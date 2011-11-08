FANUC ancora tra le 100 aziende più innovative al mondo nel 2026

FANUC Corporation entra ancora una volta tra le “Top 100 Global Innovators 2026” di Clarivate Plc, confermandosi per la settima volta tra le aziende più innovative al mondo.

Clarivate premia l’innovazione globale di FANUC. FANUC Corporation è stata inserita tra le “Top 100 Global Innovators 2026” secondo la classifica stilata da Clarivate Plc, tra i principali player mondiali nell’analisi dell’innovazione e della proprietà intellettuale.

Si tratta del settimo riconoscimento complessivo per l’azienda e del quinto consecutivo, a conferma di una traiettoria costante nel panorama internazionale dell’innovazione tecnologica.

Ogni anno Clarivate seleziona le 100 realtà più innovative attraverso una metodologia proprietaria basata sull’analisi dei brevetti. L’edizione 2026 evidenzia inoltre il peso crescente dell’intelligenza artificiale nei processi innovativi: le organizzazioni premiate rappresentano circa il 16% delle invenzioni ad alta intensità di AI.

Strategia brevettuale e R&D al centro della crescita

Specializzata nell’automazione industriale, FANUC ha consolidato negli anni un modello di sviluppo fondato su investimenti continui in ricerca e sviluppo. L’obiettivo è la progettazione di soluzioni ad alta competitività tecnologica, capaci di rispondere alle esigenze evolutive dei siti produttivi.

Parallelamente, l’azienda ha rafforzato la propria strategia globale di proprietà intellettuale, costruendo un portafoglio brevetti strutturato e orientato alla creazione di valore. La tutela e la valorizzazione dell’IP rappresentano un asset strategico per sostenere il posizionamento competitivo e consolidare il valore aziendale nel lungo periodo.

AI applicata a CNC e robotica

Negli ultimi anni FANUC ha accelerato sull’integrazione della tecnologia AI nei propri sistemi, con applicazioni che spaziano dai dispositivi di controllo numerico (CNC) al controllo avanzato dei robot industriali. L’intelligenza artificiale viene impiegata per migliorare efficienza, precisione e affidabilità nei processi produttivi, contribuendo all’evoluzione delle fabbriche verso modelli sempre più intelligenti e connessi.

L’impegno in questo ambito è testimoniato anche dai risultati in termini di proprietà intellettuale. Secondo un’indagine dell’Ufficio Brevetti Giapponese dello scorso anno, FANUC si è classificata al 18° posto in Giappone per numero di brevetti legati all’AI, dato che evidenzia la rilevanza dell’azienda nel panorama tecnologico nazionale.

Innovazione e sostenibilità come driver strategici

Il riconoscimento di Clarivate Plc valorizza la capacità di FANUC di coniugare innovazione tecnologica e visione strategica della proprietà intellettuale, entrambe valutate in modo indipendente. L’azienda punta ora a rafforzare ulteriormente la propria competitività globale, perseguendo una crescita sostenibile in un contesto industriale in rapida trasformazione.

Attraverso la protezione e la valorizzazione delle proprie tecnologie, FANUC intende sostenere lo sviluppo dell’automazione avanzata e contribuire ad affrontare sfide sociali e ambientali, promuovendo un modello industriale orientato alla sostenibilità. Un percorso che conferma il ruolo dell’innovazione come leva chiave per il futuro del manifatturiero.