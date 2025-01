IBM e L’Oréal collaborano per un foundation model di AI. IBM e L’Oréal, esperta mondiale nel settore cosmetico, hanno annunciato una collaborazione che farà leva sulla tecnologia e l’esperienza di IBM nell’ambito dell’intelligenza artificiale generativa (GenAI) per estrarre nuovi insight dai dati di formulazione cosmetica, e che promuoverà l’utilizzo di materie prime sostenibili da parte di L’Oréal, con l’obiettivo di ridurre gli sprechi di energia e di materiali.

Un foundation model di AI

Questa collaborazione permetterà lo sviluppo di un foundation model di AI personalizzato progettato per aumentare significativamente la capacità dei team di Ricerca & Innovazione di L’Oréal nel raggiungere prestazioni all’avanguardia e ottenere la soddisfazione del consumatore in ogni categoria cosmetica e in ogni regione del mondo.

Questo foundation model è ritenuto il primo del settore nel suo genere, e ridefinisce l’innovazione promossa dall’AI tra bellezza, chimica e tecnologia.

Scienza e tecnologia insieme

La collaborazione unisce l’incomparabile esperienza L’Oréal nella scienza cosmetica con le tecnologie d’avanguardia nell’ambito dell’intelligenza artificiale per la ricerca scientifica di IBM, al fine di aprire le porte a un futuro in cui la scienza e la tecnologia possano informare e contribuire a dare priorità a soluzioni ecologicamente responsabili e innovative.

Per preservare le risorse naturali della terra, è fondamentale ricercare materie prime rinnovabili e sostenibili per lo sviluppo dei prodotti per i consumatori. Questo progetto contribuirà a raggiungere l’ambizioso obiettivo di L’Oréal, fissato nel programma “L’Oréal per il Futuro”, di basare entro il 2030 la maggior parte delle formule dei suoi prodotti su materiali di origine biologica e/o sull’economia circolare.

“Nell’ambito del nostro Programma di Trasformazione Digitale, questa partnership ci consentirà di accelerare e ampliare l’innovazione e la riformulazione dei nostri prodotti, raggiungendo sempre nuovi livelli di inclusività, sostenibilità e personalizzazione”, ha dichiarato Matthieu Cassier, chief transformation & digital officer di L’Oréal Research & Innovation.

“Grazie agli anni di esperienza scientifica nel settore della bellezza e alla strutturazione dei dati, questa importante alleanza con IBM inaugura una nuova entusiasmante era per il nostro processo di innovazione e sviluppo”, ha aggiunto Cassier.

“Questa collaborazione rappresenta un’applicazione davvero significativa dell’AI generativa, mettendo a frutto la potenza della tecnologia e delle competenze per il bene del pianeta”, ha affermato Alessandro Curioni, IBM Fellow, vice president Europa e Africa e direttore IBM Research Zurich.

“In IBM, siamo convinti che l’AI personalizzata e sviluppata per scopi specifici possa rivoluzionare il mondo delle imprese. Utilizzando la più recente tecnologia AI di IBM, L’Oréal sarà in grado di ricavare informazioni significative dai suoi ampi set di dati sulle formule e sui prodotti per creare un modello AI su misura e raggiungere i propri obiettivi operativi, continuando a realizzare prodotti di alta qualità e sostenibili”, ha proseguito Curioni.

“Questa collaborazione unisce l’eccellenza dell’intelligenza artificiale con la competenza nel settore cosmetico per rivoluzionare la formulazione di prodotti. Si tratta di un esempio di ricerca potenziata dall’AI, che pone l’accento su sostenibilità e diversità”, ha concluso Guilhaume Leroy-Méline, IBM distinguished engineer e CTO dei servizi di Business Transformation di IBM Consulting Francia.

Come funzionerà il modello di AI

La creazione di questo modello di AI utilizzerà un vasto set di dati sulle formulazioni e sui componenti per accelerare l’esecuzione di molteplici attività da parte di L’Oréal, tra cui la formulazione di nuovi prodotti, la riformulazione di cosmetici esistenti e l’ottimizzazione per la produzione su larga scala; strumenti che supporteranno al meglio i 4.000 ricercatori di L’Oréal in tutto il mondo nei prossimi anni.

Inoltre, IBM Consulting supporterà L’Oréal nel suo obiettivo di ripensare e ridisegnare il processo di scoperta delle formulazioni. Comprendere il “comportamento” degli ingredienti rinnovabili nelle formule cosmetiche aiuterà L’Oréal a sviluppare linee di prodotti più sostenibili con maggiore inclusività e personalizzazione per i suoi consumatori in tutto il mondo.

I foundation model sono un tipo di modello di AI addestrato su un ampio set di dati non classificati, capaci di svolgere diverse attività e di trasferire le conoscenze acquisite da un contesto all’altro.

Questi modelli hanno fatto significativi progressi nel campo dell’elaborazione del Linguaggio Naturale (NLP) negli ultimi anni, e IBM sta applicando in modo pionieristico i foundation model oltre il linguaggio, spaziando dalla chimica alle serie temporali e alla geolocalizzazione.

La tecnologia AI di IBM ha il potenziale di aumentare la creatività di L’Oréal nella ricerca di nuove formulazioni cosmetiche per trasformare l’industria della bellezza. L’Oréal, insieme all’esperienza e alla tecnologia di IBM, contribuirà a plasmare un futuro in cui l’innovazione incontra la sostenibilità, offrendo prodotti che saranno unici come le persone che li utilizzano quotidianamente.