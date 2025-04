Grande successo per “E-TECH Europe” e “Battery Day”

“E-Tech Europe”, quarta edizione della fiera internazionale sull’industria per la produzione di batterie e veicoli elettrici, si è conclusa il 16 aprile a BolognaFiere.

Le due giornate della manifestazione hanno visto un notevole afflusso di professionisti e operatori del settore, che hanno avuto la possibilità di visitare gli stand di oltre 150 espositori, provenienti dall’Italia e da altri 13 Paesi (Francia, Germania, Belgio, Austria, Svizzera, Regno Unito, Irlanda, Lituania, Israele, India, Stati Uniti, Cina e Singapore).

Tra le anteprime presentate durante la fiera, Bosch Engineering ha esposto la nuovissima “Stradal-E”, versione elettrica dell’auto sportiva “Stradale” di Dallara. Grande interesse anche per il programma di 14 conferenze e 2 workshop, che hanno visto oltre 100 relatori di alto livello affrontare tematiche come l’elettrificazione dei veicoli pesanti, lo sviluppo e il riciclo delle batterie, la nuova componentistica per l’automotive e le prospettive delle auto a guida autonoma.

Le attrazioni in fiera

“E-TECH Europe 2025” ha ospitato la terza edizione di “Automotive Glass Forum”, un confronto tra esperti sulle più recenti tecnologie per il vetro automobilistico, promosso da GlassOnline e Glass-Technology International.

Presenti per la prima volta nell’area espositiva le collettive di imprese e startup organizzate da Motor Valley Accelerator e da ANFIA-Associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica, che ha anche ospitato 7 team di “Formula SAE”, la competizione universitaria internazionale di design ingegneristico automobilistico.

Consegnata anche la prima edizione del “Premio Scrosati”, promosso da ENEA: il riconoscimento è andato a Elisa Emanuele, dottoranda del Politecnico di Milano per il suo progetto di ricerca su “Beyond the surface: 3D-x-ray imaging for next generation battery diagnostics”.

Notevole interesse anche per le 5 aree tematiche di approfondimento: “Carbon Tech” sulle tecnologie del carbonio e dei materiali compositi; “Re-Battery” sul riciclo delle batterie; “Invex” sui veicoli e i macchinari elettrici industriali; “Auto Recyclers” sull’industria del riciclo degli autoveicoli; “Interiors” su tecnologia e materiali per gli interni nell’automotive.

Si è svolto anche “Fortronic Electronics Forum 2025”, l’evento di riferimento in Italia sull’elettronica di potenza, organizzato da ASSODEL, Associazione Distretti Elettronica Italia.

Battery Day 2025

Nella giornata precedente a “E-TECH Europe”, grande interesse anche per “Battery Day 2025”, la prima conferenza sull’industria delle batterie in Italia, organizzata da A151 in collaborazione con il portale Battery Industry.

Questo incontro ha visto la presenza di oltre 150 operatori del settore e gli interventi circa 25 ricercatori, manager e professionisti, che hanno fatto il punto sulle sfide del mercato nazionale delle batterie elettriche, alle prese con le esigenze della transizione energetica e con la forte concorrenza asiatica.

Ha inviato un messaggio anche il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso: “Il governo è in prima linea in Europa per disegnare una politica industriale che favorisca una transizione green non ideologica, sostenibile in grado di contemperare esigenze ambientali, competitività e impatto sociale. Adesso servono risorse comuni e un impegno concreto per riprendere la leadership tecnologica mondiale e garantire una vera autonomia strategica, a partire dalle batterie”.

Appuntamenti con il futuro

“Siamo molto soddisfatti dei risultati di E-TECH Europe e anche del successo della prima edizione di Battery Day”, ha dichiarato Marco Pinetti, direttore delle due manifestazioni. “Questo doppio evento ha rappresentato anche quest’anno un’occasione imperdibile di business, di networking e di formazione per tutti gli operatori impegnati a vario titolo nella transizione energetica e nelle tecnologie innovative per la produzione di batterie e veicoli elettrici”.

“A breve partiremo con l’organizzazione della prossima edizione di E-TECH Europe, che si svolgerà nei giorni 22 e 23 aprile 2026, insieme a Battery Day”, ha detto Pinetti.

“Nel frattempo, l’8 e il 9 ottobre si svolgeranno a BolognaFiere altri tre nostri importanti appuntamenti nel settore della mobilità: E-Charge, l’unica fiera in Europa dedicata esclusivamente alla filiera delle colonnine e delle stazioni di ricarica dei veicoli elettrici; Traffic, il nuovo salone italiano dedicato a mobilità urbana, traffic management e infrastrutture; Megawatt Day, la prima conferenza italiana sui sistemi di ricarica HP, MCS e BESS”, ha concluso Pinetti.