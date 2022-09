A Taranto va in scena Tawave 2022: evento su innovazione e digitalizzazione nel Meridione

Arriva a Taranto il primo evento dedicato all’innovazione e alla digitalizzazione dedicato ai professionisti del Sud Italia, ideato per far conoscere le novità e le opportunità in ambito di soluzioni digitali e i futuri scenari di sviluppo. Si chiama Tawave e si svolge il 10 settembre nella città dei due mari, presso il Dipartimento Jonico di Giurisprudenza, in via Duomo 259.

“Un evento gratuito che vuole diventare una grande possibilità per i giovani professionisti del Meridione, gli imprenditori e le imprenditrici del territorio”, dichiarano le cinque giovani professioniste, dai 25 ai 34 anni, di surfHers, l’associazione che organizza Tawave in collaborazione con il Comune di Taranto.

“Vogliamo lanciare il segnale di una trasformazione digitale graduale, ma profonda, perché la bassa digitalizzazione qui nel Sud Italia – solo il 9% delle aziende la utilizza – è un ostacolo alla crescita delle imprese e delle province del Sud”, aggiungono le organizzatrici.

Otto talk e sei workshop ad accesso libero (previa prenotazione), con docenti e professionisti sia locali che provenienti da tutta Italia, fanno da cornice ai cinque temi: comunicazione etica e brand value; finanziamenti per la digitalizzazione delle imprese; etica aziendale e valorizzazione delle persone; sicurezza e data governance; legal tech.

Si parla del valore dell’unicità del brand come leva imprenditoriale, poiché oggi non è più sufficiente per le imprese sostenere di avere il prodotto o il servizio migliori, e di sostenibilità digitale, con la presenza di Marco Belardi, Consulente Direzione delle Politiche Industriali e Innovative presso il Ministero dello Sviluppo Economico, che converserà sulla difficoltà di implementazione del paradigma 4.0.

Si parla anche di LEGO® SERIOUS PLAY®, il metodo per creare strategie in tempo reale per individui, team e organizzazioni, permettendo di scatenare intuizione, ispirazione e fantasia. E tanto altro.

“L’obiettivo è quello di lavorare in sinergia per trasformare le difficoltà del periodo storico, segnato dalla pandemia, in opportunità di crescita e digitalizzazione per le aziende del Sud Italia”, – continuano le organizzatrici di surfHers. “Nel nuovo scenario economico post Covid, le aziende più digitalizzate avranno la possibilità di aggredire prima la ripresa, disponendo di maggiori capacità per ottimizzare le risorse e aumentare gli obiettivi di performance”.

A fine evento, i partecipanti possono aderire al Networking Party nel prestigioso Palazzo Amati, tra i simboli della città di Taranto, sede della Jonian Dolphin Conservation, per sviluppare opportunità professionali.

Nell’occasione, Palazzo Amati diventa, a partire dalle 21:30 del 10 settembre, la tela del video mapping, strumento innovativo che – oltre a raccontare la digitalizzazione e il mare (due dei temi protagonisti del lavoro di video mapping), con effetti luminosi – valorizza ulteriormente la struttura architettonica.

Tawave è l’evento organizzato dall’associazione surfHers, gruppo di donne e professioniste impegnate nella promozione sociale dei temi legati all’innovazione, alla tecnologia e al digitale, con la collaborazione del Comune di Taranto. L’evento gode, inoltre, del patrocinio di: Regione Puglia, Camera di Commercio e associazioni di categoria locali, quali Confindustria e Confcommercio.

Partner dell’iniziativa sono Larry Agency, agenzia di Comunicazione e Marketing che ha curato l’immagine e la comunicazione della manifestazione; Sabanet, software house con sede a Taranto, Roma, Milano e Durazzo, che aderisce a un hub innovativo con lo scopo di generare un impatto profondo sulle imprese e sulle persone, divulgando conoscenza attorno ai temi della tecnologia e della digitalizzazione; Pirola Pennuto Zei, primario studio di consulenza legale e tributaria in Italia.

Per maggiori informazioni è possibile contattare eventotawave@gmail.com.