Endress+Hauser Italia, a fianco dell’industria

Sebastian Fabio Agnello, da marzo Amministratore Delegato di Endress+Hauser Italia.

Tra digitalizzazione, transizione energetica e sostenibilità, Sebastian Fabio Agnello racconta sfide e opportunità per l’industria italiana della misura e dell’automazione.

di Riccardo Oldani

Nel cuore della Lombardia produttiva, a pochi chilometri da Milano, la sede italiana di Endress+Hauser è più di un ufficio commerciale. Nella sua struttura avveniristica, inondata dalla luce che filtra da immense vetrate, è in realtà un centro nevralgico per l’innovazione applicata all’industria di processo. Un punto di riferimento per aziende che ogni giorno si confrontano con le sfide della transizione energetica e della trasformazione digitale. A guidare questa realtà, da marzo 2025 è al lavoro Sebastian Fabio Agnello, da pochi mesi Managing Director di Endress+Hauser Italia, manager di lunga carriera nel mondo dell’automazione industriale e con una visione chiara: rafforzare il ruolo dell’azienda come partner strategico per un’industria più sostenibile, più intelligente, più resiliente.

Abbiamo incontrato Agnello per un’intervista esclusiva nel suo ufficio nella sede di Endress+Hauser Italia. Ne è nato un confronto ricco di spunti sul futuro della misura, sui nuovi vettori energetici e sul significato, anche culturale, della trasformazione in atto. Ecco i temi principali affrontati. Potete apprezzarli in sintesi anche nella videointervista che abbiamo realizzato sempre nella stessa occasione.

UN PERCORSO INDUSTRIALE E UMANO

“Ho trascorso oltre trent’anni in aziende del settore automazione e strumentazione, sempre a contatto con clienti, tecnologie e processi produttivi”, racconta Agnello. “Negli ultimi anni, mi sono occupato di temi strategici legati alla digitalizzazione e alla sostenibilità. Entrare in Endress+Hauser è stato un passaggio naturale: è un’azienda che unisce una solida cultura ingegneristica a una visione di lungo periodo, con una coerenza che si sente fin dal primo giorno”.

A colpirlo, più di tutto, è stato il capitale umano. “Ci sono persone che lavorano qui da venti o trent’anni con la stessa passione del primo giorno. È un senso di appartenenza che diventa anche valore per il cliente, ogni qualvolta un nostro tecnico entra in campo”.

SOSTENIBILITÀ E DIGITALIZZAZIONE

Due sono oggi le direttrici fondamentali della strategia aziendale: sostenibilità e digitalizzazione. “La nostra missione è aiutare i clienti a fare di più con meno: meno risorse, meno emissioni, meno errori. E per farlo servono dati affidabili, analisi in tempo reale, strumenti intelligenti. Ecco perché investiamo su sensori evoluti, diagnostica integrata e piattaforme cloud-native come Netilion”, spiega Agnello.

Il digitale, però, non è solo tecnologia. “È anche una questione culturale: significa ripensare la manutenzione, trasformarla da reattiva a predittiva, migliorare la sicurezza degli impianti e aumentare l’efficienza energetica. Endress+Hauser è in prima linea su tutti questi fronti”.

UN’ACQUISIZIONE FUNZIONALE AL BUSINESS

Un passo decisivo in questa direzione è stata l’acquisizione del ramo Gas Flow e Gas Analysis di SICK, avvenuta a livello globale nel 2023. “Grazie a questa operazione, abbiamo potuto integrare nella nostra offerta tecnologie complementari, come la misura ultrasonica e laser per il gas. Questo ci permette oggi di offrire soluzioni end-to-end, soprattutto in settori strategici come biometano, idrogeno, cogenerazione e industria chimica”, chiarisce Agnello. Che aggiunge: “Il cliente non deve più interfacciarsi con tanti fornitori diversi per ottenere una misura affidabile e certificata: oggi Endress+Hauser è in grado di fornire la strumentazione completa, dal campo al cloud”.

BIOMETANO, UNA RISORSA SU CUI PUNTARE

Il biometano rappresenta un ambito di sviluppo fondamentale per l’Italia, sia dal punto di vista ambientale che industriale. Endress+Hauser è attiva in questo settore da tempo. Sottolinea Agnello: “Abbiamo creduto nel biometano ben prima che diventasse un tema di attualità. Oggi accompagniamo gli operatori lungo tutta la filiera: dalla digestione anaerobica al trattamento, dalla misura della qualità del gas alla contabilizzazione per l’iniezione in rete. La precisione della misura è cruciale, non solo per motivi tecnici ma anche per accedere agli incentivi PNRR. È un esempio perfetto di come la tecnologia possa abilitare la sostenibilità”.

