far sapere”, dichiara Armido Manara, Presidente del Distretto Scienza e Tecnologia. “L2L Summit dimostra che quando queste eccellenze dialogano tra loro possono generare innovazione e creare qualcosa che parla al mondo”. Promosso insieme al Comune di Schio e a Confindustria Vicenza, l’evento ha ingresso gratuito e posti limitati.

Come un distretto manifatturiero arriva a contribuire ai programmi spaziali

Tra keynote speech, tavole rotonde, sessioni di networking e visite aziendali si articola la giornata, con oltre 500 partecipanti attesi tra imprese, ricercatori, studenti e decision maker.

Tra i relatori, Samuel Ting, Premio Nobel per la Fisica 1976 e responsabile della Collaborazione Internazionale AMS-02, interverrà con un videomessaggio sul ruolo della ricerca fondamentale come motore dell’innovazione spaziale e industriale; l’astronauta Roberto Vittori, mission specialist della missione Shuttle STS-134 che nel 2011 agganciò AMS-02 alla ISS; ed Elena Donazzan, vicepresidente della Commissione ITRE del Parlamento Europeo e relatrice dello Space Act europeo.

“L2L Summit nasce da una storia reale, ma guarda al futuro”, afferma Luca Fabrello, Curatore e Direttore del Summit. “Vogliamo raccontare l’innovazione partendo dai territori che la producono”.

L2L Summit a Schio: appuntamento il 26 giugno al Teatro Civico

“Schio è sempre stata un ponte tra saper fare e visione”, dichiara Cristina Marigo, Sindaca di Schio. “L’innovazione non è appannaggio solo delle grandi città”. Per Davide Bogo, Presidente del raggruppamento Alto Vicentino di Confindustria, “quello che accade a Schio è il risultato di un ecosistema di imprese capaci di competere ai massimi livelli”.

A sostenere l’iniziativa anche BVR Banca Veneto Centrale: “il credito di prossimità è una delle leve che permettono a un’economia locale di guardare lontano”, spiega Claudio Bertollo, Direttore Generale dell’istituto.

L2L Summit è il primo di una serie di appuntamenti pensati come riferimento nazionale per l’incontro tra manifattura, ricerca e innovazione, a partire dal modello di sviluppo industriale del Nord-Est. L’evento si terrà venerdì 26 giugno, dalle 11:00 alle 20:00, al Teatro Civico di Schio; la partecipazione è gratuita con registrazione obbligatoria https://luma.com/wool2moon.

Da sinistra a destra: Andrea Lanaro, Luca Fabrello, Cristina Marigo e Davide Bogo durante la tavola rotonda di presentazione del L2L Summit a Schio.