A Parma, MECFOR in contemporanea con SPS Italia

Cresce il ricorso al revamping delle macchine utensili, spinto da un lato dall’urgenza di produrre in modo sostenibile, dall’altro dall’aumento dei costi energetici e della logistica, ed è uno dei focus principali dell’evento MECFOR che si tiene presso il quartiere fieristico di Parma, da martedì 24 a giovedì 26 maggio 2022 contemporaneamente a SPS Italia, evento leader per l’automazione e il digitale per l’industria.

Scaricando gratuitamente il titolo di accesso a MECFOR è possibile visitare anche SPS Italia e ottenere un parcheggio auto gratuito.

MECFOR, organizzato da Fiere di Parma e CEU, Centro Esposizioni UCIMU, ha, in questa sua prima edizione, un format ibrido: oltre a MECFOR, area espositiva al padiglione 2, con oltre 150 aziende, MECFOR Forum è una rassegna di convegni sulle tematiche del revamping, della meccanica e della subfornitura.

In esposizione nel settore Revamping ogni tipo di macchine utensili revamping e retrofittate, cioè pronte a una seconda vita, convenienti e di alta qualità: macchine per taglio lamiera, taglio laser, presse, torni, centri di lavoro, robot e automazione industriale, fresatrici, alesatrici, filettatrici, macchine per la lavorazione del tubo e fili metallici e altro ancora. Sono macchine modernizzate, che rispondono ai criteri di Industria 4.0 e garantiscono alla produzione un modello ecosostenibile.

Oltre all’area Revamping, ci sono altre due aree, una delle quali è dedicata alla Subfornitura, in continuità con lo storico salone di Fiere di Parma, rilanciato all’interno del nuovo format.

L’altra si rivolge al Turning, al tornio, macchina utensile per eccellenza, è uno dei primi e più diffusi sistemi di produzione operanti nel comparto delle macchine ad asportazione di truciolo. In questo specifico segmento, l’Italia vanta competenze avanzate che sono espressione dell’ingegno della miriade di imprese, per lo più distribuite nel Nord Italia tra Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna e Triveneto.