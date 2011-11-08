skin link
MICS Forward 2026: a Roma il futuro circolare del manifatturiero

  • 16/02/2026
Fondazione MICS-MICS Forward 2026

Il 13 e 14 aprile 2026, presso l’Auditorium della Tecnica di Roma, la Fondazione MICS-Made in Italy Circolare e Sostenibile darà corso a “MICS Forward. L’innovazione circolare costruisce il futuro del manifatturiero”.

 

Un appuntamento che rappresenta la sintesi di uno dei più significativi investimenti pubblici in Italia nella ricerca applicata all’industria.

Tre anni di ricerca collaborativa

In tre anni di attività, MICS ha coinvolto oltre 1.000 ricercatrici e ricercatori, attivando 147 progetti e costruendo una rete estesa tra università, centri di ricerca e sistema produttivo. Un modello di ricerca collaborativa orientato al trasferimento tecnologico e alla competitività del manifatturiero italiano.

Numeri che misurano l’impatto

I risultati sono concreti e misurabili: 1.200 pubblicazioni scientifiche, più di 200 prototipi sviluppati e circa 800 attività di divulgazione su scala nazionale. Indicatori che testimoniano la capacità del programma di generare conoscenza, innovazione industriale e diffusione di competenze lungo tutta la filiera del Made in Italy.

Innovazione manifatturiera in chiave circolare

Il cuore del programma è l’innovazione manifatturiera affrontata in prospettiva circolare e sostenibile. Dalla manifattura additiva alla fabbrica nello spazio, dai nuovi materiali ai processi produttivi a ciclo chiuso, fino a soluzioni come la plastica edibile, MICS ha esplorato ambiti tecnologici avanzati con un approccio sistemico.

L’obiettivo è ripensare prodotti e processi secondo i principi dell’economia circolare, ottimizzando l’uso delle risorse e riducendo l’impatto ambientale.

Transizione ecologica e competitività industriale

Il patrimonio di conoscenze sviluppato costituisce una base strategica per affrontare le grandi trasformazioni in atto: transizione ecologica, digitalizzazione, evoluzione delle catene globali del valore. In questo scenario, la capacità di integrare ricerca avanzata e applicazione industriale diventa un fattore determinante per la competitività del sistema produttivo nazionale ed europeo.

Un confronto ad alto livello

MICS Forward” sarà anche un momento di riflessione sulle prospettive del manifatturiero italiano ed europeo. Al centro del dibattito, il ruolo della ricerca come leva di sviluppo e le sinergie tra mondo scientifico, imprese e istituzioni. La partecipazione annunciata del Ministro delle Imprese e del Made in Italy, insieme ad altri esponenti del panorama politico e imprenditoriale, conferma la rilevanza strategica dell’iniziativa e l’interesse per le possibili ricadute industriali e sociali dei risultati conseguiti.

Un evento per costruire il futuro

Con apertura alle ore 13:00 del 13 aprile e conclusione alle ore 18:00 del 14 aprile, l’evento si propone come piattaforma di connessione e visione. “MICS Forward” non è solo un bilancio, ma un punto di partenza per nuove traiettorie di collaborazione, con l’ambizione di proiettare nel futuro l’innovazione circolare come asse portante del Made in Italy.

Voci da Ipack-Ima 2025