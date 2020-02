Un punto vendita “reale” RS Components in Lombardia

RS Components (RS) Italia ha inaugurato lo scorso 5 febbraio un punto vendita a Vimodrone, in provincia di Milano, accanto al suo centro logistico integrato per lo stoccaggio e distribuzione dei prodotti in tutta Italia.

Con un e-commerce da cui transitano oggi il 70% delle vendite e continui investimenti in innovazione tecnologica che l’hanno di fatto trasformata in una Digital Company, l’azienda – punto di riferimento nel panorama della distribuzione globale di soluzioni di elettronica, automazione e manutenzione – ha adesso deciso di espandersi anche nel fisico, come ulteriore tassello della propria strategia di vendita multicanale che, da sempre, ha posto clienti e fornitori al centro del proprio business.

Innovazione tecnologica e personalizzazione del rapporto sono infatti alla base della mission dell’azienda che da oggi offrirà ai propri clienti in Lombardia un nuovo punto di contatto per acquistare prodotti o semplicemente ritirare ordini effettuati online, integrando di fatto vari canali di vendita per un customer journey ancora più perfomante.

“Siamo particolarmente orgogliosi di inaugurare il primo punto vendita di RS Components Italia quale parte integrante della nostra strategia tesa a fornire servizi a valore aggiunto ai nostri clienti. Da sempre in RS l’innovazione tecnologica – su cui investiamo continuamente – si sposa con la personalizzazione del servizio di business, e questo ci consente non solo di offrire la migliore esperienza d’acquisto possibile, ma anche di fidelizzare i nostri clienti”, commenta Diego Comella, Amministratore Delegato di RS Components Italia.

“L’espansione nel fisico, che per il momento riguarda solo l’area geografica della Lombardia, si inserisce in questa strategia che pone cliente e, chiaramente, i nostri fornitori al centro del nostro business”, aggiunge Comella, che conclude: “Questo punto vendita rappresenta un ulteriore canale di contatto con i nostri clienti che sono abituati a un percorso di acquisto omnicanale, in cui l’integrazione delle procedure di acquisto online e offline è la norma”.

Su una superficie di 140 metri quadrati e con una presenza di personale competente con provenienza dal supporto tecnico, il nuovo punto vendita di RS Italia espone un’ampissima varietà di prodotti di elettronica, manutenzione e industriali di oltre 2.500 fornitori. Inoltre, tre postazioni saranno a disposizione dei fornitori di RS Italia cui potranno rivolgersi direttamente i clienti per chiedere informazioni su specifici prodotti.