IDROGENO, UNA PROMESSA AVVIATA

E l’idrogeno? Anche su questo fronte la posizione di Endress+Hauser è chiara: serve pragmatismo, ma bisogna esserci fin da ora. “L’idrogeno verde è una prospettiva concreta, anche se non ancora matura su larga scala. Noi stiamo già lavorando su progetti reali, che riguardano la produzione tramite elettrolisi, la misura della portata e della purezza, lo stoccaggio e il blending con altri gas. Le nostre soluzioni per questo tipo di vettore energetico fissano lo stato dell’arte. Crediamo che l’Italia abbia un ruolo importante da giocare, soprattutto nel contesto europeo. E noi vogliamo essere un partner di riferimento”, afferma Agnello.

L’INTELLIGENZA DISTRIBUITA SUL CLOUD

Tra le soluzioni più avanzate proposte dall’azienda, spicca Netilion, ecosistema digitale cloud-based per l’asset management e il monitoraggio predittivo. “Netilion nasce per valorizzare il dato”, ci spiega Agnello. “Non solo quello dei nuovi strumenti, ma anche quello dei dispositivi già installati. È una piattaforma aperta, sicura e scalabile, che consente al cliente di avere un vero ‘gemello digitale’ dell’impianto, aggiornato in tempo reale”.

La sfida non è solo tecnologica. “È fondamentale superare la diffidenza verso il cloud, soprattutto nei settori critici. Ecco perché anche la cybersecurity è un pilastro della nostra architettura, certificata secondo i più alti standard internazionali. Dà le più ampie garanzie di sicurezza ai clienti e li spinge ad approcciarsi in maniera più aperta alle soluzioni cloud-based”.

VIRTUOSI IN PRIMA PERSONA

Anche internamente, Endress+Hauser ha scelto di agire con coerenza nel perseguire i suoi obiettivi, a partire da quello della sostenibilità. La sede italiana è dotata di pannelli fotovoltaici, pompe di calore, colonnine di ricarica per veicoli elettrici. E il parco auto è in piena trasformazione. “Abbiamo iniziato la transizione con i veicoli del service, usati da oltre 120 persone che operano sul territorio. Abbiamo adottato veicoli elettrici che abbiamo cominciato a utilizzare per i servizi ai nostri clienti, a partire dalla pubblica amministrazione. È un segnale chiaro di come viviamo la sostenibilità: non è solo un messaggio di marketing, ma una responsabilità quotidiana”, dice Agnello con convinzione.

In un’epoca in cui la transizione ecologica viene talvolta strumentalizzata, Agnello invita pertanto a non perdere la bussola. “Il cambiamento climatico è un fatto. Negarlo non serve. Ma non dobbiamo affrontarlo come una guerra ideologica. Servono concretezza, competenza e visione, senza calare le scelte dall’alto e forzare in modo controproducente il cambiamento. La tecnologia c’è, le risorse anche. Bisogna solo metterle a sistema nel modo giusto e nei tempi giusti”.

AVANTI CON FIDUCIA

Come sarà allora il domani? Conclude Agnello: “Vedo un futuro pieno di opportunità. Endress+Hauser sarà sempre più un attore strategico, capace di unire persone, dati e tecnologie per rendere l’industria italiana più competitiva, sostenibile e connessa al mondo. È questa la sfida che motiva ogni giorno me e tutto il team”.

FOCUS: CHI È SEBASTIAN FABIO AGNELLO

Sebastian Fabio Agnello è un leader orientato alle persone con 30 anni di esperienza nel settore della strumentazione e dell’automazione industriale. Ha guidato con successo progetti e organizzazioni di vendita internazionali di medie e grandi dimensioni. Ha iniziato la sua carriera professionale lavorando come Field e Technical Sales Engineer per un piccolo produttore italiano di misuratori di portata. Dal 1996, ha sviluppato le sue capacità manageriali presso SMC (Italia) dove ha ristrutturato e integrato la divisione Instrumentation & Fluid Control nell’organizzazione di vendita dell’azienda. Alla guida di divisioni di vendita e progetti di risparmio energetico, è entrato nel team di gestione e ha lavorato con la sede centrale in Giappone su progetti speciali globali, che lo hanno portato alla nomina a European Instrumentation & Fluid Control Manager nel 2012.

Dopo l’acquisizione di tre aziende internazionali, Sebastian Fabio Agnello è stato selezionato dal Gruppo Wika per riorganizzare la divisione di misura della portata nel 2015. Ha fondato la sede centrale italiana e ha gestito con successo la nuova divisione per diventare un leader globale nei prodotti ingegnerizzati per la misura della portata DP. Nel ruolo di Vicepresidente della divisione di portata del gruppo e Amministratore Delegato delle aziende di produzione italiane, le sue più recenti responsabilità riguardavano la gestione del prodotto, la ricerca/sviluppo, la produzione (inclusi gli stabilimenti in India e Brasile) e il supporto alle vendite globali. Nel 2024, ha completato con successo la fusione delle singole aziende in un’unica filiale, Euromisure Wika lnstruments, con 250 dipendenti.

Dal 10 marzo 2025 è il nuovo Amministratore Delegato di Endress+Hauser Italia. ©TECNELAB

Qui la videointervista esclusiva con Sebastian Fabio Agnello, da pochi mesi Managing Director di Endress+Hauser Italia, realizzata nel suo ufficio nella sede di Endress+Hauser Italia.