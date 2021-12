Occasioni ISTech: taglio dei metalli di qualità a condizioni imperdibili

ISTech è una realtà consolidata nel mondo del taglio dei metalli: fornisce soluzioni automatizzate per questo segmento da oltre 25 anni. L’attenzione alle necessità della produzione e l’accurato servizio post-vendita hanno reso le partnership con i clienti durature nel tempo, tanto da accompagnare spesso la crescita delle aziende fino al momento in cui le aumentate esigenze rendono opportuno cambiare i macchinari, scegliendo segatrici più performanti.

Poiché le soluzioni per il taglio dei metalli sono concepite per avere una vita utile lunga, è frequente che il macchinario da sostituire sia ancora in ottime condizioni, ma semplicemente non più adatto alle specifiche condizioni che si creano in una determinata azienda all’evolversi della domanda; la stessa segatrice può però costituire una valida risposta alle esigenze di taglio dei metalli di un’altra azienda.

ISTech valuta accuratamente le segatrici che ritira all’atto della consegna di un nuovo macchinario; grazie alla propria esperienza e competenza nel settore, è in grado di determinare se queste possono continuare a svolgere la loro funzione all’interno di altre realtà produttive. In questo caso le sottopone a un attento processo di revisione, sistemando eventuali segni del tempo per ripristinare i livelli di efficienza.

Le segatrici ricondizionate proposte da ISTech dopo questo revamping rappresentano una scelta molto conveniente per aziende che debbano ottenere un taglio dei metalli di qualità nel rispetto di determinati vincoli di bilancio. Si tratta infatti di macchinari di ottime marche, ancora in grado di offrire un elevato valore aggiunto alla produzione.

Una volta revisionate, le segatrici selezionate da ISTech sono presentate sul sito alla pagina https://www.istech-segatrici.com/tutti-prodotti/segatrici-usate/. Qui sono visibili a colpo d’occhio le caratteristiche essenziali del macchinario – capacità di taglio, possibilità di tagliare a gradi, anno di costruzione, ciclo di taglio, tipo di costruzione e naturalmente prezzo – che permetteranno di valutare se la soluzione fa al caso proprio.

Per informazioni più approfondite è possibile scaricare per ogni segatrice una scheda tecnica completa e aggiornata. Il personale tecnico ISTech può inoltre essere contattato per fornire senza impegno una consulenza, in modo da comprendere se le prestazioni che la segatrice è in grado di fornire sono idonee a soddisfare pienamente le esigenze della produzione.

Oltre a essere garantite per il periodo indicato nella scheda tecnica, le segatrici d’occasione ISTech sono fornite con il supporto che l’azienda assicura sempre ai clienti: dalla consulenza telefonica, per risolvere eventuali piccole difficoltà da remoto, al servizio di assistenza puntuale e preciso, per il quale ISTech è conosciuta e apprezzata.

Da oltre 25 anni ISTech offre soluzioni standard e su misura per ogni esigenza di taglio dei metalli. Progettazione innovativa e flessibilità nella realizzazione permettono a ISTech di creare strumenti che si integrano perfettamente nei cicli produttivi, offrendo elevate capacità meccaniche di taglio e contribuendo all’automazione dei processi.