GrindingHub attrae anche i costruttori italiani di soluzioni per la rettificatura

Martin Göbel, Direttore Fiere di VDW.

Dal 17 al 22 maggio, GrindingHub, nuova fiera di riferimento per la tecnologia di rettificatura, debutta a Stoccarda. Oltre 320 espositori, provenienti da 23 Paesi, hanno dato fiducia a questo primo evento, rinsaldando le aspettative della manifestazione di imporsi come crocevia internazionale del comparto.

Dall’Italia si sono registrati 34 espositori, tra i cui Lodi Grinding Machines di Solviate Olona, in provincia di Varese, Meccanica Nova di Zola Predosa, in provincia di Bologna, Molemab di Ome, in provincia di Brescia, Monzesi di Nova Milanese, in provincia di Monza Brianza, e Rettificatrici Ghiringhelli di Luino, in provincia di Varese.

La Germania fa la parte del leone tra gli espositori, con 180 aziende presenti, seguita dalla Svizzera con 51. Da oltreoceano arrivano 31 espositori. In tutto saranno occupati circa 16.900 metri quadrati di superficie espositiva netta, distribuiti tra i padiglioni 7, 9 e 10 dell’area fieristica di Stoccarda.

GrindingHub è organizzata da VDW, l’associazione dei produttori tedeschi di macchine utensili di Francoforte sul Meno, in cooperazione con Landesmesse Stuttgart, Centro fieristico di Stoccarda, e con Swissmem, l’Associazione dell’industria metalmeccanica ed elettrica svizzera, con sede a Zurigo, in qualità di sponsor.

Con lo slogan “Brings Solutions to the Surface”, GrindingHub presenta soluzioni che riguardano l’intera filiera. Dei 33 settori complessivi del comparto, i più rappresentati sono quelli delle rettificatrici cilindriche e non cilindriche, delle rettificatrici piane, delle rettificatrici per utensili da taglio e truciolatura, dei materiali abrasivi, dei sistemi per lucidatura e levigatura, delle tecniche per lo smaltimento e il trattamento dei lubrorefrigeranti.

“Il nutrito gruppo degli espositori è affiancato da Enti e Istituti di prestigio che mostreranno soluzioni speciali di grande richiamo”, ha spiegato Martin Göbel, Direttore Fiere di VDW, in occasione della conferenza stampa per l’Italia. A questo scopo, sono state ideate due aree espositive speciali: GrindingSolutionPark Industria e GrindingSolutionPark Scienza. “Viene così ricercato il giusto equilibrio tra scienza e ricerca, generando una connessione ancor più stretta tra i due ambiti”, spiega Göbel.

GrindingHub è anche una piattaforma indicata per le startup: un’apposita area offre alle startup un’assistenza di prim’ordine a un prezzo adeguato, aiutando così anche le aziende innovative, dal budget limitato, a muovere i primi passi nel mercato.

Un ulteriore elemento di richiamo è la digitalizzazione della produzione: fa parte di quest’ambito l’iniziativa per l’interoperabilità umati, proposta da VDW e VDMA, l’Associazione tedesca dei costruttori di macchine e impianti, che, in uno stand collettivo, presentano la connettività dei dati a livello mondiale con una dimostrazione live.

“Le condizioni economiche generali (ndr: in cui dovrebbe svolgersi GrindingHub) sono buone, come non accadeva da tempo”, ha affermato il Dr. Wilfried Schäfer, Direttore di VDW. Dopo il crollo dovuto alla pandemia nel 2020, l’anno passato l’industria internazionale delle macchine utensili ha registrato una crescita del 18% circa.

Secondo le stime VDW questa percentuale corrisponde a una produzione mondiale di 69 miliardi di eruro. La tecnologia di rettificatura è tra i processi di produzione di punta: con una quota del 7% nella produzione mondiale di macchine utensili, nel 2020 il comparto ha registrato un valore di 4,3 miliardi di euro. “GrindingHub contribuirà a ridare slancio all’attività internazionale e a rafforzare lo scambio tra vecchi e nuovi partner”, ha dichiarato Schäfer.

La sede di Stoccarda, infine, è la ciliegina sulla torta di GrindingHub. A suo favore spiccano la posizione centrale dell’area fieristica, nel cuore del mercato tedesco, e l’esperienza pluriennale dell’ente fiera in eventi con beni di consumo. Inoltre, è già in atto un’ottima collaborazione tra VDW e la Fiera di Stoccarda in diversi progetti.

“Nostro obiettivo è offrire il giusto contributo al successo di tutti i partecipanti: con l’area fieristica più moderna d’Europa, i nostri servizi e partner e il nostro know-how nelle fiere e nel comparto siamo certi di riuscirci, grazie anche alla nostra riconosciuta ospitalità”, ha concluso Gunnar Mey, Direttore Fiere & Eventi della Fiera di Stoccarda.

A sinistra: il Dr. Wilfried Schäfer, Direttore di VDW, e a destra: Gunnar Mey, Direttore Fiere & Eventi della Fiera di Stoccarda.