Aggiornamenti sulla robotica collaborativa con Universal Robots e i suoi partner

Universal Robots, attraverso la sua rete di partner distributori sul territorio italiano, propone un nuovo calendario di appuntamenti formativi volti a fornire alle imprese – in maniera pratica e utile – le competenze necessarie all’implementazione efficace dei robot collaborativi nei processi produttivi industriali.

Si tratta di appuntamenti di circa mezza giornata, che avranno luogo ogni mese in location diverse lungo tutta la penisola, con un numero limitato di iscritti per ogni appuntamento. Ciascun Seminar, dopo aver affrontato le principali differenze e opportunità applicative fra robotica tradizionale e collaborativa, darà l’opportunità ai partecipanti di cimentarsi con la programmazione delle principali applicazioni industriali e testare con mano la semplicità di utilizzo e la flessibilità dei robot collaborativi.

I primi appuntamenti in calendario interessano il centro Italia e saranno organizzati dal preferred distributor marchigiano Fortek. Di seguito le date e le location: 18 febbraio, Cassino, Seminar rivolto alle aziende di Lazio e Campania; 27 febbraio, Ascoli Piceno, rivolto alle aziende di Marche e Abruzzo; 11 marzo, Firenze, rivolto alle aziende di Toscana e Umbria.

Gli eventi sono gratuiti. Il primo appuntamento di Cassino si svolgerà presso l’Edra Palace Hotel, in via Ausonia, angolo Via Cerro, a Cassino, in provincia di Frosinone, dalle ore 9:30.