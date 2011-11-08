Dall’unione di FARO e Creaform nascono due nuove unità aziendali

L’unione di FARO Technologies e Creaform ha dato vita a due nuove unità aziendali pensate appositamente per i clienti: FARO CREAFORM, per trasformare la misurazione automatizzata e portatile in un vantaggio strategico per i produttori, e FARO INSIGHT, per trasformare la realtà acquisita in informazioni utili e affidabili per l’edilizia, la sicurezza pubblica e i professionisti geospaziali.

FARO Technologies e Creaform, aziende di AMETEK Inc., hanno annunciato un nuovo importante capitolo della loro evoluzione. Evoluzione che ridefinirà il modo in cui le industrie guarderanno alla metrologia e all’acquisizione digitale della realtà.

Da oggi in poi, la divisione aziendale di FARO che si occupa della misurazione 3D si unisce a Creaform, dando vita a FARO CREAFORM, un’unità aziendale che fornisce soluzioni di misurazione dimensionale rigorose, fornendo una certezza pratica con cui le squadre di produzione e manutenzione possono operare senza esitazioni. Contestualmente, la divisione aziendale FARO diventerà FARO INSIGHT, un’unità aziendale che si focalizzerà sul fornire soluzioni di livello mondiale per l’acquisizione digitale della realtà trasformando il mondo fisico in informazioni fruibili su cui gli operatori possono fare affidamento. Per sua natura, questa riorganizzazione ha lo scopo di fornire opportunità di maggior valore ai clienti e creare sinergie a supporto della crescita, anche a lungo termine.

Metrologia di qualità e acquisizione dati digitali della realtà

Sotto la direzione di Fanny Truchon, FARO CREAFORM punta a rendere la metrologia più mobile, utilizzabile e trasformativa, dando ai produttori risultati migliori, un’esperienza di qualità superiore e un punto di contatto unico per accedere all’intero portafoglio di prodotti.

Gestita da Dietmar Wennemer insieme a Virtek Vision, FARO INSIGHT fornirà un ecosistema per l’acquisizione digitale della realtà che spazierà dai dati raccolti sul campo fino ai risultati concreti, permettendo un’acquisizione fluida, la conversione in nuvole di punti, la gestione dati, e la condivisione dei flussi di lavoro basati su Digital Twin tra i settori AEC&O, sicurezza pubblica e geospaziale.

Metrologia portatile e digitalizzazione globale

“FARO CREAFORM è molto più di un consolidamento. Combinando i punti di forza di queste due grandi realtà, stiamo aprendo nuove possibilità per permettere alle industrie di evolvere dal senno di poi a una visione lungimirante. FARO CREAFORM punta a diventare una realtà indiscussa nel campo della metrologia portatile”, ha spiegato Fanny Truchon, responsabile dell’unità aziendale di FARO CREAFORM.

“L’approccio di FARO INSIGHT è semplice: vogliamo digitalizzare il mondo”, ha aggiunto Dietmar Wennemer, responsabile dell’unità aziendale di FARO INSIGHT e Virtek Vision.

“Le nostre soluzioni hardware e software riducono l’ambiguità per aiutare a tracciare gli avanzamenti delle costruzioni, le modifiche dei documenti, digitalizzare le scene dei reati, strutture, miniere, foreste e paesaggi per fornire informazioni utili su cui i clienti possono fare affidamento”, ha concluso Wennemer.

Proseguendo i 40 anni di primato di FARO nel campo della misurazione 3D e nell’acquisizione digitale della realtà e basandosi sull’innovazione nella metrologia manuale di Creaform fin dal 2002, questa nuova fase introduce una struttura unica pensata per garantire continuità, fornire chiarezza, informazioni tempestive e conservare la fiducia che clienti e partner si aspettano.