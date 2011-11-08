skin link
KEB Automation e Italrobot: Motion Control avanzato per i robot cartesiani

  • 23/09/2025
Impianto pallettizzatore Italrobot su cui è stata montata la soluzione completa KEB Power Transmission.

Impianto pallettizzatore Italrobot su cui è stata montata la soluzione completa KEB Power Transmission.

 

Una collaborazione tra due realtà storiche. KEB Automation e Italrobot BWA, entrambe con 50 anni di esperienza nel settore dell’automazione industriale, hanno unito le forze per migliorare le prestazioni dei robot cartesiani.

L’obiettivo è stato implementare l’architettura di KEB sulle soluzioni Italrobot, così da garantire massima efficienza energetica, affidabilità e controllo dinamico del sistema.

Architettura KEB per prestazioni ottimali

La collaborazione si è concretizzata attraverso la fornitura di una soluzione completa in ambito Power Transmission, basata sull’azionamento COMBIVERT S6 e sul motore TA. Questa combinazione assicura eccellenza in termini di Motion Control, durata e rapidità di risposta del sistema, con un livello di efficienza energetica elevato.

La sinergia tra hardware e servizi ha rappresentato un valore aggiunto, consentendo a Italrobot di rispettare le specifiche applicative più esigenti. “Il supporto ricevuto da KEB è stato decisivo: oltre alle componenti hardware, la consulenza tecnica è stata tempestiva e completa”, sottolinea Gian Battista Dal Maschio, General Manager di Italrobot BWA.

Supporto tecnico e know-how applicativo

Il valore della partnership risiede non solo nella qualità tecnologica dei componenti, ma anche nel supporto applicativo fornito dal team KEB. “Abbiamo seguito il progetto dalla fase di prevendita allo start-up, mettendo in campo tutte le competenze accumulate negli anni”, afferma Walter Naddeo, Responsabile Sales & Marketing di KEB Automation Italia.

Grazie a questo approccio, Italrobot ha potuto integrare nei suoi robot cartesiani un sistema capace di coniugare affidabilità, efficienza e flessibilità operativa, elementi cruciali nelle moderne linee produttive.

Due storie di innovazione

Fondata nel 1972, KEB Automation è un player internazionale con 1.500 dipendenti, 12 filiali e 50 partner nel mondo. Partendo dalla sua riconosciuta leadership negli azionamenti, ha ampliato il proprio portafoglio a tutta l’architettura di automazione: dall’attuazione meccanica alla connettività di macchina, fino al supporto alla trasformazione digitale dei processi industriali.

Italrobot BWA, nata nel 2023 a seguito dell’acquisizione dello storico marchio Dal Maschio (attivo dal 1973), vanta una forte competenza nella realizzazione di robot personalizzati e impianti chiavi in mano. Le sue soluzioni coprono in particolare il settore delle lavorazioni plastiche e le applicazioni di fine linea, con una presenza in oltre 30 Paesi.

Verso automazioni su misura ed efficienti

Grazie alla partnership con KEB, Italrobot rafforza la sua capacità di offrire impianti speciali su misura, completi di studi di movimentazione, progettazione personalizzata e assistenza end-to-end.

L’integrazione delle tecnologie KEB consente di proporre soluzioni ad alte prestazioni, capaci di soddisfare le esigenze di produttività, qualità e risparmio energetico dei clienti.

Questa collaborazione rappresenta un esempio concreto di come l’unione tra know-how consolidato e innovazione tecnologica possa generare un vantaggio competitivo nel campo della robotica e dell’automazione industriale.

