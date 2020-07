In arrivo il catalogo numero 51, 2020/2021, di Hoffmann Group

Anche quest’anno Hoffmann Group presenterà, puntuale il primo agosto, il nuovo catalogo 2020/2021. La nuova versione del già completo manuale per utensili di qualità, arredamento industriale e dispositivi individuali di protezione comprenderà oltre 90.000 articoli tra cui circa 9.000 novità.

Che si tratti di utensili per asportazione truciolo, fresatura, foratura, tornitura, serraggio, strumenti di misura, abrasivi, utensili manuali o dispositivi di protezione – nel catalogo di Hoffmann Group le aziende trovano tutto ciò di cui hanno bisogno e tutto da un unico fornitore. Il nuovo catalogo è disponibile in 18 lingue e sarà valido a partire dal primo agosto 2020. Tutti gli articoli saranno disponibili anche nell’eShop all’indirizzo www.hoffmann-group.com.

Il catalogo 2020/2021 di Hoffmann Group comprende 500 marche di produttori leader di settore, oltre a 40.000 prodotti della marca di proprietà GARANT così come articoli della marca HOLEX. Gran parte delle novità (38,9%) si riferiscono al settore dell’asportazione truciolo e del serraggio. Tra gli highlights va annoverata, per esempio, la fresa a elevato avanzamento GARANT Power Q Double.

Anche la gamma dei dispositivi individuali di protezione individuale è stata ampliata notevolmente e rappresenta circa un terzo delle novità 20/21 tra cui i primi guanti multiuso al mondo senza silicone, così come cartelli e segnaletiche per mettere in sicurezza gli ambienti di lavoro. Di circa 2.000 novità, inoltre, è cresciuto anche l’assortimento di utensili manuali e strumenti di misura.

All’arredamento industriale, che nel 2019/2020 ha lanciato la nuova serie GARANT GridLine, Hoffmann Group ha affidato la maggior parte delle novità con circa 500 nuove posizioni nel catalogo 2020/2021. Di particolare interesse il sistema di distribuzione automatica di utensili GARANT Tool24, un’interfaccia per i sistemi Kardex Remstar Liftsysteme e gli scaffali circolari.

Con il catalogo 2020/2021 Hoffmann Group offre, in tal modo, ancora una volta una gamma di utensili di qualità ampia e selezionata con cura, arredamenti industriali innovativi e di design e dispositivi di protezione individuale per la protezione dalla testa ai piedi.